ÆÁÅç¤¬37ºÐMF±ÊÌÚÎ¼ÂÀ¤Î·ÀÌóËþÎ»¤òÈ¯É½¡Ö¤Þ¤¿É¬¤ºµ¢¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î»þ¤Ï¡¢¤¼¤ÒÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×
¡¡ÆÁÅç¥ô¥©¥ë¥Æ¥£¥¹¤Ï15Æü¡¢MF±ÊÌÚÎ¼ÂÀ¤¬2025¥·¡¼¥º¥ó¤ò¤â¤Ã¤Æ·ÀÌóËþÎ»¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡1988Ç¯6·î4ÆüÀ¸¤Þ¤ì¤Î37ºÐ¤ÏÀîºêF¤Î²¼ÉôÁÈ¿¥¤Ç°é¤Á¡¢Ãæ±ûÂç¤ò·Ð¤Æ¡¢11Ç¯¤Ë¾ÅÆî¤Ë²ÃÆþ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢¼¯Åç¡¢Ì¾¸Å²°¤Ç¤â¥×¥ì¡¼¤·¡¢23Ç¯ÅÓÃæ¤ËÆÁÅç¤Ë´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ²ÃÆþ¡£Íâ¥·¡¼¥º¥ó¤«¤é´°Á´°ÜÀÒ¤È¤Ê¤ë¤È¡¢º£µ¨¤ÏJ2¥ê¡¼¥°14»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡±ÊÌÚ¤Ï¥¯¥é¥Ö¤òÄÌ¤¸¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ë¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Öº£¥·¡¼¥º¥ó¤ò¤â¤Ã¤Æ¡¢ÆÁÅç¥ô¥©¥ë¥Æ¥£¥¹¤È¤Î·ÀÌó¤¬ËþÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÆÁÅç¤Ç²á¤´¤·¤¿Ìó2Ç¯È¾¤Ï¡¢ËÍ¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼¿ÍÀ¸¤ÎÃæ¤Ç¤âËÜÅö¤ËÇ»¤¯¡¢Ëº¤ì¤ë¤³¤È¤Î¤Ç¤¤Ê¤¤»þ´Ö¤Ç¤¹¡£´ò¤·¤¤¤³¤È¤â¡¢¶ì¤·¤¤¤³¤È¤â¡¢²ù¤·¤¤¤³¤È¤â¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤¬¼«Ê¬¤òÀ®Ä¹¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
2024¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤È¤·¤Æ¥Á¡¼¥à¤òÎ¨¤¤¤¿¤³¤È¡¢¤½¤·¤Æº£µ¨¤ÏÆ±µéÀ¸¤ÎÄ¹Ã«Àî¤È¶¦¤Ë¥¥ã¥×¥Æ¥ó´äÈø¤ò»Ù¤¨¤Ê¤¬¤é¥Á¡¼¥à¤Î¤¿¤á¤ËÀï¤¨¤¿¤³¤È¡£¤³¤Î¥Á¡¼¥à¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ¥Ô¥Ã¥Á¤ËÎ©¤Æ¤¿¤³¤È¤ò¡¢¿´¤«¤é¸Ø¤ê¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì¤À¤±¤Ë¡¢J1¾º³Ê¤È¤¤¤¦Âç¤¤ÊÌÜÉ¸¤òÃ£À®¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¡¢ËÜÅö¤Ë²ù¤·¤¯¡¢¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡£º£Ç¯¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤Ê¤éÉ¬¤º¾º³Ê¤Ç¤¤ë¤È¡¢ËÜµ¤¤Ç¿®¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¤³¤Î²ù¤·¤µ¤Ï°ìÀ¸Ëº¤ì¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì¤Ç¤â¡¢º£Ç¯¤Î¥ô¥©¥ë¥Æ¥£¥¹¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÏËÜÅö¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤¯¡¢¿´¤«¤é°ì½ï¤ËÀï¤¨¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¨¤ëÃç´Ö¤¿¤Á¤Ç¤¹¡£Íèµ¨¤âÆÁÅç¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ëÁª¼ê¤¿¤Á¤Ë¤Ï¡¢¤³¤Î²ù¤·¤µ¤òÎÏ¤ËÊÑ¤¨¤Æ¡¢É¬¤º¥ô¥©¥ë¥Æ¥£¥¹¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤¤Ì¤Íè¤òÄÏ¤ß¼è¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÍ¤Ï¤³¤Î¥Á¡¼¥à¤òÎ¥¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢ÆÁÅç¥ô¥©¥ë¥Æ¥£¥¹¤Ï¤³¤ì¤«¤é¤âÆÃÊÌ¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤¹¡£¤É¤³¤Ë¤¤¤Æ¤â¡¢¿´¤«¤é±þ±ç¤·Â³¤±¤Þ¤¹¡£
ºÇ¸å¤Ë¡£
ºÇ½é¤ÏÉÔ°Â¤â¤¢¤Ã¤¿ÆÁÅç¤ÎÃÏ¤Ç¤¹¤¬¡¢µ¤¤¬¤Ä¤±¤ÐÂç¹¥¤¤Ê¾ì½ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î³§¤µ¤Þ¤ÎÀ¼±ç¡¢¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¤Î³§¤µ¤Þ¤Î»Ù¤¨¡¢ÃÏ°è¤ÎÊý¡¹¤Î²¹¤«¤µ¡£¤½¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤¬¡¢ËÍ¤ÎÇØÃæ¤ò²¡¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£°¤ÇÈÍÙ¤ê¤âºÇ¹â¤Ç¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿É¬¤ºÆÁÅç¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î»þ¤Ï¡¢¤¼¤ÒÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡×
