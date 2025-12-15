セブン−イレブン・ジャパン（東京都千代田区）が、イラストレーターのナガノさんによる漫画作品「ちいかわ」とコラボレーションしたキャンペーン「ちいかわと冬をたのしんじゃお！セブン−イレブン×ちいかわ」の第2弾を12月26日から期間限定で実施します。

【画像】「絶対食べたい！」 これが、作中にも登場する「すっごい食べ物」です！

同キャンペーンは、同月2日に第1弾が実施されており、「ちいかわ」の作中に登場する食べ物をイメージした、おにぎりや丼、スープ、サラダ、スイーツ、パン、中華まん、ドリンクといった15種類の商品が発売。第2弾では、「ちいかわ」の作中に登場する和洋スイーツをイメージした商品が5種ラインアップされています。

おやきイメージ「もっちりホットク チョコレート」も登場

第2弾では、劇中で、「ハチワレ」がちいかわに「共有」と言いいながら渡した「いなりあげもち」をイメージした「すっごい食べ物 いなりあげもち」（259円、以下税込み）や、「ラッコ」が「一服」と言って飲んでいた「いちごミルク」をイメージした「いちごミルクプリン」（280円）、ちいかわと「うさぎ」が巨大なホットケーキを食べるシーンをイメージした「ちいかわのころころプチパンケーキ」（300円）が登場。

さらに、作中に登場した「もっちりホットク チョコレート」（270円）、ザラメ付きカステラをイメージした「跳ねる！でっかいざくざくカステラ」（429円）もラインアップされています。

いずれもなくなり次第、販売終了です。