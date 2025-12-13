¡ÚMLB¡Û¥á¥Ã¥ÄÈÖµ¼Ô¤¬¸ì¤ëÂ¼¾å½¡Î´¡õ²¬ËÜÏÂ¿¿¤Î¸ò¾Ä¤Î¹ÔÊý ÂçË¤¥¢¥í¥ó¥½°ÜÀÒ¤Ç¤â¥á¥Ã¥Ä¤Î²ÄÇ½À¤ÏÄã¤¤¡© ¤½¤ì¤È¤â......
±¦¤ÎÂçË¤¤È¤·¤ÆMLB¤«¤é¤âÃíÌÜ¤ÎÅª¤È¤Ê¤ë²¬ËÜÏÂ¿¿ photo by Jiji Press
¸åÊÔ¡§2025Ç¯ÅßMLB»Ô¾ì ¤Ë¤ª¤±¤ëÆüËÜ¿ÍÂçÊªÁª¼ê¤Î²ÁÃÍ
Á°ÊÔ¡Ó¡Ó¡ÓÉ¾²Á¤ÎÊ¬¤«¤ì¤ë¥á¥¸¥ã¡¼»Ô¾ì¤Ç¤ÎÂ¼¾å½¡Î´
¡¡¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡¦¥á¥Ã¥Ä¤Î´ÇÈÄÂÇ¼Ô¤Ç¤¢¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¿¥Ô¡¼¥È¡¦¥¢¥í¥ó¥½°ìÎÝ¼ê¤¬MLB¥¦¥£¥ó¥¿¡¼¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°ºÇ½ªÆü¤Î12·î11Æü¡¢¥Ü¥ë¥Á¥â¥¢¡¦¥ª¥ê¥ª¡¼¥ë¥º¤È£µÇ¯£±²¯5500Ëü¥É¥ë¡ÊÌó232²¯5000Ëü±ß¡Ë¤Ç·ÀÌó¤·¤¿¡£ºòµ¨38ËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¥¹¥é¥Ã¥¬¡¼¤¬Î®½Ð¤¹¤ë¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ÏÂç¤¤¤¡£ÂÇÀþ¤Î³Ë¤¬È´¤±¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¥á¥Ã¥Ä¤Ï·êËä¤á¤ÎÆâÌî¼ê¤òÃµ¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡ºòµ¨¤Ï¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°Í¥¾¡·èÄê¥·¥ê¡¼¥º¤Þ¤Ç¾¡¤Á¿Ê¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢º£µ¨¤Î¥á¥Ã¥Ä¤Ï¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¿Ê½Ð¤òÆ¨¤·¤ÆÈãÈ½¤µ¤ì¤¿¡£¤â¤È¤â¤ÈÂ¼¾å½¡Î´¡¢²¬ËÜÏÂ¿¿¤Î³ÍÆÀ¸õÊä¤È¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿ÂçÅÔ»Ô¥Á¡¼¥à¤Ï¡¢¤³¤³¤ÇÆüËÜ¿ÍÌî¼êÁèÃ¥Àï¤ËËÜ¹ø¤òÆþ¤ì¤ë¤Î¤«¡£ÆÃ¤Ë½øÎóÅª¤Ë¤ÏÂ¼¾å¤³¤½¤¬"¼¡¤ËÅÝ¤ì¤ë¥É¥ß¥Î¡áÂç·¿·ÀÌó¤ò·ë¤ÖÁª¼ê"¤È¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¤½¤ÎÆ°¤¤«¤é¤ÏÌÜ¤¬Î¥¤»¤½¤¦¤Ë¤Ê¤¤¡£
¡¡¥á¥Ã¥Ä¤Î°Õ¸þ¤ËÃµ¤ê¤òÆþ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢¡ØThe Athletic¡Ù¤Î¥¦¥£¥ë¡¦¥µ¥â¥óµ¼Ô¤Ë°Õ¸«¤òµá¤á¤¿¡£¥á¥Ã¥ÄÈÖ¤Îµ¼Ô¤Ç¤¢¤ê¡¢µå³¦Á´ÂÎ¤Î¥¤¥ó¥µ¥¤¥À¡¼¾ðÊó¤Ë¤âÄêÉ¾¤¬¤¢¤ë¥µ¥â¥óµ¼Ô¤Î¸ÀÍÕ¤òÊ¹¤¯¸Â¤ê¡¢Â¼¾å¡¢²¬ËÜ¤Î³ÍÆÀ¤ÏÉ¬¤º¤·¤â¥×¥é¥¤¥ª¥ê¥Æ¥£¡ÊÍ¥Àè»ö¹à¡Ë¤Ç¤Ï¤Ê¤µ¤½¤¦¡£¤½¤ì¤Ç¤âº£¸å¡¢¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤¬Âç¤¤¯ÊÑ¤ï¤ë²ÄÇ½À¤Ï¤¢¤ê¤½¤¦¤À¡£¡ÚÂçË¤¥¢¥í¥ó¥½°ÜÀÒ¤Ë¸«¤ë¥á¥Ã¥Ä¤Î¥Á¡¼¥à»ö¾ð¡Û
¡¡¥¢¥í¥ó¥½¤¬¥á¥Ã¥Ä¤Ë»Ä¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¶Ã¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤È¤¤¤¦¤Î¤â¥á¥Ã¥Ä¤Ï¥ª¥Õ³«»ÏÅö½é¤«¤é¼éÈ÷ÌÌ¤ò²þÁ±¤·¤¿¤¤¤³¤È¤òÌÀ³Î¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£ºò¥ª¥Õ¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤â¡¢£²·î¤Þ¤Ç¤«¤«¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤È£²Ç¯¤È¤¤¤¦Ã»´ü·ÀÌó¡Ê£²Ç¯ÌÜ¤Ï¥ª¥×¥·¥ç¥ó¡Ë¤ò·ë¤ó¤À¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ì¤Ð¡¢¥á¥Ã¥Ä¼óÇ¾¿Ø¤¬¥¢¥í¥ó¥½¤ò¤É¤¦¸«¤Æ¤¤¤¿¤«¤Ï³µ¤Í¤ï¤«¤ë¡£¸½¼ÂÅª¤Ê¤È¤³¤í¤ò¸À¤¨¤Ð¡¢¤â¤·ºòÇ¯¡¢¤Û¤«¤Î¥Á¡¼¥à¤¬"¥¢¥í¥ó¥½¤òËÜÅö¤ËÍß¤·¤¤"¤È¸À¤Ã¤ÆÄ¹´ü·ÀÌó¤òÄó¼¨¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢2025Ç¯¤ÎÈà¤Ï¤½¤Î¥Á¡¼¥à¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤í¤¦¤È¿äÂ¬¤Ç¤¤ë¡£
¡¡¤½¤Î¥Á¡¼¥à¤¬º£Ç¯¸½¤ï¤ì¤¿¡£¤½¤ì¤¬¥ª¥ê¥ª¡¼¥ë¥º¤Ç¡¢¤·¤«¤â¤«¤Ê¤ê¤Î¹â³Û¥ª¥Õ¥¡¡¼¤òÄó¼¨¤·¤¿¡£¤À¤«¤é¡¢Èà¤Ï¤½¤³¤Ë·è¤á¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£
¡¡ºÇ½ªÅª¤Ë¥¢¥í¥ó¥½¤¬¼ê¤Ë¤·¤¿Áí³Û£±²¯5500Ëü¥É¥ë¤È¤¤¤¦¶â³Û¤Ë¤Ï¾¯¤·¶Ã¤«¤µ¤ì¤¿¡£¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢Àè¤Û¤É¤â¸À¤Ã¤¿¤È¤ª¤ê¡¢£±Ç¯Á°¤Î¥ª¥Õ¤Ë¤ÏÇ¯¿ô¡¢¶â³Û¤È¤â¤ËÈà¤¬Ë¾¤ó¤Ç¤¤¤¿¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤¬»Ô¾ì¤Ë¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¤À¡£¤½¤ì¤Ï¡¢ºòÇ¯¤Ï¥¯¥ª¥ê¥Õ¥¡¥¤¥ó¥°¥ª¥Õ¥¡¡¼¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ä¡¢¥¢¥í¥ó¥½¼«¿È¤Î´ð½à¤«¤é¤¹¤ë¤È¤ä¤äÉÔÄ´¤Ê¥·¡¼¥º¥ó¡Ê2024Ç¯¤ÏÂÇÎ¨.240¡¢34ËÜÎÝÂÇ¡¢88ÂÇÅÀ¡Ë¤ò½ª¤¨¤¿Ä¾¸å¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤âÍýÍ³¤È¤·¤Æ¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡£
¡¡º£²ó¤Ï¾õ¶·¤¬°ã¤Ã¤¿¡£ÂÇÎ¨.272¡¢38ËÜÎÝÂÇ¡¢126ÂÇÅÀ¤È¤¤¤¦¹¥À®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤¿2025Ç¯¤ÏÈà¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¤Ã¤È¤è¤¤¥ª¥Õ¥§¥ó¥·¥Ö¤Ê¥·¡¼¥º¥ó¤À¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¡¢¤½¤ÎÅÀ¤¬¹âÉ¾²Á¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¡£¤À¤«¤é¡¢¥¢¥í¥ó¥½¤Ë¹ç¤¦¡¢Èà¤òËÜÅö¤ËÉ¬Í×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¥Á¡¼¥à¤ò¸«¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¤Î¤ÏÈà¤Î¸ùÀÓ¤Ç¤¢¤ê¡¢¹¬±¿¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¥á¥Ã¥ÄÂ¦¤«¤é¤ß¤ì¤Ð¡¢¥¢¥í¥ó¥½¤È¤ÎÄ¹´ü·ÀÌó¤ò´õË¾¤·¤¿¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿ÍýÍ³¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ï¡¢°ìÎÝ¼éÈ÷¤ÎÀÛ¤µ¤À¤È»×¤¦¤¬¡¢¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢"¸½ºß¤Î¼çÎÏ¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç½½Ê¬¾¡¤Æ¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«"¤È¤¤¤¦¸«Êý¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£µ¨¤Î¥á¥Ã¥Ä¤ÏÍ¥¾¡¸õÊä¤Ëµó¤²¤é¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢¸åÈ¾Àï¤ËÊø²õ¤·¤Æ¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¿Ê½Ð¤¹¤é²Ì¤¿¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ÎÄ¾¸å¤Îº£¥ª¥Õ¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¥ó¡¦¥Ë¥â³°Ìî¼ê¤ò¤¹¤Ç¤Ë¥Æ¥¥µ¥¹¡¦¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¥º¤ËÊü½Ð¡£FA¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥¯¥í¡¼¥¶¡¼¤Î¥¨¥É¥¦¥£¥ó¡¦¥Ç¥£¥¢¥¹¤Ï¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤È¹ç°Õ¤·¤¿¤È¤¤¤¦ÊóÆ»¤¬¤Ê¤µ¤ì¤¿¡£
"¥Á¡¼¥à²òÂÎ"¤È¤Þ¤Ç¸À¤Ã¤¿¤éÂç·¶ºÀ¤À¤¬¡¢¤·¤Ð¤é¤¯Æ±¤¸¼çÎÏ¤Î´é¤Ö¤ì¤Ç¾¡¤Á¤¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¡¢°ìÉô¤ÎÁª¼ê¤ò¶¯¤¯°ú¤Î±¤á¤ë¤Ù¤¤«¤É¤¦¤«¡¢¤È¤¤¤¦È½ÃÇ¤Ø¤Î¸å²¡¤·¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£¾¯¤·²õ¤·¤Æ¤ß¤ë¡¢¾¯¤·ÊÑ¤¨¤Æ¤ß¤ë¡½¡½¤½¤¦¤¤¤¦Êý¸þÀ¤ËÍýÍ³¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¡Ú"ÀäÂÐ¤Ë¤Ê¤¤"¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬......¡Û
¥á¥Ã¥Ä¤«¤é¤Î»ëÅÀ¤Ç²¬ËÜ¤ÈÂ¼¾å¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¥µ¥â¥óµ¼Ô photo by Sugiura Daisuke
¡¡¤³¤³¤«¤é¥á¥Ã¥Ä¤Ï¿·¤¿¤Ê¥Á¡¼¥à¤Å¤¯¤ê¤ËÆ°¤¯¤ï¤±¤À¤¬¡¢»ä¤ÏÂ¼¾å¡¢²¬ËÜ¤È¤¤¤¦ÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤¿¤Á¤¬"ºÇÅ¬¤Ê¥Õ¥£¥Ã¥È"¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£ÇÓ½ü¤Ï¤·¤Ê¤¤¤¬¡¢"Èà¤é¤³¤½ÁÀ¤¦¤Ù¤¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤À"¤È¤Ï¸½»þÅÀ¤Ç´¶¤¸¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤¬ÀµÄ¾¤Ê¤È¤³¤í¤À¡£¤½¤¦»×¤¦ÍýÍ³¤Ï¡¢ÆÃ¤ËÂ¼¾å¤Î¼éÈ÷ÎÏ¤Ç¡¢¥á¥Ã¥Ä¤¬º£Í¥Àè¤·¤Æµá¤á¤Æ¤¤¤ë¥ì¥Ù¥ë¤Ë¤Ï¤Ê¤¤¤«¤é¤À¡£¥á¥Ã¥Ä¤Ï¼éÈ÷¤Î¤è¤µ¤ä¿ÈÂÎÇ½ÎÏ¤òµá¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Ç¥Ó¥Ã¥É¡¦¥¹¥¿¡¼¥ó¥ºÊÔÀ®ËÜÉôÄ¹¤¬¡¢Â¼¾å¤È£µÇ¯¤È¤«¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿Ä¹¤µ¤ÎÄ¹´ü·ÀÌó¤òÌÜÏÀ¤à¤È¤Ï»ä¤Ï»×¤ï¤Ê¤¤¡£¤½¤¦¤Ê¤Ã¤¿¤é¶Ã¤¯¤À¤í¤¦¡£´°Á´¤Ë²ÄÇ½À¥¼¥í¤È¤Ï¸À¤ï¤Ê¤¤¤¬¡¢"Â¼¾å¤¬²æ¡¹¤Î¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤À"¤È°ÌÃÖ¤Å¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¡£¤½¤¦¤¤¤¦Ê·°Ïµ¤¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¤¹¤Ç¤ËÊ¹¤³¤¨¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¤À¤«¤é¤À¡£
¡¡¥á¥Ã¥Ä¤Ï¡¢²áµî¤Î¥ª¥Õ¤Ç¤ÏÁÀ¤¦Áê¼ê¤òÁá¤¤ÃÊ³¬¤ÇÌÀ³Î¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡££²Ç¯Á°¤Î»³ËÜÍ³¿¤·¤«¤ê¡¢µîÇ¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¡¦¥½¥È¤·¤«¤ê¡£"Èà¤é¤òÁÀ¤¦"¤È¤¤¤¦ÏÃ¤Ï¡¢¶È³¦Á´ÂÎ¤¬ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¶¯¤¯¤½¤¦´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¾ðÊó¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤À¤¬º£¥ª¥Õ¤ÎÂ¼¾å¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¤½¤¦¤¤¤¦ÏÃ¤¬¤Þ¤À¤Ê¤¤¡£¤À¤«¤é¡¢»ä¤Ï¤½¤³¤Ë¤âµ¿Ìä¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡²¬ËÜ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢¥á¥Ã¥Ä¤È¤Î´Ø·¸¤Ç¤ÏÏÃ¤ÏÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤Û¤«¤Î¥Á¡¼¥à¤¬¶½Ì£¤ò»ý¤Ä²ÄÇ½À¤Ï¼ª¤Ë¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢¥á¥Ã¥Ä¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¤Þ¤ÀÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢·«¤êÊÖ¤¹¤¬¡¢"ÀäÂÐ¤Ë¤Ê¤¤"¤È¸À¤¤¤¿¤¤¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤â¤Á¤í¤ó¼éÈ÷¤âÂç»ö¤À¤¬¡¢¥ª¥Õ¥§¥ó¥¹¤âÉ¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¡£¥¢¥í¥ó¥½¤ò¼º¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¸½»þÅÀ¤Ç¤Î¥á¥Ã¥ÄÂÇÀþ¤Ç¼ç¼´¤È¸Æ¤Ù¤ë¤Î¤Ï¡¢¥½¥È¤È¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¥³¡¦¥ê¥ó¥É¡¼¥¢¤À¤±¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡¤ä¤ë¤Ù¤¤³¤È¤Ï»³¤Û¤É¤¢¤ë¡£¥«¥¤¥ë¡¦¥·¥å¥ï¡¼¥Ð¡¼¡Ê¥Õ¥£¥é¥Ç¥ë¥Õ¥£¥¢¡¦¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤È¿··ÀÌóÄù·ë¡Ë¡¢¥¢¥í¥ó¥½¤Î·ÀÌó¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢º£½µ¤¢¤¿¤ê¤«¤éÂ¼¾å¡¢²¬ËÜ¤ÎÌ¾Á°¤¬¤â¤Ã¤È½Ð¤Æ¤¯¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤Ï½½Ê¬¤¢¤êÆÀ¤ëÅ¸³«¤À¡£
¡¡¤¤¤º¤ì¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢¥Ç¥£¥¢¥¹¡¢¥¢¥í¥ó¥½¤â¼º¤Ã¤¿¥á¥Ã¥Ä¤¬¡¢¡Ö¤è¤·¡¢ÌÀÆü¤¹¤°¤ËÃ¯¤«¤òFA¡¢¥È¥ì¡¼¥É¤Ç¼è¤í¤¦¡×¤È¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¤ò¤¹¤ë¤È¤Ï»×¤ï¤Ê¤¤¡£¤½¤¦¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Ï¤º¤À¡£¤â¤Ã¤È¿µ½Å¤Ê¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤ò¼è¤ë¤È»×¤¦¡£¡Ö¤É¤ó¤ÊÁª¼ê¤ò½¦¤¨¤ë¤«¡×¡¢¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¤Í¡£
¡¡¤â¤·¤«¤·¤¿¤éÍ½ÁÛ¤è¤ê¾ò·ï¤¬Äã¤¯¤Ê¤Ã¤¿Áª¼ê¤Ë¤¦¤Þ¤¯Æþ¤ê¹þ¤á¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£ºòÇ¯¡¢¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡¦¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤¬Âç¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Î¥Ý¡¼¥ë¡¦¥´¡¼¥ë¥É¥·¥å¥ß¥Ã¥È¤È£±Ç¯·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤À¤è¤¦¤ÊÊý¸þÀ¤â¤¢¤êÆÀ¤ë¡£ËÜÅö¤Ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÅ¸³«¤¬¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¤À¤±¤Ë¡¢»ä¤â¿µ½Å¤Ë¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤òÄ¯¤á¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¦¡£