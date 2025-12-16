¡ÈÀÖÈ±¥Ä¥¤¥ó¥Æ¡¼¥ëÈþ½÷¡É¤Î¾×·â¤Î¼ÂÇ¯Îð¤Ë¥¹¥¿¥¸¥ªÁûÁ³¡Ã
¿·¤·¤¤Ì¤Íè¤Î¥Æ¥ì¥Ó¡ÖABEMA¡Ê¥¢¥Ù¥Þ¡Ë¡×¤Ï¡¢12·î14Æü¡ÊÆü¡ËÌë£¸»þ¤è¤ê¡¢°ð³À¸ãÏº¡¢Áðù¬¹ä¡¢¹á¼è¿µ¸ã¤Î£³¿Í¤Ë¤è¤ëÈÖÁÈ¡Ø¤Ê¤Ê¤Ë¡¼ ÃÏ²¼ABEMA¡Ù¤Î#98¤òÌµÎÁÊüÁ÷¤·¡¢ÊüÁ÷½ªÎ»¸å¤è¤êÌµÎÁ¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®¤ò³«»Ï¤·¤¿¡£
#98¤Ï¡¢#93¤Ç¤ªÆÏ¤±¤·¤¿¡Ö°ìÂÎ²¿ºÐ!?Ç¯ÎðÉÔ¾Ü¤ÎÈþ½÷Âç½¸¹ç¡×´ë²è¤ÎÂè£²ÃÆ¤ò¤ªÆÏ¤±¡£º£²ó¤â¥ä¥Þ¥ó¥ÐÉ÷¥á¥¤¥¯¤Î¥®¥ã¥ë¤äÀÖ¤Á¤ã¤ó¤Î¤è¤¦¤Ê°áÁõ¤òÃå¤¿½÷À¤Ê¤É¼ÂÇ¯Îð¤È¸«¤¿ÌÜ¤Ëº¹¤¬¤¢¤ëÇ¯ÎðÉÔ¾ÜÈþ½÷¤¿¤Á¤¬½¸·ë¡£¤Ê¤Ê¤Ë¡¼¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¡¢¤´Ë«Èþ¤ò¤«¤±¤Æ¡¢A¡ÁF¤ÎÌ¾»¥¤ò¤Ä¤±¤¿£¶Ì¾¤Î½÷À¤ÎÇ¯Îð¤òÍ½ÁÛ¡£
Ãæ¤Ç¤â°ìÆ±¤ÏE¤ÎÌ¾»¥¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¡ÈÀÖ¤Á¤ã¤óÉ÷¡É¤Î³Ê¹¥¤ò¤·¤¿½÷À¤Ë¶½Ì£ÄÅ¡¹¡£¹á¼è¤Ï¡ÖÀÖ¤Á¤ã¤ó¤¤¤ë¤è¡ª¡×¤È¶Ã¤¤ÎÀ¼¤ò¾å¤²¡¢Áðù¬¤Ï¡ÖÀÖ¤Á¤ã¤ó¤Î³Ê¹¥¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤±¤É¡¢°ìÈÖ¼ã¤¤¡££²ºÐÈ¾¤È¤«¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤ÈÍ½ÁÛ¡£°ìÊý¡¢Âè£±ÃÆ¤ÎÇ¯ÎðÅö¤Æ¥¯¥¤¥º¤Ë¤Æ¸«»öÁ´ÌäÀµ²ò¤·¤¿¤ß¤Á¤ç¤Ñ¤Ï¡Ö°Õ³°¤È30ºÐ¤¯¤é¤¤¡×¤Èº£²ó¤â¥ê¥¢¥ë¤Ê¿ô»ú¤ò¤¢¤²¤ë¡£
Â³¤¤¤Æ¡¢A¤ÎÌ¾»¥¤ò¤Ä¤±¤¿ÀÖÈ±¥Ä¥¤¥ó¥Æ¡¼¥ë¤Î½÷À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¹á¼è¤Ï¡Ö¾®³ØÀ¸¤Ç¤¹¤Í¡×¡¢¥¥ã¥¤¡Á¥ó¡¦¥¦¥ÉÎëÌÚ¤â¡Ö10ºÐ¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÍ½ÁÛ¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î¸å¤Î¼ÁÌä¥¿¥¤¥à¤Ç¡Ö¤¤¤Ä¤â²¿»þ¤Ëµ¯¤¤ë¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤¿A¤Î½÷À¤Ï¡Ö12»þ¤¯¤é¤¤¡×¤È²óÅú¤·¡¢¥¦¥ÉÎëÌÚ¤Ï¡Ö¤ä¤Ð¤¤¡¢¾®³ØÀ¸¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ï¡Ä¡Ä¡×¤Èº¤ÏÇ¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö½é¤á¤Æ¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿·ÝÇ½¿Í¤Ï¡©¡×¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤ËÂÐ¤·¡¢A¤Î½÷À¤Ï¡ÖGACKT¤µ¤ó¡×¤ÈÅú¤¨¡¢°ìÆ±¤ÏÂçº®Íð¡£¡Öº£¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤ë»Ò¤â¤¤¤ë¤·¤Ê¡Ä¡Ä¡×¡ÖYouTube¤È¤«¤â¤ä¤é¤ì¤Æ¤ë¤«¤é¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤ä¤ä¤³¤·¤¤¡×¡Ö¿Æ¤Î±Æ¶Á¤Ã¤Æ¤³¤È¤â¤¢¤ë¤·¡Ä¡Ä¡×¤È¿äÍý¹çÀï¤¬Â³¤¯¡£
¤¤¤è¤¤¤è¡¢¤Ê¤Ê¤Ë¡¼¥á¥ó¥Ð¡¼¤òËÝÏ®¤·Â³¤±¤¿£¶Ì¾¤Î½÷À¤Î¼ÂÇ¯Îð¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¡£¡ÈÀÖ¤Á¤ã¤ó¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿E¤Î½÷À¤Ï¤Þ¤µ¤«¤Î28ºÐ¡£¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦FR2PON!¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÇºÇÇ¯¾¯20ºÐ¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤è¤ê¼ã¤¯¸«¤é¤ì¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¤¤È¤«¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Ë¼ã¤¯¸«¤é¤ì¤ë¤¿¤á¿¼Ìë¤Ë³°½Ð¤¹¤ë¤È¤Û¤ÜËè²óÊäÆ³¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤¦¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤â¡£
Â³¤¤¤Æ¡¢A¤ÎÌ¾»¥¤ò¤Ä¤±¤¿¥³¥â¥ì¥Ó¥è¥ê¤µ¤ó¤Ï¡Ö40ºÐ¤Ç¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ï¡ÖÉÝ¤¤¡¢ÉÝ¤¤¡¢ÉÝ¤¤¡×¡Ö¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¡ª¡×¤ÈÁûÁ³¡£EXIT¡¦·ó¶á¤Ï¡ÖGACKT¤µ¤ó¡¢¤Á¤ç¤¦¤ÉÀ¤Âå¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÇ¼ÆÀ¤ÎÉ½¾ð¤ò¸«¤»¤ë¡£¸½ºß¡¢±óÊý¤«¤é¤â¥Õ¥¡¥ó¤¬Ë¬¤ì¤ë¥«¥ê¥¹¥Þ¥¢¥Ñ¥ì¥ëÅ¹°÷¤È¤·¤ÆÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈÁ°¤Þ¤Ç¡¢BOOMER¤Î²ÏÅÄ¥¥¤¥Á¤µ¤ó¤Î·àÃÄ¤Ç¥³¥ó¥È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤ê¡¢²Î¼ê¤òÌÜ»Ø¤·ÍÜÀ®½ê¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤¿±ï¤Ç10Ç¯´ÖÉñÂæ¤ËÎ©¤Á¡¢ÍÄ¤¤´éÎ©¤Á¤òÀ¸¤«¤·¤¿»Ò¤É¤âÌò¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤âÌÀ¤«¤µ¤ì¤¿¡£
¤Û¤«¤Ë¤â¡¢»¨»ï¡ØLOALO¡Ù¤ÎÆÉ¼Ô¥â¥Ç¥ë¤ÇÆü¾Æ¤±¥µ¥í¥óÅ¹°÷¤È¥¥ã¥Ð¥¯¥é¤Î»Å»ö¤â³Ý¤±»ý¤Á¤¹¤ë¥ä¥Þ¥ó¥ÐÉ÷¥á¥¤¥¯¤Î20ºÐ½÷À¤ä¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Þ¥«¥í¥Ë¥µ¥é¥À¡×¤Î44ºÐ¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ê¤É¸ÄÀË¤«¤ÊÇ¯ÎðÉÔ¾ÜÈþ½÷¤¿¤Á¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿¡Ø¤Ê¤Ê¤Ë¡¼ ÃÏ²¼ABEMA¡Ù#98¤Ï¡¢¸½ºß¡ÖABEMA¡×¤Ë¤ÆÌµÎÁ¤Ç¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®Ãæ¡£
¤Ê¤ª¡¢¼¡²ó12·î21Æü¡ÊÆü¡ËÌë£¸»þ¤è¤êÊüÁ÷¤Î¡Ø¤Ê¤Ê¤Ë¡¼ ÃÏ²¼ABEMA¡Ù#99¤Ï¡¢¡Ö¥¹¥¿¡¼¤Î¤¤ç¤¦¤À¤¤Âç½¸¹ç¡ª¾×·â¥¨¥Ô¥½¡¼¥ÉÂçÏ¢È¯SP¡ª¡×¤ÈÆâÅÄÍµª¤ÎËå¡¦ßºÆà¡¢ÈÄÌîÍ§Èþ¤ÎËå¡¦ÈÄÌîÀ®Èþ¡¢¥¨¥ë¥Õ¹ÓÀî¤ÎËå¡¦¤ß¤Ê¤ß¡õ¤«¤ó¤Ê¡¢¥«¥Î¥Ã¥¯¥¹¥¿¡¼¤ÎÄï¡¦¤·¤å¤¦¤ä¡¢TravisJapan¡¦¾¾ÅÄ¸µÂÀ¤ÎËå¡¦KOKORO¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢¤¤ç¤¦¤À¤¤¤À¤«¤éÃÎ¤ë¥¹¥¿¡¼¤ÎÁÇ´é¤òÂçË½Ïª¡£¤µ¤é¤Ë¤¤ç¤¦¤À¤¤¤«¤é¤â¤é¤Ã¤¿¹â³Û¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ä¼«Âð¤Ç¤Î°Õ³°¤ÊÁÇ´é¤ò¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±¤ë¡£
