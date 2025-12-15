「密」が忌避されたコロナ禍を過ぎても、結婚式場の苦境が続いている。

挙式自体をしない「ナシ婚」の広がりなど価値観の変化も重なり、市場は以前の８割までしか回復していない。大型倒産も相次ぐ業界では、生き残りをかけた模索が始まった。（丸山滉一）

チャペル閉館

「まだ使えるチャペルなのに」。月末で閉館が決まった岐阜県瑞浪市の結婚式場「イル・クオーレ」で、館長の後藤孝典さん（３８）がこぼした。県内出身で、愛知県から訪れた夫妻は「家族や親戚に感謝を伝えたくて地元に近い式場を選んだ。なくなるのは寂しい」と話していた。

２０１４年のオープン以来、約５００組の門出を祝ってきたが、コロナ禍で暗転。一定の売り上げを見込める規模の挙式は以前の半分に減った。撮影だけの「フォト婚」といった簡素化も拍車をかけ、スタッフが系列の葬儀場の手伝いに回ることも増えていた。

後藤さんは人口減に加え、物価高に伴う節約志向も挙げ、「地方で大事にされてきた人づきあいが、一気に薄くなった」とみる。「コスパ（費用対効果）」や「タイパ（タイムパフォーマンス＝時間対効果）」が重視されて上司が招かれる挙式は姿を消し、親が費用を負担する文化も薄れた。

岐阜県中津川市にあるグループの式場「パルティールプラス」の待合室は、少数の親族や友人で集まれる食事会場に改修した。後藤さんは「派手な演出を勧めても、価値を感じてもらえなければ幸せにはつながらないのでは」と考えている。

婚姻の半数

厚生労働省によると、２４年の婚姻件数は４８万５０９２組。ピーク時の１９７２年（１０９万９９８４組）から半減した。リクルートブライダル総研の調査では２０２４年に式を挙げた夫婦は全体の半数にとどまり、帝国データバンクの分析による市場規模は２４年度時点で４８８１億円と、コロナ禍前の１８年度（６１６３億円）の水準に戻っていない。福岡県では今年、老舗の「アルカディア」が運営する式場が閉鎖され、挙式が中止になる騒ぎも起きた。

カフェ兼式場

業界では小規模化や合理化に活路を見いだす動きが広がる。神戸市の「レック」が掲げる「小さな結婚式」は低コスト戦略が当たった。女性一人でもドレス姿で撮影できる「ソロフォトウェディング」といったユニークなサービスも人気で、同社の勝田誠之さん（５８）は「小規模婚は『もうからない』と言っていられない時代だ」と語る。

大手の「ノバレーゼ」（東京）と「エスクリ」（同）は来春、経営統合に踏み切る。連結売上高は４５０億円と業界２位に浮上する見通しで、経営資源を集約して効率化を図る。

三重県の「三重平安閣」は３００人を収容できる式場を閉じ、結婚式にも対応できる４０人規模のカフェに衣替えした。ブライダル事業部の三輪秀樹さん（５３）は「人生の一大イベントである結婚式の文化を絶やしてはならないという使命感を持ち、形を変えながらでも需要に応えていきたい」と話している。

派手婚→地味婚→ナシ婚

バブル期の「派手婚」から令和の「ナシ婚」まで。時代とともに姿を変えてきた結婚式の歴史に詳しい慶応大の阪井裕一郎・准教授（家族社会学）に聞いた。

◇

昭和期はほぼ全員が結婚する「皆婚社会」で、高度成長期に定着した「神前式」は、ホテルや式場に場所を移して大規模化した。バブル期には教会での洋風式が増え、大きなウェディングケーキを切ったり、ゴンドラで登場したりする「派手婚」が流行した。

個性や自分らしさが重視された平成期には、結婚に対する価値観も揺らぎ未婚率が高まる。上司らを仲人にする式は消え、会社組織と密接に結びついていた式はプライベート化した。「地味婚」「アットホーム婚」という言葉も生まれた。

長引いた経済の停滞とコロナ禍がしきたりを崩し、合理性を優先する傾向は強まっている。夫が妻にケーキを食べさせるような「男が養い、女が支える」という考えに基づく演出も疑問視されるようになり、結婚式は転換期を迎えている。