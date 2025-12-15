ニッチェ･江上、有言実行『THE W』優勝を報告＆感謝
お笑いコンビ・ニッチェの江上敬子が15日までにオフィシャルブログを更新。『女芸人No.１決定戦 THE W 2025決勝』で優勝したことを報告し、ファンから反響を呼んでいる。
江上のブログは、20年９月に誕生した長男“とっちゃん”、22年10月に誕生した長女“さっちゃん”の成長の記録やおいしそうな手料理、仕事の様子などをつづっている。
『THE W』決勝当日の13日、江上は『１番面白い女芸人！！』と題してブログを更新。絵文字を交えながら「本日！！ついに！！THE W決勝です！！！！」と高揚感を あらわにしつつ「色んな人に『頑張って！』と言ってもらえて、すっかり涙もろくなった私は、終始ウルウルしっぱなし」と決勝を前にした心境を明かしていた。
その一方で、「とにかく、今私たちが披露出来る１番面白いコントをしてきます！！」と強い決意を表明し「19時から日本テレビにて生放送！！みなさんぜひ 見ていて下さい！！」と視聴を呼びかけ。
さらに「YouTube大好きな我が子たちも、今夜は母を応援してくれるみたいです」と家族の支えに触れ「今日まで、仕事＋ライブで、夜遅くに帰って来る私を支えて くれた家族に感謝」と感謝の言葉を記し「いってきます！！！！！！」と決勝の舞台へ向かっていた。
そして翌14日には『優勝しました！！』と題したブログで、『THE W』優勝を報告。「皆様！！！！やりました THE W 優勝する事ができました」と喜びを爆発させ、 「本当に本当に、ニッチェに関わってくれているすべての人に感謝 ありがとうございます！！」と改めて感謝をつづった。
優勝直後には家族とテレビ電話をしたといい「ヒロさんも子供たちも大興奮でした」と報告。この日は「好きなYouTubeを見ずに、母の勇姿を見守ってくれていたようです」と明かし「ありがとう」と母としての思いも添えた。
さらに、優勝後もすぐに次の仕事へ向かったという江上は「ニッチェはお仕事で三重県へ」「事務所のみんなとのライブなので、報告できるのが楽しみ」と前向きな姿勢を見せ「いってきます」とブログを締めくくった。
これらの投稿にファンからは「とっちゃん、さっちゃん！自慢のお母さんだね！」「優勝おめでとうございます」「楽しかった」「面白かった」「お二人の涙にもらい泣き」「絶対に優勝すると思っていたから嬉しい」「２人が抱き合ったところは胸熱」「ニッチェのお二人の仲良さそうな感じ伝わってきました」「子育てしながら、、ホンマに頑張りましたね。同じママとして尊敬」「同じママとして凄く嬉しい」「益々忙しくなりそうですが、育児にお仕事に、 健康第一で頑張って下さいね！」「めっちゃ笑いました」「母になってもなおお笑いを極めて頂点に立って尊敬」などの祝福と称賛の声が相次いでいる。
