¸ÅÅÄÆØÌé»á¡õÄÔÈ¯É§»á¤¬Àä»¿¤â¡ÄÃæÅÄæÆ»á¤¬¤¬¤Þ¤µ¤«¤Î¡Ö1ÅÀ¡×¡¡ÂÐ¾Ý·ë²Ì¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¥ï¥±
¡Ö¥Õ¥¡¥¤¥ó¥×¥ì¡¼¿³µÄ°Ñ°÷²ñ¡×¤ËÃæÅÄæÆ»á¤¬½Ð±é
¡¡¥Ñ¡¼¥½¥ë ¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°TV¸ø¼°YouTube¤Ç¡¢¥Õ¥ë¥¿¤ÎÊýÄø¼°¡Ú¸ÅÅÄÆØÌé ¸ø¼°¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Û¤È¤ÎÂè2ÃÆ¥³¥é¥ÜÆ°²è¤ò¸ø³«Ãæ¤À¡£5·î¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿¥³¥é¥ÜÆ°²è¤ÎÂç¤¤ÊÈ¿¶Á¤ò¼õ¤±¤Æ¼Â¸½¤·¤¿Âè2ÃÆ¡£Á°²ó¤Ë°ú¤Â³¤¡Ö¥Õ¥¡¥¤¥ó¥×¥ì¡¼¿³µÄ°Ñ°÷²ñ¡×¤ÈÂê¤·¤Æ¡¢2025¥·¡¼¥º¥ó¤Î¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¤Î¥×¥ì¡¼±ÇÁü¤ò¤â¤È¤Ë¡¢°ìÈÌÅª¤Ë¥Õ¥¡¥¤¥ó¥×¥ì¡¼¤È¤µ¤ì¤ë¥×¥ì¡¼¤¬¡¢¼éÈ÷¤ÎÌ¾¼ê¤¿¤Á¤«¤é¸«¤Æ¡È¿¿¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ó¥×¥ì¡¼¡É¤Ç¤¢¤ë¤«¡¢¸·¤·¤¯¿³µÄ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡5¿Í¤Î¡È¿³µÄ°Ñ°÷¡É¤½¤ì¤¾¤ì¤¬¡¢³Æ¥×¥ì¡¼¤ò0¡Á3ÅÀ¤ÇÉ¾²Á¤·¡¢¹ç·×ÆÀÅÀ¤Ç¡ÖNOT¥Õ¥¡¥¤¥ó¥×¥ì¡¼¡×¡Ê0¡Á8ÅÀ¡Ë¡Ö¥Õ¥¡¥¤¥ó¥×¥ì¡¼¡×¡Ê9¡Á11ÅÀ¡Ë¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Õ¥¡¥¤¥ó¥×¥ì¡¼¡×¡Ê12¡Á15ÅÀ¡Ë¤òÈ½Äê¤¹¤ë´ë²è¡£½øÈ×¤ËÎý½¬ÌäÂê¤Î°ì¤Ä¤È¤·¤Æ½ÐÂê¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¤¿ÆüËÜ¥Ï¥àOB¡¦ÃæÅÄæÆ»á¤Î¸½Ìò»þÂå¤Î¡Ö¥Ð¥ó¥È½èÍý¡×¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡2016Ç¯8·î14Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿³ÚÅ·Àï¡¢ÆüËÜ¥Ï¥à¤¬1ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Ç·Þ¤¨¤¿9²óÌµ»àÆóÎÝ¤Î¾ìÌÌ¤À¡£ÂÇ¼Ô¤¬µ¾ÂÇ¤ò»î¤ß¤ë¤È¡¢ÂÇµå¤Ï°ìÎÝÊý¸þ¤Ø¡£ÌÔ¥Á¥ã¡¼¥¸¤ò¤«¤±¤¿°ìÎÝ¼ê¤ÎÃæÅÄ»á¤ÏÁÇÁá¤¯Êáµå¤·¡¢²óÅ¾¤·¤Æ»°ÎÝ¤ØÁ÷µå¡£¥¿¥Ã¥Á¥×¥ì¡¼¤Î¥±¡¼¥¹¤Ç¥¹¥È¥é¥¤¥¯Á÷µå¤ò¸«¤»¡¢¸«»ö¤ËÆóÎÝÁö¼Ô¤ò¥¢¥¦¥È¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¥×¥ì¡¼¤Ï·×9ÅÀ¤ò³ÍÆÀ¤·¡Ö¥Õ¥¡¥¤¥ó¥×¥ì¡¼¡×¤ËÇ§Äê¡£3ÅÀÃæ2ÅÀ¤ò¤Ä¤±¤¿¸ÅÅÄÆØÌé»á¤Ï¡Ö²¶¤¬¤¤¤Ã¤¿¤ë¤Ç¤È¤¤¤¦»ÑÀª¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ëÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥×¥ì¡¼¡×¡¢ÄÔÈ¯É§»á¤â¡Öº¸²ó¤ê¤·¤Ê¤¤¤È¶¯¤¤µå¤¬Åê¤²¤é¤ì¤Ê¤¤¤«¤é¡×¤ÈÁ÷µå¤Þ¤Ç¹Í¤¨¤¿Êáµå¤ÎÆþ¤êÊý¤ò¹âÉ¾²Á¤·¤¿¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡Ö¡ØÍè¤¤Íè¤¤¡Ù¤È¾ï¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤À¤¤¤Ö¥Á¥ã¡¼¥¸¤â¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼Á°¤Ç¤â¼«Ê¬¤¬¼è¤ê¤Ë¤¤¤¯¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÇÁ°¤ËÆÍ¤Ã¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Æ¡¢Êá¤ê¤ä¤¹¤¤¥Ü¡¼¥ë¤¬Å¾¤¬¤Ã¤Æ¤¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿ÃæÅÄ»á¡£ÀÑ¶ËÀ¤Ï¾ï¤Ë¿´³Ý¤±¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤À¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¤³¤Î¥×¥ì¡¼¤Ë¤Ï1ÅÀ¤È¸·¤·¤á¤Ë¼«¸ÊÉ¾²Á¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ê¡Ö¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥° ¥¤¥ó¥µ¥¤¥È¡×ÊÔ½¸Éô¡Ë
¡Êµ»öÄó¶¡¡§¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥° ¥¤¥ó¥µ¥¤¥È¡Ë