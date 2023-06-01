¡ÚAmazon¥»ー¥ë¡Û¥¢¥¤¥ê¥¹¥ªー¥ä¥Þ¤Î¥ªー¥È¥Õ¥£ー¥É¥·¥å¥ì¥Ã¥Àー¤¬¥»ー¥ë²Á³Ê¤ÇÈÎÇäÃæ¡ªÇ¯Ëö¤Î½ñÎàÀ°Íý¤Ë
³«ºÅ´ü´Ö¡§12·î16Æü～12·î19Æü23»þ59Ê¬
¥ªー¥È¥Õ¥£ー¥É¥·¥å¥ì¥Ã¥Àー AFS100C
¡¡Amazon¤Ç¡¢¥¢¥¤¥ê¥¹¥ªー¥ä¥Þ¤Î¥·¥å¥ì¥Ã¥Àー¤¬¥»ー¥ë²Á³Ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£´ü´Ö¤Ï12·î19Æü23»þ59Ê¬¤Þ¤Ç¡£
¡¡ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢°ìÅÙ¤ËA4¥³¥ÔーÍÑ»æ100Ëç¤ò¼«Æ°ºÙÃÇ²ÄÇ½¤Ê¥ªー¥È¥Õ¥£ー¥É¥·¥å¥ì¥Ã¥Àー¡ÖAFS100C¡×¡£»æ¤òÅêÆþ¸ý¤Ë¥»¥Ã¥È¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¼«Æ°ºÙÃÇ¤·¡¢ºÙÃÇ¤¬½ªÎ»¤¹¤ë¤È¼«Æ°Åª¤Ë¥«¥Ã¥¿ー¤Î²óÅ¾¤¬»ß¤Þ¤ëÀ½ÉÊ¤Ç¡¢Ç¯Ëö¤Î½ñÎàÀ°ÍýÅù¤Ç³èÌö¤¹¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¥»ー¥ëÉÊ¤ÎÇä¤êÀÚ¤ì¡¢¥»ー¥ë¼«ÂÎ¤ÎÃæ»ß¤Î²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤¿¤á¡¢ÂÐ¾Ý¤Î¾¦ÉÊ¤¬¥»ー¥ë²Á³Ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò³ÎÇ§¤Î¾å¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡£