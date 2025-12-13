Â¦¼¼16¿ÍŽ¤¼Â»Ò50¿ÍÄ¶Ž¤ÃæÀä4²ó¡ÄÂç±ü¤ÇŽ¢¼ïÇÏŽ£¤Ë¤Ê¤Ã¤¿11Âå¾·³Ž¥ÆÁÀî²ÈÀÆ¤¬»Ä¤·¤¿"ËëÉÜÊø²õ¤Î¼ï"
¢£Âç²Ï¥É¥é¥Þ¤ÇÉÁ¤«¤ì¤¿´ñÈ´¤Ê¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó
NHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ø¤Ù¤é¤Ü¤¦¡ÁÄÕ½Å±É²ÚÇµÌ´È¸¡Á¡Ù¤Ç¤Ï11Âå¾·³¡¦ÆÁÀî²ÈÀÆ¤¬¼ÂÉã¡¦°ì¶¶¼£ºÑ¤Î°¹Ô¤Ë·ùµ¤¤¬¤µ¤·¡¢ÄÕ²°½Å»°ÏºÈ¯°Æ¡¦¾¾Ê¿Äê¿®¼çÆ³¤Ë¤è¤ë¡Ö¼£ºÑÅçÎ®¤··×²è¡×¤Ë²ÃÃ´¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡¢´ñÈ´¤ÊÀßÄê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£·×²è¤ÏÀ®¸ù¤·¡¢Ì²¤êÌô¤ò°û¤Þ¤µ¤ì¤¿¼£ºÑ¤Ï°¤ÇÈ¹ñ¡ÊÆÁÅç¸©¡Ë¤Î¸ÉÅç¤ËÁ÷¤é¤ì¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞÍ©ÊÄ¤µ¤ì¤¿¡£
¤â¤Á¤í¤ó¤³¤ì¤Ï±é½Ð¾å¤Î¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç¤¢¤ë¡£¼ÂºÝ¤Î¼£ºÑ¤Ï´²À¯11¡Ê1799¡ËÇ¯¤Ë²ÈÆÄ¤ò°ì¶¶²ÈÏ»ÃË¡¦ÀÆÆØ(¤Ê¤ê¤¢¤Ä)¤Ë¾ù¤Ã¤Æ±£µï¤·¡¢Ê¸À¯3¡Ê1820¡ËÇ¯¤Ë¤Ï¡Ö½¾°ì°Ì¡×¤Ë½ö¤»¤é¤ì¤¿¡£
½¾°ì°Ì¤ÏÆÁÀî¾·³¤¬°úÂà¤·¡ÖÂç¸æ½ê¡×¤È¤Ê¤Ã¤¿ºÝ¤Ë»ò¤ë°Ì³¬¤À¡£¼£ºÑ¤Ï¾·³¤ò·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¿¤áÂç¸æ½ê¤Ë¤Ê¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤ÈÆ±Åù¤ÎÎ©¾ì¤Î¸ü¶ø¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¤Þ¤¿Ê¸À¯8¡Ê1825¡ËÇ¯¡¢Âç¿Ã¤Ë½à¤º¤ë¾Î¹æ¤Ç¤¢¤ë¡Ö½ÚÂç¿Ã¡×¤â¼ø¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¡ÖÄÕ½Å¤Î»à¸å¡×¤Î¾¡¤ÁÁÈ
°ìÊý¡¢Â©»Ò¤Î²ÈÀÆ¤Ï¤½¤Î¸å¡¢¾·³ºß°Ì50Ç¯¤È¤¤¤¦Ä¹´üÀ¯¸¢¤òÃÛ¤¡¢Âç±ü¤ËÂ¦¼¼16¿Í¤ò»ý¤Á¡¢»Ò¤É¤â¤ò50¿Í°Ê¾å¤â¤¦¤±¤¿¡£50¿Í°Ê¾å¤È¤¤¤¦¿ô¤â¼Â¤ÏÀµ³Î¤ËÇÄ°®¤Ç¤¤º¡¢Ê¸¸¥¤Ë¤è¤Ã¤Æ52¡Á57¿Í¤Þ¤Ç½ôÀâ¤¢¤ë¡£
¤³¤ì¤ò¤â¤Ã¤Æ²ÈÀÆ»þÂå¤ÎÂç±ü¤ò¡Ö¥Ï¡¼¥ì¥à¡×¡¢²ÈÀÆ¤òÀäÎÑ¤Î¡Ö¥ª¥Ã¥È¥»¥¤¾·³¡×¤ÈÙèÙé¤¹¤ëÀ¼¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£¥ª¥Ã¥È¥»¥¤¤Î±¢·Ô¤òÊ´Ëö¤Ë¤·¤¿ÀºÎÏºÞ¤òÉþÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦±½¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤ËÍ³Íè¤¹¤ë¡£Â¾¤Ë¡Ö¼ïÇÏ¸øÊý¡×¤È¤Î°ÛÌ¾¤â¤¢¤ë¡£
ËëÉÜ¤Î¸æÄíÈÖ¡¢¤¹¤Ê¤ï¤ÁÈëÌ©Î£¤ËÄµÊó³èÆ°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿´úËÜ¤ÎÀîÂ¼½¤ÉÙ¤Ï¡¢Æüµ¤Ë¡Ö¸æÆâ¡¹¸æÃÂÀ¸¸æÍÑ¡×¤È¤¤¤¦Îã¤òµ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤Ï¡ÖÆâ¡¹¤ËÃÂÀ¸¤·¤¿¡×²ÈÀÆ¤Î»Ò¤ò¡Ö¸æÍÑ¡áÂÄÂÛ¡×¤µ¤»¤¿ÏÃ¤À¡£1809¡ÊÊ¸²½6¡ËÇ¯¡Á1814¡ÊÆ±11¡ËÇ¯¤Î´Ö¤Ë4²ó¤¢¤Ã¤¿¤é¤·¤¤¡£¤ª¤½¤é¤¯¿ÈÊ¬¤ÎÄã¤¤½÷Ãæ¤¬²ÈÀÆ¤Î¡È¤ª¼ê¤Ä¤¡É¤È¤Ê¤Ã¤ÆÇ¥¿±¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Íî°ý¤È¤·¤ÆÍÆÇ§¤Ç¤¤ºÃæÀä¤·¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£
ÈÕÇ¯¤Î°Ì³¬¤Î¾º¿Ê¤Ë¤è¤Ã¤Æ±É²Ú¤ò¶Ë¤á¤¿Éã¡¢Éð²È¤ÎºÇ¹â°Ì¡¦À¬°ÐÂç¾·³¤È¤·¤ÆÈ¾À¤µª¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÂç±ü¤Ë·¯Î×¤·¤¿Â©»Ò¡½¡½¤³¤Î2¿Í¤Ï¡¢ÄÕ²°½Å»°Ïº¤¬Ë×¤·¤¿¤Î¤Á¤Î1800Ç¯ÂåÁ°È¾¤ò»×¤¦¤Þ¤Þ¤ËÀ¸¤¤¿¡¢»þÂå¤Î¡È¾¡¤ÁÁÈ¡É¤À¤Ã¤¿¡£
¢£11Âå¾·³¡¦²ÈÀÆ¤ÈÂç±ü¤ÎÌ©ÀÜ¤Ê´Ø·¸
²ÈÀÆ´ü¤ÎÂç±ü¤ÏÆÁÀîËëÉÜÌó260Ç¯¤ÎÎò»Ë¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢°Û¼Á¤Î¾õÂÖ¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤Î°Û¿§¤µ¤Ï¡Èà¥½Ï¡É¡½¡½½Ï¤·¤¹¤®¤Æà¥¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¨¤ë¡£
¤½¤â¤½¤â²ÈÀÆ¤Ï¡¢ÃÂÀ¸¤·¤¿¤È¤¤«¤éÂç±ü¤ÈÌ©ÀÜ¤Ê´Ø·¸¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡£
²ÈÀÆ¤ÎÊì¤Ï¤ªÉÙ¤ÎÊý¤Ç¡¢¤ªÉÙ¤ÎÉã¤Ï´äËÜÀµÍø¤È¤¤¤Ã¤¿¡£´äËÜ²È¤Ï¡¢8Âå¾·³¡¦µÈ½¡¤Ë¤è¤Ã¤ÆËë¿Ã¤Ë¼è¤êÎ©¤Æ¤é¤ì¤¿µª°ËÈÍ»Î¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤Î±ï¤Ç¤ªÉÙ¤Ï10Âå¾·³¡¦²È¼£¤Î»þÂå¤ËÂç±ü¤Î½÷Ãæ¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤½¤³¤ò°ì¶¶¼£ºÑ¤¬¸«½é¤á¤ÆÂ¦¼¼¤È¤·¡¢2¿Í¤Î´Ö¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤Î¤¬ËÀéÂå¡¢¤Î¤Á¤Î²ÈÀÆ¤À¡£
ÉáÄÌ¤ÏÂç±ü¤Î³°¤Ë¤Ï½Ð¤ë¤³¤È¤Î¤Ê¤¤½÷Ãæ¤ò¼£ºÑ¤¬¾ù¤ê¼õ¤±¤¿¤Î¤Ï¡¢ÆÁÀî¸æ»°²È¡¦¸æ»°¶ª¤ÎÅö¼ç¡¦»ÒÂ©¤Ë¸Â¤ê¡¢Âç±ü¤Ë½ÐÆþ¤ê¤¹¤ë¤Î¤òµö¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤À¡£
ËÀéÂå¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÂç±ü¤ÏÊì¤Î¡È¸µ¿¦¾ì¡É¤Ç¤¢¤ê¡¢´éÆëÀ÷¤ß¤â¤¤¤¿¤Ï¤º¤À¡£Îò»Ë¥¨¥Ã¥»¥¤¥¹¥È¤Î²¬ºê¼é¶³»á¤Ï¡¢¡ÖÂç±ü¤Ï²ÈÀÆ¤Î¼Â²È¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡×¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£½÷À¤À¤é¤±¤ÎÆÃ¼ì¤Ê´Ä¶¤¬µÚ¤Ü¤·¤¿±Æ¶Á¤Ï¾®¤µ¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤í¤¦¡£¸µÉþ¤·²ÈÀÆ¤ÈÌ¾¤ò²þ¤á¡¢15ºÐ¤Ç¾·³¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿Ä¾¸å¤«¤é¡¢½÷ÀÍðÌ®¤ÎÃû¤·¤ò¸«¤»»Ï¤á¤ë¡£
1789¡Ê´²À¯¸µ¡ËÇ¯2·î¡¢²ÈÀÆ¤Ï»§Ëà¤ÎÅçÄÅ²È¤«¤éÀµ¼¼¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£Ì¾¤Ï¡ÖÆÆÉ±¡×¡Ê¸å¤ËÅ·àø±¡¤òÌ¾¾è¤ë½÷À¤È¤ÏÊÌ¿Í¡Ë¡×¡£ÍÄ¾¯»þ¤Ë°ì¶¶²È¤ÈÅçÄÅ²È¤Î´Ö¤Ç¼è¤ê·è¤á¤¿µö²Ç(¤¤¤¤¤Ê¤º¤±)¤À¤Ã¤¿¡£
¢£¡Ö¼ïÇÏ¸øÊý¡×¤ÎÊÒÎÚ
¤À¤¬º§Ìó»þ¤Ï¡¢¾·³·Ñ»Ì¤Î½øÎó¤¬ÅÄ°Â²È¤ËÎô¤ë°ì¶¶²È¤Î²ÈÀÆ¤¬È´Å§¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢Ã¯¤â»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤¬Ãª¤Ü¤¿¼°¤Ë¾·³¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢Àµ¼¼¤Ë¤â¤½¤ì¤Ê¤ê¤Î²È³Ê¤òÀ°¤¨¤ëÉ¬Í×¤¬À¸¤¸¤¿¡£¤½¤³¤ÇËë³Õ¤¿¤Á¤ÏÆÆÉ±¤ò¸ÞÀÝ²È¤Î¶á±Ò²È¤ÎÍÜ½÷¤È¤·¡¢Ì¾¤ò¶á±ÒÕæ»Ò(¤³¤Î¤¨¤¿¤À¤³)¤Ë²þ¤á¤Æ¤«¤é²ÈÀÆ¤ËÍÁÆþ¤ì¤¹¤ë¹©ºî¤òÉ¬»à¤Ç¹Ô¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤È¤³¤í¤¬Íâ·î¡¢¤½¤Î¶ìÏ«¤òÂæ¤Ê¤·¤Ë¤·¤«¤Í¤Ê¤¤»ö·ï¤¬È¯³Ð¤¹¤ë¡£±ü½÷Ãæ¤¬²ÈÀÆ¤Î»Ò¤ò»º¤ó¤À¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
»§Ëà°ò¡¢¤Ä¤Þ¤êÅçÄÅ¤«¤é¤ä¤Ã¤ÆÍè¤ëÉ±¤òÂÔ¤Á¤¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¾åÍÍ¤¬¡¢¡Ö¤ª¤Þ¤ó¡×¤Ë¼ê¤òÉÕ¤±¤ÆÇ¥¿±¤µ¤»¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦Íî¼ó(¤é¤¯¤·¤å)¡ÊÉ÷»É¤Î²Î¡Ë¤¬À¤´Ö¤ËÎ®ÉÛ¤·¤¿¡£¡Ö¤ª¤Þ¤ó¡×¤È¤ÏºÇ½ªÅª¤Ë²ÈÀÆ¤È¤Î´Ö¤Ë°ìÃË»°½÷¤ò»º¤àÂ¦¼¼¡¦¤ªËü¤ÎÊý¤ò»Ø¤¹¡£¤³¤Î¤È¤¤Î»Ò¤ÏÄ¹½÷¤Î½ÊÉ±(¤Ò¤Ç¤Ò¤á)¤Ç¡¢Ä¹¤¸¤Æ¸æ»°²È¡¦ÈøÄ¥ÈÍ¼ç¤ÎºÊ¤È¤Ê¤ë¡£
¤½¤ì¤Ï¤È¤â¤«¤¯¡¢»§ËàÈÍ¤«¤é¸æÂæ½ê¤ò·Þ¤¨¤ë°ÛÎã¤Î»öÂÖ¤Ë¼þ°Ï¤¬Âç¹²¤Æ¤·¤Æ¤¤¤ëºÇÃæ¡¢¥á¥ó¥Ä¤ò¤Ä¤Ö¤·¤«¤Í¤Ê¤¤¿È¾¡¼ê¤Ê¿¶¤ëÉñ¤¤¤òÊ¿Á³¤È¤ä¤ë¤È¤³¤í¤Ë¡¢²ÈÀÆ¤ÎÀ³Ê¤Î°ìÃ¼¤¬ÆÉ¤ß¼è¤ì¤è¤¦¡£Éã¡¦¼£ºÑ¤æ¤º¤ê¤Î¡È·ì¡É¤È¤¤¤¨¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¢£²ÈÀÆ¤Î¶â¸¯¤¤¤Î¹Ó¤µ¤ò»Ù¤¨¤¿²ßÊ¾¤Î²þÃò
²ÈÀÆºß°Ì50Ç¯¤Î½é´ü¤Ï¾¾Ê¿Äê¿®¤¬¼Â¸¢¤ò°®¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ö·ðÌó¡×¤ò¥â¥Ã¥È¡¼¤È¤·¤¿Äê¿®¤Ï¡¢Âç±ü¤Ë¥«¥Í¤òÃí¤®¹þ¤à¤è¤¦¤ÊÌµÃã¤Ï¹µ¤¨¤¿¡£
Äê¿®¤¬¼ºµÓ¤·¡¢Äê¿®¤È¶¦¤ËÀ¯¸¢¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤¿¡Ö´²À¯¤Î°äÏ·¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿¼Ô¤¿¤Á¤¬ÂæÆ¬¤¹¤ë¤È¡¢26ºÐ¤ÎÏ·Ãæ¡¦¾¾Ê¿¿®ÌÀ(¤Î¤Ö¤¢¤¤é)¤¬Ãæ¿´¤È¤Ê¤Ã¤Æ²ÈÀÆ¤ò»Ù¤¨¤¿¡£¿®ÌÀ¤Ï²ÈÀÆ¤Ë¤â°Õ¸«¶ñ¿½¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢µýÏÂ3¡Ê1803¡ËÇ¯¼Ç¤¡£²ÈÀÆ¤¬¼Â¸¢¤ò°®¤ë¤¿¤á¤Î»ö¼Â¾å¤Î²òÇ¤¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¼¡¤ËÏ·Ãæ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬¿åÌîÃéÀ®(¤ß¤º¤Î¤¿¤À¤¢¤¤é)¡£ÃéÀ®¤Ï²ÈÀÆ¤ËÃé¼Â¤Ç¡¢Âç±ü¤Î°Ý»ýÈñ¤Ê¤É¤ËÅêÆþ¤¹¤ë»ñ¶â¤òÇ±½Ð¤¹¤Ù¤¯¡¢²ßÊ¾¤Î²þÃò¤ò·«¤êÊÖ¤·¤¿¡£
¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢¶â¤Î´ÞÍÎ¨¤ò¤³¤ì¤Þ¤Ç¤è¤ê10¡ó¤âÍî¤È¤·¤¿Îô°¤Ê²ßÊ¾¤òÃòÂ¤¤·¡¢¾®È½¤Î²ÁÃÍ¤È¤Îº¹±×¤òËëÉÜ¤¬ÆÀ¤ë¤È¤¤¤¦»ÅÁÈ¤ß¤À¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤â¤¿¤é¤µ¤ì¤¿Íø±×¤ÏÌó550ËüÎ¾¡£¤Þ¤µ¤ËÂÇ½Ð¤Î¾®ÄÈ¤Ç¤¢¤ë¡£ÌÀ¤é¤«¤ÊÊüÌ¡ºâÀ¯¤À¤¬¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¥«¥Í¤¬É¬Í×¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
²¿¤·¤íÃË»Ò¤ò»º¤ó¤ÀÂ¦¼¼¡Ö¸æÉô²°ÍÍ(¤ª¤Ø¤ä¤µ¤Þ)¡×¤¬11¿Í¡¢½÷»ù¤À¤±¤ò»º¤ó¤À¡Ö¸æÊ¢ÍÍ(¤ª¤Ï¤é¤µ¤Þ)¡×¤¬5¿Í¤ª¤ê¡¢¤³¤Î¼Ô¤¿¤Á¤Ë¤ÏÀìÍÑ¤Î¸Ä¼¼¤¬Í¿¤¨¤é¤ì¡¢¿È¤Î¼þ¤ê¤ÎÀ¤ÏÃ¤ò¤¹¤ë½÷Ãæ¤¬Ê£¿ô¿Í¤¤¤¿¡£¸Ä¼¼¤Î³ÈÂç¡¦°Ý»ý¤È½÷Ãæ¤¿¤Á¤Î¿Í·ïÈñ¡¢¤µ¤é¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î·Ä»ö¡¦ÉþÁõ¡¦ÍÜ°é¡½¡½Åò¿å¤Î¤´¤È¤¯¥«¥Í¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤í¤¦¡£
¢£Âç±ü¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¡±äÌ¿±¡»ö·ï
²ÈÀÆ¤Î»þÂå¤ÎÂç±ü¤Ï¡¢¥¹¥¥ã¥ó¥À¥é¥¹¤Ê»ö·ï¤âµ¯¤³¤·¤¿¡£¡Ö±äÌ¿±¡»ö·ï¡×¤Ï¤½¤ÎÂåÉ½Îã¤À¡£
´²À¯8¡Ê1796¡ËÇ¯¡¢ÆüÊëÎ¤¡ÊÅìµþÅÔ¹ÓÀî¶è¡ËÆüÏ¡½¡¤Î»û±¡¡¦±äÌ¿±¡¤ÎÁÎ¡¦ÆüÆ»(¤Ë¤Á¤É¤¦)¡Ê¤Þ¤¿¤ÏÆü½á(¤Ë¤Á¤¸¤å¤ó)¡Ë¤È¡¢¹¾¸Í¾ë±ü½÷Ãæ¤¬ÃË½÷¤Î¾ð¸ò¤ËÃ¿¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È±½¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
±äÌ¿±¡¤Ï3Âå¾·³¡¦²È¸÷¤ÎÂ¦¼¼¡¢¤ª³Ú¤ÎÊý¤¬µ¢°Í¤·¤Æ»ÒÊõ¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤¿¤ÈÅÁ¤ï¤ë»û¤Ç¡¢·Ã¤Þ¤ì¤¿»ÒÊõ¤¬4Âå¡¦²È¹Ë¤À¤Ã¤¿¡£¤³¤Î¤³¤È¤«¤é¡¢¾·³¤ÎÂ¦¼¼¤ËÂå¤ï¤Ã¤Æ±ü½÷Ãæ¤¬»²ÇÒ¤·²ûÇ¥¤ò´ê¤¦¡ÖÄÌÌë»²äÆ(¤Ä¤ä¤µ¤ó¤í¤¦)¡×¡ÊÇñ¤Þ¤ê¤¬¤±¤Îµ§´ê¡Ë¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¤½¤ÎºÝ¤ËÁÎÎ·¤È½÷Ãæ¤¬°ü¤é¤Ë¸ò¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤À¡£
»û¼ÒÊô¹Ô¤ÎÏÆºä°ÂÆ¡(¤ï¤¤µ¤«¤ä¤¹¤¿¤À)¤¬¼þÅþ¤ËÄ´ºº¤·¡¢µýÏÂ3¡Ê1803¡ËÇ¯5·î¡¢±äÌ¿±¡¤ËÆ§¤ß¹þ¤ó¤ÇÆüÆ»¤ò¾¤¤·Êá¤Ã¤¿¡£¡Ø¤Ù¤é¤Ü¤¦¡Ù¤ÎÅÐ¾ì¿ÍÊª¤Ç¤¢¤ëÂçÅÄÆîÀ¦(¤ª¤ª¤¿¤Ê¤ó¤Ý)¤Ï¿ïÉ®¡Ø°ìÏÃ°ì¸À¡Ù¤Ë¡¢ÆüÆ»¤Îºá¾õ¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤³¤ËÌ¾¤¬¤¢¤¬¤Ã¤¿¡Ö¤³¤í¡×¤È¤¤¤¦²¼½÷¤Ï¡¢¤Î¤Á¤Î12Âå²È·ÄÉÕ¤¤Î±ü½÷Ãæ¡ÖÇßÂ¼¡×¤ÎÇÛ²¼¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
ÇßÂ¼¤¬Ì©ÄÌ¤ËÍí¤ó¤Ç¤¤¤¿¤«¤ÏÄê¤«¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¼¡´ü¾·³ÉÕ¤¤Î´´Éô½÷Ãæ¤òÈ³¤¹¤ë¤ï¤±¤Ë¤¤¤«¤º¡¢¸ÀÍÕ¤Ï°¤¤¤¬ÇÛ²¼¤Î¡È²¼¤ÃÃ¼¡É¤ò¸¡µó¤·¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤í¤¦¤«¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¤³¤í¤Ë²Ê¤»¤é¤ì¤¿È³¤Ï¡Ö²¡¹þ(¤ª¤·¤³¤á)¡×¡Ê°ìÄê´ü´Ö¼«Âð¤ËÊÄ¤¸¹þ¤á¤Æ³°½Ð¤ò¶Ø¤¸¤ë·Ú¤¤·ºÈ³¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£±½¤ÎÈ¯³Ð¤«¤é7Ç¯¤òÍ×¤·¤Æ¤â¡¢Âç±ü¤¬Íí¤ó¤À°ì·ï¤Ï¿µ½Å¤ËÂÐ½è¤»¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¢£Âç±ü¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¢ÃÒÀô±¡»ö·ï
¡ÖÃÒÀô±¡»ö·ï¡×¤Ï¤â¤Ã¤ÈÀ¸¡¹¤·¤¤¡£ÃÒÀô±¡¤Ï²¼Áí¹ñÃæ»³¡ÊÀéÍÕ¸©»ÔÀî»Ô¡Ë¤Ë¤¢¤ëÆüÏ¡½¡¤ÎÂçËÜ»³¡¦Ãæ»³Ë¡²Ú·Ð»û¤Î»Ù±¡¤Ë¤¹¤®¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¤¤¤Ä¤Î¤Þ¤Ë¤«ËëÉÜ¤Ë¸ü¶ø¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£ÃÒÀô±¡¤ÎÁÎÎ·¤ÎÆü·¼(¤Ë¤Ã¤±¤¤)¤¬¡¢²ÈÀÆ¤ÎÃþ°¦¤ò¼õ¤±¤¿Â¦¼¼¡¦¤ªÈþÂå¤ÎÊý¤Î¼ÂÉã¤À¤Ã¤¿¤«¤é¤Ç¤¢¤ë¡£
¤ªÈþÂå¤¬²ÈÀÆ¤Ë¡Ö¼Â²È¤Î»û¤Î³Ê¤ò¾å¤²¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¡È¤ª¤Í¤À¤ê¡É¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢ÃÒÀô±¡¤ÏÃæ»³Ë¡²Ú·Ð»û¤Î¡Ö¸æÍÑ¼è¼¡½ê¡×¡ÊËëÉÜ´Ø·¸¼Ô¤¬µ§Åø¤¹¤ëºÝ¤ÎÁë¸ý¡Ë¤Ë³Ê¾å¤²¤µ¤ì¡¢¹¾¸Í¾ë¤«¤é²¼ÁíÃæ»³¤Þ¤Ç7Î¤¡ÊÌó28km¡Ë¤¢¤ë¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢Âç±ü¤Î¾åµé½÷Ãæ¤¬¹ÔÎó¤ò¤Ê¤·¤ÆÄÌ¤Ã¤¿¡£
¤½¤Î¤¦¤Á¡¢¡ÖµÜ½÷¤¬±¢Ìç¤òË°¤¯¤Þ¤ÇË·¼ç¤Ë¤Õ¤ë¤Þ¤Ò¤·¡×¤È¡¢±ü½÷Ãæ¤¿¤Á¤¬ÃÒÀô±¡¤ÎÁÎ¤ò¡ÈÀÀÜÂÔ¡É¤·¤Æ¤¤¤ë¤È±½¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢²ÈÀÆ¤ÎÂ¦¼¼¤Î¼Â²È¤Î»û¤À¤±¤Ë¡¢²ÈÀÆ¤¬À¸¤¤Æ¤¤¤ë¤¦¤Á¤Ï¼ê½Ð¤·¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
Å·ÊÝ12¡Ê1841¡ËÇ¯¡¢²ÈÀÆ¤¬»àµî¤¹¤ë¤È¡¢ËëÉÜ¤ÏÂç±ü¤ÎÉ÷µª¤ÎÍð¤ì¤òÀ§Àµ¤·¤Ï¤¸¤á¤ë¡£ÃÒÀô±¡¤Ë¤ÏÄ´ºº¤¬Æþ¤ê¡¢¤ªÈþÂå¤ÎÉã¡¦Æü·¼¤È¤½¤Î¸å·Ñ¼Ô¤ÎÁÎÎ·¡¦Æü¾°¤é¿ôÌ¾¤¬Ì©ÄÌ¤Îºá¤ÇÊá¤é¤¨¤é¤ì¤¿¡£Ã´Åö¤·¤¿¤Î¤Ï»û¼ÒÊô¹Ô¤Î°¤ÉôÀµ¹°¡¢¤Î¤Á¤ÎËëËö¤ÎÏ·Ãæ¼óºÂ¤Ç¤¢¤ë¡£
Æü·¼¤Ï±óÅç¤È·è¤Þ¤Ã¤¿¤¬¡¢¹¾¸Í¤òÎ¥¤ì¤ëÁ°¤Ë¹öÃæ¤ÇÉÂ»à¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
Âç±ü¤Î½÷Ãæ¤¿¤Á¤Ï¿ô½½¿Í¤¬´ØÍ¿¤·¤¿¤È¤¤¤ï¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢½èÈ³¼Ô¤Ï½Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£±äÌ¿±¡»ö·ï¤ÈÆ±¤¸¤¯¡¢¸½Ìò¤Î´Ø·¸¼Ô¤òºÛ¤¯¤Î¤ÏÆñ¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢²ÈÀÆ¤¬»Ä¤·¤¿Éé¤Î°ä»º¡ÖÂç±ü¤ÎÉåÇÔ¡×¤ò½üµî¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤¿¤È¤¤¤¨¤è¤¦¡£
¤Ê¤ªÅö»þ¡¢¤¹¤Ç¤ËÈ±¤ò²¼¤í¤·¤Æ½Ð²È¤·¡ÖÀì¹Ô±¡¡×¤òÌ¾¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ªÈþÂå¤Ï²¡¹þ¤Î½èÈ³¤ò¼õ¤±¤¿¤È¤¤¤¦Â¯Àâ¤¬ÅÁ¤ï¤ë¤¬¡¢¤³¤ÎÏÃ¤Ë¤Ïº¬µò¤¬¤Ê¤¤¤é¤·¤¤¡£
¢£¡Ö¸ø¼°µÏ¿¡×¤Ë½ñ¤«¤ì¤¿°Õ³°¤Ê¾·³Áü
²ÈÀÆ¤Ï½÷À¹¥¤¤ÇÏ²ÈñÊÊ¤Î¼£¤é¤Ê¤¤¾·³¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤À¤±¤Ë¡¢À³Ê¤âÌµµ°Æ»¤È»×¤¤¤¤ä¡¢µÏ¿¤Ë»Ä¤Ã¤¿¿ÍÊªÁü¤Ï·è¤·¤Æ¤½¤¦¤È¤â¤¤¤¨¤Ê¤¤¡£
Îã¤¨¤Ð¡ØÆÁÀî¼Âµª¡Ù¤Ï¡¢²È¿Ã¤ÎÉð·ÝÈäÏª¤ò¾åÍ÷¤·¤¿ºÝ¡¢ËöÀÊ¤ÎÉð»Î¤Î»áÌ¾¡¦ÉÊ³Ê¤Þ¤Ç¡Ö¸æ¤ª¤Ü¤¨¤¢¤ë¤³¤È¤è¡×¡Ê¤è¤¯³Ð¤¨¤Æ¤¤¤¿¡Ë¤È¡¢°Û¾ï¤Ê¤Þ¤Ç¤Ëµ²±ÎÏ¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤ò½ñ¤»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
°ìÊý¤ÇÂë¼í¤ê¤Ë½Ð¸þ¤±¤ÐÉ÷¡¦ÃÏ·Á¤òÆÉ¤ß¡¢ÍýµÍ¤á¤Ç³ÍÊª¤òÄÉ¤¤µÍ¤á¤ë½Ñ¤ËÄ¹¤±¤Æ¤¤¤¿¤È¤¢¤ë¡£¼ò¤¬¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Ä«¤ÏÁá¤¯µ¯¾²¤·À¸³è¤Ïµ¬Â§Àµ¤·¤¯¡¢ÇÏ½Ñ¤âÓÏ¤ó¤À¡£Æ¬Ç¾ÌÀÚò¡¦Ê¸ÉðÎ¾Æ»¤ÎÌ¥ÎÏÅª¤ÊÃË¤À¤Ã¤¿²ÄÇ½À¤¹¤é¤¢¤ë¡£
»×ÁÛ²È¤ÎÍê»³ÍÛ(¤é¤¤¤µ¤ó¤è¤¦)¤ÏÃø½ñ¡ØÆüËÜ³°»Ë¡Ù¤Ç¡¢²ÈÀÆ¤Î¼£À¤¤ò¤³¤¦½Ò¤Ù¤ë¡£
¡ÖÉðÌçÅ·²¼¤òÊ¿¼£¤¹¤ë¡£¤³¤³¤Ë»ê¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ÎÀ¹¤ê¤ò¹¥¤à¡×
¾·³¤¬À¯Ì³¤Ë´Ø¤ï¤é¤Ê¤¯¤Æ¤âÀ¤¤ÎÃæ¤ÏÊ¿²º¤Ç¤¢¤ê¡¢ËëÉÜ¤Î¸¢ÎÏ¤â¶¯¤«¤Ã¤¿¡£
¢£²ÈÀÆ¤ÈÂç±ü¤ÎÈË±É¤Ï¡ÖËëÉÜ½ªßá¤Î½ø¾Ï¡×
¡ØÊ¸¶³±¡¸æ¼Âµª¡Ù¡ÊÊ¸¶³±¡(¤Ö¤ó¤¤ç¤¦¤¤¤ó)¡¿²ÈÀÆ¤¬»à¸å¤Ë¼ø¤«¤Ã¤¿Ë¡¹æ¤Ç¡¢¡ØÊ¸¶³±¡¸æ¼Âµª¡Ù¤ÏÈà¤ÎÅÁµ¡Ë¤Ï¤³¤¦»Ä¤¹¡£
¡ÖËüÌ±¶ì¤·¤à¤³¤È¤Ê¤·¡¢Í·²¦¤È¤Ê¤ê¤Æ¿ôÇ¯¤ò³Ú¤·¤ß¤¿¤Þ¤Õ¡×
Âç½°¤ÏÊ¸²½¡¦Ê¸À¯Ç¯´Ö¡Ê1804¡Á1830¡Ë¤Ë¹¾¸Í¤òÃæ¿´¤Ë±É¤¨¤¿¡Ö²½À¯Ê¸²½¡×¤ÎÀ¤¤òëð²Î¤·¡¢²ÈÀÆ¤Ï¡ÖÍ·²¦¡×¤È¤Ê¤Ã¤Æ³Ú¤·¤ó¤À¡£
¤À¤¬¡¢¡ÖÍ·²¦¡×¤ÎÍ·¤Ó¤ÎÉñÂæ¤È¤Ê¤Ã¤¿Âç±ü¤ÏÊüÌ¡ºâÀ¯¤Î¾ÝÄ§¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤ÎÏ²Èñ¤ÎÂå½þ¤Ï²ÈÀÆ¤Î»à¤ÈÆ±»þ¤Ë¸²ºß²½¤·¡¢ËëÉÜ¤Î°Ò¸¢¤Ï·¹¤¤Ï¤¸¤á¤ë¡£¤½¤·¤Æ12Âå¡¦²È·Ä¤Î¼£À¤¤ÎÈÕÇ¯¤Ë¹õÁ¥¤¬Íè¹Ò¤·¡¢ËëÉÜ¤Ï´¤²ò¤Ø¤È¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
¡Ø¤Ù¤é¤Ü¤¦¡Ù¤Î¤½¤Î¸å¤Î»þÂå¤ËË¬¤ì¤¿²ÈÀÆ¤ÈÂç±ü¤ÎÈË±É¤Ï¡¢ËëÉÜ½ªßá¤Î½ø¾Ï¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¨¤è¤¦¡£
¾®ÎÓ ÌÀ¡Ê¤³¤Ð¤ä¤·¡¦¤¢¤¤é¡Ë
Îò»Ë¥é¥¤¥¿¡¼¡¡ÊÔ½¸¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¡Ö¥Ç¥£¥é¥Ê¥À¥Á¡×ÂåÉ½
ÊÔ½¸¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ódylan-adachi¡Ê¥Ç¥£¥é¥Ê¥À¥Á¡ËÂåÉ½¡£Îò»Ë¥é¥¤¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¥É¥Ã¥È¥³¥à¡¢ÏÂÜÛweb¡¢Merkmal¡¢¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¡¦¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡¢ÊÛ¸î»ÎJP¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ê¤É¤Ëµ»ö¤ò¼¹É®Ãæ¡£¤Þ¤¿¡ØÎò»Ë¿Í¡Ù¡ÊABC¥¢¡¼¥¯¡Ë¡¢¡ØÎò»ËÆ»¡Ù¡ÊÄ«Æü¿·Ê¹½ÐÈÇ¡Ë¤Ê¤ÉÎò»Ë»¨»ï¤ÎÊÔ½¸¤âÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Ãø½ñ¡Ø»³¼êÀþ¡Ö±ØÌ¾¡×¤ÎÆæ¡Ù¡ÊÅ´¿Í¼Ò¡Ë¤Ê¤É¡£
