セガ フェイブのS-FIREから、劇場版『チェンソーマン レゼ篇』に登場する「レゼ」がフィギュア化。

「劇場版『チェンソーマン レゼ篇』 フィギュア レゼ」として、予約受付がスタートしました！

セガ フェイブ「S-FIRE（エスファイア）」劇場版『チェンソーマン レゼ篇』 フィギュア レゼ

予約受付期間：2025年12月12日(金)〜2026年2月28日(土)

発売時期：2026年9月予定

価格：22,000円（税込）

対象年齢：15歳以上

仕様：PVC、ABS 塗装済み完成品

サイズ：全高約250mm

販売方法：受注生産

発売元：株式会社セガ フェイブ

原型：吉田瑞生/エムアイシー

彩色：PLAMODE/エムアイシー

撮影：有限会社ケイフォトサービス

セガ フェイブのホビーブランド「S-FIRE（エスファイア）」から、新作フィギュア製品「劇場版『チェンソーマン レゼ篇』 フィギュア レゼ」が登場。

劇場版『チェンソーマン レゼ篇』にて、「デンジ」と夜の学校のプールで過ごす「レゼ」の姿を、S-FIREがフィギュア化しました。

服の皺や足の指など、細部まで追求された造形です！

微笑んだ唇の立体感や少しだけ赤らんだ頬、こちらを見据える視線など、どこかあどけなさが残る表情にもこだわりが詰め込まれています。

手元に迎えて、S-FIREならではの表現を楽しみたくなるフィギュアです☆

夜の学校のプールで過ごす「レゼ」の姿を、S-FIREがフィギュア化。

セガ フェイブの「劇場版『チェンソーマン レゼ篇』 フィギュア レゼ」は、2025年12月12日〜2026年2月28日まで予約受付中です！

© 2025 MAPPA／チェンソーマンプロジェクト

©藤本タツキ／集英社

