米津玄師が公開した“レゼダンス”大反響、Xは1.4億再生超＆YouTubeは1500万再生超
12月12日に公開された“レゼダンス”が、SNSで大反響を呼んでいる。X（Twitter）では150万いいね！、1.4億再生を超え、YouTubeショートでは1512万再生、TikTokでは1.5Mいいね！とトレンドを席巻するなど、話題沸騰中だ。
“レゼダンス”の映像は、劇場版「チェンソーマン レゼ篇」のタイトルロールでもあるレゼが、米津玄師「IRIS OUT」に合わせ踊るダンス映像。彼女の代名詞ともいえる「ボン！」というセリフに合わせて首元のピンを抜く仕草や、米津が描きおろした「IRIS OUT」のジャケットと同じ妖艶なポーズも取り入れられた必見のダンスだ。アニメーションはMAPPAが制作した。
米津により公式SNSで“レゼダンス”が発信されると、Xでは「#レゼダンス」がトレンド入りして大きな話題に。12月15日16時時点で動画再生数1.4億回以上、いいね！数150万回以上、コメントは5500件を超える大反響となっている。
SNSでは「この笑顔、反則じゃないですか」「やばい、かわいすぎる」「女神降臨」「公式からの踊ってみた最高すぎる」「なにがし法に触れるくらい可愛い」など感想が続々。
また、TikTokでは、「レゼダンス」「レゼ ダンスチャレンジ」が即日検索トレンドワード入り。さっそくレゼのコスプレをして踊るユーザーや、上半身ダンスにアレンジして踊るユーザーなど、国内でも海外でもバズりを見せ、“レゼダンス”を投稿するユーザーで溢れている。
