£²ºÐÌÆÇÏ¥é¥ó¥¥ó¥°¡Ê¸åÊÔ¡Ë
ºå¿ÀJF¤Ç¤â¿Íµ¤¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¥¢¥é¥ó¥«¡¼¥ë¡¡photo by Eiichi Yamane/AFLO
¡¡³ÆÁª¼Ô¤Î£±°Ì¤¬¤¹¤Ù¤Æ°Û¤Ê¤ëÂçº®Àï¤È¤¤¤Ã¤¿¾õ¶·¤Ë¤¢¤ëº£Ç¯¤Î£²ºÐÌÆÇÏÀïÀþ¡££²ºÐ½÷²¦¤ò·è¤¹¤ë£Ç£Éºå¿À¥¸¥å¥Ù¥Ê¥¤¥ë¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¡Ê°Ê²¼¡¢ºå¿ÀJF¡£12·î14Æü¡¿ºå¿À¡¦¼Ç1600£í¡Ë¤òÁ°¤Ë¤·¤Æ¤Î¡ØSportiva¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÈÖÉÕ¡Ê¢¨¡Ë¡Ù¤Ç£±°Ì¡¢£²°Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¤Ï¤¿¤·¤Æ¤É¤ÎÇÏ¤Ê¤Î¤«¡£
¢¨¡ØSportiva¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÈÖÉÕ¡Ù¤È¤Ï¡¢¥Ç¥¤¥ê¡¼ÇÏ»°Ïº¤ÎµÈÅÄ½ç°ìµ¼Ô¡¢Æü´©¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ÎÌÚÆîÍ§Êåµ¼Ô¡¢JRA¤Î¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤Ç¤â½Å¾Þ¥Ç¡¼¥¿Ê¬ÀÏ¤ò´ó¹Æ¤¹¤ë¶¥ÇÏÉ¾ÏÀ²È¤Î°Ë¿á²íÌé»á¡¢¥Õ¥ê¡¼¥é¥¤¥¿¡¼¤ÎÅÚ²°¿¿¸÷»á¡¢SportivaÊÔ½¸Éô¶¥ÇÏÈÉ¤Î£µ¼Ô¤½¤ì¤¾¤ì¤¬¡¢Íè½Õ¤Î¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤òÌÜ»Ø¤¹£²ºÐÌÆÇÏ¤Î¡¢¸½»þÅÀ¤Ë¤ª¤±¤ë¼ÂÎÏ¡¦Ç½ÎÏ¤òÊ¬ÀÏ¤·¥é¥ó¥¯¤Å¤±¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¤½¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°¤Î£±°Ì¤ò£µÅÀ¡¢£²°Ì¤ò£´ÅÀ¡¢£³°Ì¤ò£³ÅÀ¡¢£´°Ì¤ò£²ÅÀ¡¢£µ°Ì¤ò£±ÅÀ¤È¤·¤Æ¡¢Áí¹ç¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò½¸·×¤·¤¿¤â¤Î¡£
¡¡¤Þ¤º£²°Ì¤Ë¤Ï¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç£³Àï£²¾¡¤Î¥¢¥ë¥Ð¥ó¥Ì¡ÊÌÆ£²ºÐ¡¿Éã¥¢¥É¥Þ¥¤¥ä¥Þ¡¼¥º¡Ë¤¬Æþ¤Ã¤¿¡£°Û¤Ê¤ë¶¥ÇÏ¾ì¤Î¥Þ¥¤¥ëÀï¤Ç¡¢¾ï¤Ë¾å°ÌÁè¤¤¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¿°ÂÄê´¶¤¬É¾²Á¤µ¤ì¤¿°õ¾Ý¤À¡£
°Ë¿á²íÌé»á¡Ê¶¥ÇÏÉ¾ÏÀ²È¡Ë
¡Ö11·î30Æü½ªÎ»»þÅÀ¤Ç¤ÎËÜ¾Þ¶â(JRA¤Î¥ì¡¼¥¹¤Î¤ß¡£°Ê²¼Æ±)¤Ï1970Ëü±ß¤Ç¡¢JRA¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¸½£²ºÐÀ¤Âå¤ÎÌÆÇÏ¤È¤·¤Æ¤Ï14°Ì¥¿¥¤¡£¼ÂÀÓ¾å°Ì¤È¤Ï¸À¤¨¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢º£Ç¯¤Îºå¿ÀJF¤Ï½Å¾Þ¥¦¥¤¥Ê¡¼¤¬ÉÔºß¤Ê¤Î¤Ç¡¢À¤Âå¤ÎÄºÅÀ¤ËÎ©¤Ä²ÄÇ½À¤Ï½½Ê¬¤Ë¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Êì¤Î¥×¥Æ¥£¥Õ¥©¥ê¡¼¤Ï¡¢È¾·»¤Ë£Ç£É¥Õ¥é¥ó¥¹2000¥®¥Ë¡¼¤Ê¤É¤òÀ©¤·¤¿¥Ú¥ë¥·¥¢¥ó¥¥ó¥°¤¬¤¤¤ëÎÉ·ìÇÏ¡£¥¢¥ë¥Ð¥ó¥Ì¤ÎÈ¾»Ð¤Ë¤¢¤¿¤ë¥¿¥¤¥»¥¤¥×¥é¥ó¥»¥¹¤Ï¡¢º£Ç¯¤Î£Ç¶¥Õ¥í¡¼¥é£Ó¡ÊÅìµþ¡¦¼Ç2000£í¡Ë¤Ç£³Ãå¤Ë·òÆ®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£·ìÅýÅª¤Ê¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤Î¹â¤µ¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À¿¤Ó¤·¤í¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡ºå¿ÀJF¤Ï¥Î¡¼¥¶¥ó¥Õ¥¡¡¼¥àÀ¸»ºÇÏ¤¬¶¯¤¤¥ì¡¼¥¹¡£2020Ç¯°Ê¹ß¤Î²áµî£µÇ¯¤Ë¸Â¤Ã¤Æ¤â¡¢30Æ¬¤¬½ÐÁö¤·¤Æ£´¾¡¡¢£²Ãå£³²ó¡¢£³Ãå£²²ó¤ÈÍ¥½¨¤ÊÀ®ÀÓ¤ò¼ý¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¢¥ë¥Ð¥ó¥Ì¤Ï¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¡Ê£²Ãå¡££¶·î22Æü¡¿ºå¿À¡¦¼Ç1600£í¡Ë¤äÁ°Áö¤Î£±¾¡¥¯¥é¥¹¡¦¥µ¥Õ¥é¥ó¾Þ¡Ê£±Ãå¡££¹·î28Æü¡¿Ãæ»³¡¦¼Ç1600£í¡Ë¤¬¥Ï¥¤¥ì¥Ù¥ë¤Ê¥á¥ó¥Ð¡¼¹½À®¤À¤Ã¤¿¤À¤±¤Ë¡¢¥Î¡¼¥¶¥ó¥Õ¥¡¡¼¥àÀª¤Î¤Ê¤«¤Ç¤âÆÃ¤Ë³Ú¤·¤ß¤ÊÂ¸ºß¡£ÁÇÄ¾¤ËÃæ¿´»ë¤·¤Æ¤¤¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×
ÌÚÆîÍ§Êå»á¡ÊÆü´©¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡Ë
¡Ö¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¤Ç£²Ãå¤ËÇÔ¤ì¤¿¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¾¡¤Ã¤¿¤Î¤Ï¤Î¤Á¤Ë£Ç·¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼£Ó¡Ê11·î£±Æü¡¿µþÅÔ¡¦¼Ç1400£í¡Ë¤òÀ©¤¹¤ë¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¥Ò¥ë¡ÊÌÆ£²ºÐ¡Ë¡£·è¤·¤ÆÈá´Ñ¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¸½¤Ë¤½¤Î¸å¤Ï¡¢¤¤Ã¤Á¤ê¤ÈÏ¢¾¡¤ò¾þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡º£Ç¯¤ÎÌÆÇÏÆó´§¡Êºù²Ö¾Þ¡¢½©²Ú¾Þ¡Ë¤ÇÂ×´§¤ò¿ë¤²¤¿¥¨¥ó¥Ö¥í¥¤¥À¥ê¡¼¤ÈÆ±¤¸¥¢¥É¥Þ¥¤¥ä¥Þ¡¼¥º»º¶ð¡£¥ª¡¼¥¯¥¹¤Ï¤È¤â¤«¤¯¡¢ºù²Ö¾Þ¤Þ¤Ç¤ÏÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡£±°Ì¤Ï¡¢·×20¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¥¢¥é¥ó¥«¡¼¥ë¡ÊÌÆ£²ºÐ¡¿Éã¥¨¥Ô¥Õ¥¡¥Í¥¤¥¢¡Ë¡£¿·ÇÏÀï¡Ê£··î£µÆü¡¿Ê¡Åç¡¦¼Ç1800£í¡Ë¡¢¥ª¡¼¥×¥óÆÃÊÌ¤ÎÌîÏ©µÆ£Ó¡Ê£¹·î20Æü¡¿ºå¿À¡¦¼Ç1600£í¡Ë¤È¡¢¤È¤â¤Ë°µ¾¡¤·¤Æºå¿ÀJF¤ËÄ©¤à¡£Êì¤Ï2016Ç¯¤Î¥ª¡¼¥¯¥¹Í¥¾¡ÇÏ¥·¥ó¥Ï¥é¥¤¥È¡£·ìÅýÅª¤Ë¤âÂçÊª´¶¤¬¤¢¤ê¡¢¥¯¥é¥·¥Ã¥¯ÀïÀþ¤Ç¤âÃæ¿´»ë¤µ¤ì¤ë¤Ç¤¢¤í¤¦°ïºà¤À¡£
µÈÅÄ½ç°ì»á¡Ê¥Ç¥¤¥ê¡¼ÇÏ»°Ïº¡Ë
¡ÖÊì¤Ï¥ª¡¼¥¯¥¹ÇÏ¤Î¥·¥ó¥Ï¥é¥¤¥È¡£Êì¤ÈÆ±¤¸ÂÎ½Å¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢»÷ÄÌ¤Ã¤¿»Ñ·Á¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ä¤Ê¤®¤Î³ÑÅÙ¤È¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ï¾¯¤·°ã¤Ã¤Æ¡¢¥¢¥é¥ó¥«¡¼¥ë¤Î¤Û¤¦¤¬¾¯¤·¤«¤¹þ¤ß¤Î¤¢¤ëÁöË¡¡£¥¥ìÌ£¤ÏÊì¾ù¤ê¤È¸À¤¨¤Þ¤¹¡£
¡¡È¯ÇÏ¤«¤é¤Î¹Ô¤µÓ¤Ï°Æ³°¤À¤Ã¤¿ÌîÏ©µÆ£Ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¹¥í¡¼¥Ú¡¼¥¹¤Î¾å¤¬¤ê¾¡Éé¤Ç£´³ÑÃÄ»Ò¾õÂÖ¤È¤Ê¤Ã¤Æ²¿¤éÌäÂê¤Ê¤·¡£Ä¾Àþ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¢¤Ã¤µ¤ê¤ÈÈ´¤±½Ð¤·¡¢¸åÂ³¤Ë£³ÇÏ¿È£²Ê¬¤Î£±º¹¤ò¤Ä¤±¤ë´°¾¡¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡Â¿Æ¬¿ô¤ÎÇÏ¹þ¤ß¤Ç¤Î¶¥ÇÏ¡¢È¯ÇÏ¤«¤é¤Î¹Ô¤µÓ¤Ê¤É¹îÉþ¤¹¤Ù¤²ÝÂê¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢ÁÇºàÅª¤Ë¤Ï¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤ò¤Ë¤®¤ï¤»¤ëÂ¸ºß¤È¸À¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
°Ë¿á»á
¡Ö11·î30Æü½ªÎ»»þÅÀ¤Ç¤ÎËÜ¾Þ¶â¤Ï2350Ëü±ß¤Ç¡¢JRA¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¸½£²ºÐÀ¤Âå¤ÎÌÆÇÏ¤È¤·¤Æ¤Ï£·°Ì¥¿¥¤¡£¤³¤³¤ËÍè¤ÆÀïÀþÎ¥Ã¦¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¼ÂÀÓÇÏ¤¬Â¿¤¤Ê¬¡¢ºå¿ÀJF¤Ç¤Ï¤«¤Ê¤ê¤ÎÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ºå¿ÀJF¤ÏËöµÓ¤Î°ÂÄê´¶¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¡£2020Ç¯°Ê¹ß¤Î£³Ãå°ÊÆâÇÏ15Æ¬¤Ï¡¢¤¤¤º¤ì¤âJRA¤Î¥ì¡¼¥¹¤Ç¾å¤¬¤ê£³¥Ï¥í¥ó¤Î¥¿¥¤¥à½ç°Ì¤¬£µ°Ì°Ê²¼¤Ë¤Ê¤Ã¤¿·Ð¸³¤Î¤Ê¤¤ÇÏ¤Ç¤·¤¿¡£¥¢¥é¥ó¥«¡¼¥ë¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î£²Àï¤Ç¡¢¤¤¤º¤ì¤â½ÐÁö¥á¥ó¥Ð¡¼ÃæºÇÂ®¤Î¾å¤¬¤ê¥¿¥¤¥à¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£µÓ¼Á¤ò´Þ¤á¡¢¤³¤Î¥ì¡¼¥¹¤¬¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤½¤¦¤Ê¥¿¥¤¥×¤Ç¤¹¡×
ÅÚ²°¿¿¸÷»á¡Ê¥Õ¥ê¡¼¥é¥¤¥¿¡¼¡Ë
¡Ö¤è¤¦¤ä¤¯¥·¥ó¥Ï¥é¥¤¥È¤é¤·¤¤»º¶ð¤¬½Ð¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£Êì¤Ï¥Þ¥¤¥ëÀï¤Ç¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤é¼Ç1400£íÀï¤ò·Ð¤Æ¡¢¥È¥é¥¤¥¢¥ë¤Î£Ç·¥Á¥å¡¼¥ê¥Ã¥×¾Þ¡Êºå¿À¡¦¼Ç1600£í¡Ë¤ò²÷¾¡¡£¤½¤Î¤Þ¤Þ¡¢£Ç£Éºù²Ö¾Þ¡Êºå¿À¡¦¼Ç1600£í¡Ë£²Ãå¡¢£Ç£É¥ª¡¼¥¯¥¹¡ÊÅìµþ¡¦¼Ç2400£í¡ËÂ×´§¤Ø¤È¤Ä¤Ê¤²¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥¢¥é¥ó¥«¡¼¥ë¤âÊ¡Åç¤Î¼Ç1800£íÀï¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ¡¢¥Þ¥¤¥ëÀï¤ÎÌîÏ©µÆ£Ó¤ò¾¡Íø¡£¶¥ÇÏ¤Ø¤ÎÅ¬±þÇ½ÎÏ¤Î¹â¤µ¤ä¡¢µ÷Î¥¥ì¥ó¥¸¤Î¹¤µ¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¡£Éã¤â¥¨¥Ô¥Õ¥¡¥Í¥¤¥¢¤Ç¤¹¤«¤é¡¢£³ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤âÊìÆ±ÍÍ¤ÎÀ®Ä¹¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤Þ¤¹¡×
¡¡£·°Ì°Ê²¼¤Ë¤â³ÆÁª¼Ô¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¤Ï¾å°Ì¤ÎÉ¾²Á¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ëÇÏ¤¬¤¤¤Æ¡¢¤Þ¤µ¤·¤¯º®Àï¾õÂÖ¤Ë¤¢¤ëº£Ç¯¤Î£²ºÐÌÆÇÏÀïÀþ¡£ºå¿ÀJF¤«¤é¤â»×¤ï¤Ì"¿·À±"¤ÎÅÐ¾ì¤â¤¢¤êÆÀ¤ë¤À¤í¤¦¤·¡¢¤³¤Î¤¢¤ÈÊÌÏ©Àþ¤«¤éÂæÆ¬¤·¤Æ¤¯¤ëÇÏ¤â½Ð¤Æ¤¯¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£Íè½Õ¤Î¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤Ø¸þ¤±¤Æ¡¢·ãÀï¤ÎÌÆÇÏÀïÀþ¤«¤éÌÜ¤¬Î¥¤»¤Ê¤¤¡£