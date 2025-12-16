二重整形公表のゆたぼん、今度は黒髪姿を披露「普通にカッコよくなってる」と称賛の声
YouTuberのゆたぼんが自身のXを更新。黒髪にイメージチェンジした姿を公開し、注目を集めている。
ゆたぼんは今月11日に自身のYouTubeチャンネルで二重整形を受けたことを公表し、大きな話題を呼んでいた。今回の投稿では「黒髪に戻しました！」とつづり、以前の明るい髪色から一転した最新ショットを披露した。
公開された写真では、真っ赤な日の丸をバックに腕を組み、凛々しい表情でカメラを見据えている。また、続く投稿では、自身への誹謗中傷やデマに対し「普段は『多様性』と叫びながら多様性を認めない『差別・排外主義』の左翼が、思想を押し付けてきて気持ち悪いです！」などと強い言葉で訴えた。
この投稿には、ファンから「ええ男やん」「普通にカッコよくなってるけどなw」といった声のほか、「ゆたぼん、亀田大毅になっちゃった！」「侍魂だな」など、さまざまな反響が寄せられている。
黒髪に戻しました！ pic.twitter.com/3kPVULUxWH— 冒険家ゆたぼん(17) (@yutabon_youtube) December 15, 2025