Stray Kids（ストレイキッズ）のSeungmin（スンミン）が、自身のInstagramにて近況ショットを公開した。

■スキズ・ヒョンジンがスンミンに絵画をプレゼント

スンミンは、練習室や機内、メイクルームやホテルでの自撮りショットをはじめ、レコーディングスタジオでの写真など19枚もの写真をアップ。デニムジャケットや、Burberry（バーバリー）チェックのマフラーを用いたコーデ、ラフなスウェットコーデなど様々なスタイリングを披露している。

また、5枚目にはメンバーのHyunjin（ヒョンジン）、I.N（アイエン）と共に、韓国のシンガーソングライター、キム・ドンリュルのコンサート会場前で記念撮影しているショットも。さらに、6枚目ではヒョンジンがスンミンのために描いたという「月壺」（朝鮮時代に作られた白磁壺）の絵の写真も公開した。

スンミンは投稿のBGMとして、キム・ドンリュルの楽曲「Walking Together」を設定しており、ファンからは「歌詞がスンジニすぎて泣いた」と話題に。ふたりの関係性はファンの間でも人気が高く、この投稿にも「スンジニFOEVER…」「あまりに尊すぎて拝んだ」「スンミンに贈る絵完成したんだ」「スンジニってほんとにほんとにいいな」など、多くのコメントが寄せられている。

また、ヒョンジンも自身のInstagramを更新。マフラーを頭からすっぽりとかぶるように巻いた姿は、スンミンも披露しており、「マフラーの巻き方同じなのも最高」など、注目するファンもいた。

