『21時にアイス』監修 容量330mlのパフェアイス「チョコバナナ」「紫芋モンブラン」数量限定で発売【セブンイレブン】

セブン-イレブンは、アイスクリーム専門店「21時にアイス」が監修したパフェアイス2品を、首都圏と関西の店舗で12月23日から順次発売する。

ラインアップは「21時にアイス チョコバナナ」と「21時にアイス 紫芋モンブラン」。価格はいずれも税込462円で、赤城乳業が製造を手がける。数量限定で、なくなり次第終了となる。

〈人気フレーバーを表現したパフェアイス2品が登場〉

「21時にアイス」は、夕食後やお酒を飲んだ後の“締めアイス”として楽しめる、あっさりとしたソフトクリームを提供する“夜アイス”専門店。2020年に大阪で1号店をオープンし、現在は全国に約40店舗を展開している。

今回のコラボでは、同店の人気フレーバー「チョコバナナ」と「紫芋モンブラン」の味わいを再現。容量330mlで食べ応えのあるパフェアイスとして商品化した。

◆21時にアイス チョコバナナ

カップの底に砕いたクッキーを敷き、チョコソースを絡めたミルクアイスと果肉入りバナナソースを重ねた。その上に、チョコソースを合わせた濃厚なチョコアイスを絞り、層ごとに味わいを楽しめる仕立てとなっている。

セブン-イレブン「21時にアイス チョコバナナ」

◆21時にアイス 紫芋モンブラン

店舗で人気の「紫芋モンブラン」を、天面の巻き形状で表現。すっきりとしたミルクアイスと濃厚な紫芋アイスに、紫芋ペースト入りの紫芋ソースを組み合わせ、濃厚な味わいに仕上げた。カップ底のクッキーと、トッピングのキャンデングアーモンドが食感のアクセントとなっている。

セブン-イレブン「21時にアイス 紫芋モンブラン」