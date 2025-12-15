2026年1月5日よりカンテレ・フジテレビ系で放送がスタートする松下奈緒主演の月10ドラマ『夫に間違いありません』に安田顕が出演することが発表された。

本作は、松下演じる主人公・朝比聖子が夫の遺体を誤認し、保険金を受け取った後に死んだはずの夫が帰還するところから始まるサスペンスドラマ。子供たちの生活と幸せを守るために妻が下す決断が家族の日常をむしばんでいく様子を描く。

主人公・朝比聖子役で主演を務める松下のほか、行方不明者を持つ家族の会をきっかけに主人公と交流を始める葛原紗春を桜井ユキ、怪しい人物たちを追い続けるゴシップ雑誌のライター・天童弥生を宮沢氷魚がそれぞれ演じ、中村海人、松井玲奈、余貴美子らが共演に名を連ねている。

物語の重要人物である“夫”は長らく謎のままだったが、聖子の夫・朝比一樹役を演じるのは、2025年だけでもラブストーリー『奪い愛、真夏』（テレビ朝日系）で一人二役を演じ、『絶対零度～情報犯罪緊急捜査～』（フジテレビ系）では官僚、『ダメマネ！ ーダメなタレント、マネジメントしますー』（日本テレビ系）では冷徹な上司など、それぞれ趣の異なる役を演じてきた安田。

安田は「全体のあらすじを読ませていただいた時から、『これは観たい』、『続きが気になる』と思わせてくれました。登場人物の誰しもに表層的ではない人間味、業を感じています」と本作の魅力を語っている。

あわせて、これまで夫の顔が隠されてきたポスタービジュアルの完全版も公開された。

安田顕 コメント全体のあらすじを読ませていただいた時から、『これは観たい』、『続きが気になる』と思わせてくれました。登場人物の誰しもに表層的ではない人間味、業を感じています。松下奈緒さんとは数年前に映画で共演させていただいたことがあり、歳月を経て現場で再会できることが嬉しく、有り難く、感謝申し上げます。魅きつけられる物語です。オファーをくださり、ありがとうございます。より魅力的な作品になりますよう、現場の一員として懸命に取り組ませていただきます。（文＝リアルサウンド編集部）