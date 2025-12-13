¡Ö´ñÌ¯¡×¡Ö¿Íµ¤¤ÏÀäÂç¡×¶¯¹ë¤«¤é£²ÀïÏ¢È¯¤ÎÆüËÜÂåÉ½MF¤Ï¤Ê¤¼¥ì¥®¥å¥é¡¼¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤«¡£³¤³°Âç¼ê¥á¥Ç¥£¥¢¤¬º¤ÏÇ¡Ö£´¾¡¤Î¤¦¤Á£³¾¡¤Ç¹¥°õ¾Ý¤ò»Ä¤·¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡Ä¡×
¡¡Àè½µ¤Ï¥ê¡¼¥º¤ÎÅÄÃæÊË¤Ë¤È¤Ã¤ÆºÇ¹â¤Î£±½µ´Ö¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡12·î£³Æü¤Î¥Á¥§¥ë¥·¡¼Àï¤Ç¤Ï¥Á¡¼¥à¤Î£²ÅÀÌÜ¤È¤Ê¤ë¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¡¢£³¡Ý£±¤Î¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¡£¤µ¤é¤Ë£¶Æü¤Î¥ê¥Ð¥×¡¼¥ëÀï¤Ç¤Ï¡¢½ªÎ»´ÖºÝ¤ËÃÍÀé¶â¤ÎÆ±ÅÀÃÆ¤ò¤¢¤²¡¢¥Á¡¼¥à¤Ë£±¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¤â¤¿¤é¤·¤¿¡£¶¯¹ëÁê¼ê¤Ë£²»î¹ç¤Ç£´¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¥ê¡¼¥º¤Ï¡¢¹ß³Ê·÷¤òÃ¦¤·¤Æ16°Ì¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤Î³èÌö¤Ç¥¹¥Ý¥Ã¥È¥é¥¤¥È¤òÅö¤Æ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëÅÄÃæ¤À¤¬¡¢¥ê¥Ð¥×¡¼¥ëÀï¤Ç¤Ï¥Ù¥ó¥Á¥¹¥¿¡¼¥È¤À¤Ã¤¿¡£º£µ¨¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Ç¤Ï12»î¹ç½Ð¾ì¤ÇÀèÈ¯¤¬£¶²ó¡£¥¢¥ó¥È¥ó¡¦¥·¥å¥¿¥Ã¥Ï¤È¥·¥ç¡¼¥ó¡¦¥í¥ó¥°¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬²Ã¤ï¤Ã¤¿ÃæÈ×¤Ç¡¢ÀäÂÐÅª¤Ê¥ì¥®¥å¥é¡¼¤È¤Ï¤Ê¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡ÊÆ±Ñ¤òµòÅÀ¤È¤ëÂç¼ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥á¥Ç¥£¥¢¡ØThe Athletic¡Ù¤Ï12·î11Æü¡¢¡Ö¥ê¡¼¥º¤Î¥¿¥ê¥¹¥Þ¥óÅªÂ¸ºß¤Ê¤¬¤éÀèÈ¯¤¬³Î¼Â¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¥¿¥Ê¥«¡×¤È¡¢¥Á¡¼¥à¤Ë¤È¤Ã¤Æµ®½Å¤ÊÀïÎÏ¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¥¹¥¿¥á¥ó¤ò³ÎÊÝ¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÅÁ¤¨¤¿¡£
¡Ö¥¿¥Ê¥«¤Ï´ñÌ¯¤ÊÎ©¾ì¤Ë¤¢¤ë¡£¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤«¤é¤Î¿Íµ¤¤ÏÀäÂç¤À¡£¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×¤Ç¤Ï¥Ù¥¹¥È¤Î¤Ò¤È¤ê¤È¾ÚÌÀ¤·¤¿¡£¤À¤¬º£¡¢£´¾¡¤Î¤¦¤Á£³¾¡¤Ç¹¥°õ¾Ý¤ò»Ä¤·¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢½Ð¾ì»þ´Ö¤Ç¸å¤ì¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¤Î·üÇ°¤Ï¾º³Ê·èÄê»þ¤«¤é¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¿¡£Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡ÖÈóÊÝ»ý»þ¤Ï¥À¥Ë¥¨¥ë¡¦¥Õ¥¡¥ë¥±´ÆÆÄ¤¬µ¤¤Ë¤¹¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤ÌÀÇò¤Ê¼åÅÀ¤¬¤¢¤ë¡£¥¿¥Ã¥¯¥ëÀ®¸ùÎ¨¤¬¤ï¤º¤«29.4¡ó¤·¤«¤Ê¤¤¤Î¤À¡×¤È»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö90Ê¬¤¢¤¿¤ê¤Ç¥¿¥Ã¥¯¥ë¥È¥é¥¤¤ÏÊ¿¶Ñ2.79²ó¡¢¤½¤Î¤¦¤ÁÀ®¸ù¤Ï0.82²ó¤Î¤ß¡£¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¼ºÇÔ¤ÏÊ¿¶Ñ1.97¤È¥Á¡¼¥àºÇÂ¿¤À¡£¤¿¤À¤·¥í¥ó¥°¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤â1.94¤È¤µ¤Û¤ÉÎ¥¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¥¿¥Ê¥«¤¬°õ¾ÝÅª¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥»¥×¥È¤ÈÃ¥´Ô¤À¡£¥¤¥ó¥¿¡¼¥»¥×¥È¤ÎÊ¿¶Ñ1.97¤Ï¥¸¥§¡¼¥à¥º¡¦¥¸¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¤Ë¼¡¤°¿ô»ú¡£Ã¥´Ô¤ÎÊ¿¶Ñ5.08²ó¤Ï¥¸¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¡¢¥¤¡¼¥µ¥ó¡¦¥¢¥ó¥Ñ¥É¥¥¤Ë¼¡¤°¿ô»ú¤À¡×
¡Ö¥¿¥Ê¥«¤¬¥¿¥Ã¥¯¥ë¤ò²þÁ±¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¿ô»ú¤¬¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Ç®¿´¤ËÂ¤ò½Ð¤·¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¥Ð¥È¥ë¤¬¤Ç¤¤ë¤È¾ÚÌÀ¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ëµ¿¤¤¤Ï¤Ê¤¤¡×
¡¡The Athletic¤Ï¡Ö¥Õ¥¡¥ë¥±¤¬¸À¤¤Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¥Á¡¼¥à¤Î¤Û¤«¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤ÈÆ±¤¸¤¯¡¢¥¿¥Ê¥«¤Ï´°àú¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¡£
¡Ö¤À¤¬¡¢Èà¤Ë¤Ï¥¨¥é¥ó¥É¡¦¥í¡¼¥É¤Î´ÑµÒ¤È¤Î´Ö¤Ë¥¿¥ê¥¹¥Þ¥ó¤Î¤è¤¦¤Ê¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤¬¤¢¤ë¡£³°¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢¥·¥å¥¿¥Ã¥Ï¤ä¥í¥ó¥°¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤È¤¤¤Ã¤¿°Û¤Ê¤ë¥¹¥¥ë¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤È¤Î¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤ÎÉ¬Í×¤â¤¢¤ê¡¢Èà¤ÏÉÔ»×µÄ¤Ê¤½¤Î¤Õ¤¿¤Ä¤ò¹Ô¤Íè¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£¤¿¤È¤¨¥¨¥é¥ó¥É¡¦¥í¡¼¥É¤Ë¤ª¤±¤ë¥¿¥Ê¥«¤Î¤è¤¦¤Ë·ìÅý¤ÎÎÉ¤µ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¥³¡¼¥¹¤Ë±þ¤¸¤¿ÇÏ¤¬¤¢¤ë¡ÊÅ¬ºàÅ¬½ê¡Ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡×
¡¡Ä¹¤¤¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¥Á¡¼¥à¤ÈÍÍ¡¹¤Ê¾ò·ï²¼¤ÇÂÐÀï¤·¤Æ¤¤¤¯¤À¤±¤Ë¡¢¤½¤Î¤È¤¤Î¾õ¶·¤Ë±þ¤¸¤Æ»Ø´ø´±¤¬¥á¥ó¥Ð¡¼¤òÁª¤Ö¤Î¤ÏÅöÁ³¤À¡£¤¿¤À¡¢ÅÄÃæ¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¤â¤Ã¤È¥ì¥®¥å¥é¡¼¤È¤·¤Æ¤ÎÎ©¾ì¤ò·ø¸Ç¤Ë¤·¤¿¤¤¤È¤³¤í¡£¸½ºß¤ÎÎÉ¤¤Î®¤ì¤òÀ¸¤«¤·¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë¾å¾ºµ¤Î®¤Ë¾è¤ì¤ë¤³¤È¤ò´üÂÔ¤·¤¿¤¤¡£
¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô
¡ÚÆ°²è¡ÛÅÄÃæÊË¤¬²¦¼Ô¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤¬·è¤á¤¿·àÅª¤ÊÆ±ÅÀÃÆ
