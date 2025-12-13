肩が内側に入った巻き肩、丸まった背中や腰などは、実際の年齢より老けて見えてしまう悪い姿勢。そんな上半身をほぐすのにぴったりな簡単ストレッチ＆エクササイズを、芸能人も通う姿勢アナリストのKAORUさんに教えてもらいました。ピンとした姿勢をじゃまする要素をケアして、「老けない姿勢」を手に入れましょう！

巻き肩をケアする「肩・腕ストレッチ」

巻き肩の人はとくに、肩回りの筋肉が緊張し、それと連動して腕も縮んでいる状態。ストレッチでしっかり伸ばして。＜左右10秒ずつ＞

●1：腕を伸ばして、指先を手前に引く

右腕を、手のひらを上に向け前に出す。左手で指を反らせるように指先を倒す。

●2：右腕を体の左側に動かす

右腕を、ひじを伸ばしたまま高さを変えずに、左側に動かす。右の肩回りの伸びを感じる。反対側も同様に行う。

「ロールアップダウン＆体側伸ばし」で猫背を改善！

小さな骨で構成される背骨を、1つずつ意識して動かすことで猫背を改善。体側を伸ばし、美姿勢の要となる肋骨回りの筋肉をほぐして。＜2回＞

●1：ゆっくり前屈して元に戻る

かかとをつけてつま先を開く。

体の前で両手を組み、重心をかかとに置いて、お尻を締めて立つ。背骨を1つずつ動かすイメージでゆっくり前屈し、元の位置に戻る。

●2：上に伸び、左右に体を倒す

まっすぐ立ったら手首を返して、腕を上に伸ばす。背筋を伸ばし、左右にゆっくり体を倒して、体の側面を伸ばす。

スラリ姿勢を維持する「逆プランク」

背中が丸まって縮んだ体の前側を伸ばしつつ、衰えがちな背筋を鍛えて、前後の筋肉のバランスを調整。美姿勢をキープできる体に。＜10回＞

●1：床に座り、腕を後ろにつく

脚を伸ばして座る。お尻の少し後ろに手をつき、ひじを伸ばし指先を体側に向ける。肩甲骨を引き寄せ胸を開く。

●2：下腹に力を入れお尻をもち上げる

おなかに力を入れ、股関節からもち上げるイメージでお尻を床から離す。つま先を伸ばし、つま先から体を一直線にして10秒キープ。