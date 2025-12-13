2.5次元アイドルグループすとぷりの莉犬が13日、兵庫・神戸ワールド記念ホールでワンマンライブ「言ノ葉ワンダーランド LIVE」追加公演を行い、8月23日の東京・日本武道館公演の模様を、20日に「ABEMA PPV」で独占配信することを発表した。

6年ぶりのワンマンライブは、莉犬が悲願だった日本武道館で開催。自らで企画したミュージカル風のライブは、「不思議の国のアリス」のような世界観やクールなモノトーン調のステージ、初めてのギター演奏など、多彩なエンターテインメント性を披露した。チケットは即完売して、NHKの特番でライブの舞台裏も放送されるほど、各方面で公表を博していた。

この日の神戸での追加公演も満員御礼。「『もう一度観たい！』、『関西でも会いたい！』という皆さんの声で実現しました」と感謝した。ただ、来年にグループ結成10周年を迎えるすとぷりとしての活動も忙しい。これ以上、ほかの街でワンマンライブをする時間は無いが、代わりに全国の人たちにテレビやスマホで見てもらえるPPVが決まった。

今回のPPVチケット購入者には、特典で明日14日の神戸での追加公演の“裏側”を、すとぷりの同僚のるぅとが撮影する「るぅと撮影！莉犬くんの神戸公演裏側映像」をプレゼントするという。まさに八面六臂の活躍を続けた2025年を締めくくるにふさわしい莉犬からのクリスマスプレゼントだ。