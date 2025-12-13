¡Ö¡Ø³°¤Ç¤ä¤ë¤Ê¡Ù¤ÈÅÜ¤Ã¤¿¤é¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ç¥É¥¿¥Ð¥¿¡Ä¡×¡È²£ÍÉ¤ì¥À¥ó¥¹¡É¥Ö¡¼¥à¤Ë¾®³Ø¹»¶µ°÷¤ÈÊÝ¸î¼Ô¤¬ËÜ²»¡Ô¥Ô¥Á¥Ô¥Á¥Ñ¥ó¥Ä¤ÇÈô¤ÓÄ·¤Í¤ë¡Õ
¡¡TikTok¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿SNS¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿¡Ö²£ÍÉ¤ì¥À¥ó¥¹¡×¡£¥¯¥é¥Ö¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¥¨¥Ó¤¬Ä·¤Í¤ë¤è¤¦¤Ëº¸±¦¤ËÍÉ¤ì¤ë¡¢¤È¤¤¤¦·ã¤·¤¤¤Ê¤¬¤é¤â´ÊÃ±¤Ê¿¶¤êÉÕ¤±¤¬¼ã¼Ô¤Ë¥¦¥±¤Æ¤ª¤ê¡¢ºòÇ¯º¢¤«¤é¾®Ãæ³ØÀ¸¤Î´Ö¤Ç¤âÎ®¹ÔÃæ¤Î¥À¥ó¥¹¥ß¡¼¥à¤À¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ò¥¨¥Ó¤¬Ä·¤Í¤ë¤è¤¦¤Ëº¸±¦¤ËÍÉ¤ì¤ë¡ÓÍÍ¡¹¤ÊµÄÏÀ¤ËÈ¯Å¸¤·¤¿¡Ö²£ÍÉ¤ì¥À¥ó¥¹¡×Î®¹Ô¤ò¤á¤°¤êÂç¿Í¤¿¤Á¤Î¶ìÏ«¤â
¡¡¤â¤È¤â¤ÈÆ°²è¶¦Í¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ØVine¡Ù¡Ê¸½ºß¤Ï¥µ¡¼¥Ó¥¹½ªÎ»¡Ë¤Ç¡¢¥¹¥¥Ë¡¼¤Î¥À¥á¡¼¥¸¥¸¡¼¥ó¥º¤òÍú¤¤¤¿°ìÉô¤ÎÉÔÎÉ¾¯Ç¯¤é¤¬Ê£¿ôÌ¾¤ÇÍÙ¤ëÆ°²è¤¬Åê¹Æ¤µ¤ì¡¢°ìÉô¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿¤Î¤¬È¯Ã¼¤È¤µ¤ì¤ë¡£º£Ç¯12·î7Æü¡¢¡Ö½¸±Ñ¼Ò¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡×¤¬²ÐÉÕ¤±Ìò¤ÎTikToker¡¦¥°¥êÄ¹¤µ¤ó¡Ê28¡Ë¤Ë¼èºà¤·¤¿µ»ö¤¬ÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ÇÂç¤¤ÊÏÃÂê¤ò¸Æ¤Ó¡¢ÍÍ¡¹¤ÊµÄÏÀ¤ËÈ¯Å¸¤·¤¿¡£
¡¡¥Í¥Ã¥È¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤Ë¾Ü¤·¤¤¥é¥¤¥¿¡¼¤¬¸ì¤ë¡£
¡Ö¤¤¤ï¤æ¤ë"¤ä¤ê¤é¤Õ¤£¡¼"¤Î´Ö¤Ç¹¤¬¤Ã¤¿¥À¥ó¥¹¤Ç¤¹¤Í¡£"¤ä¤ê¤é¤Õ¤£¡¼"¤Î¸ì¸»¤Ï¡¢¥¯¥é¥Ö¤ÇÎ®¹Ô¤Ã¤¿¶Ê¡ØCHERNOBYL 2017¡Ù¤Î¥µ¥Ó¤ÇÅÐ¾ì¤¹¤ë¡¢¥Î¥ë¥¦¥§¡¼¸ì¤Î¡ØJEG VIL AT VI¡Ù¤È¤¤¤¦²Î»ì¤¬¡Ø¥ä¥ê¥é¥Õ¥£¡¼¡Ù¤È¶õ¼ªÅª¤ËÊ¹¤³¤¨¤¿¤³¤È¤¬Í³Íè¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Î¤Á¤ËTikTok¤Ç¥Ô¥Á¥Ô¥Á¤Î¥Ñ¥ó¥Ä¤òÍú¤¤¤¿ÉÔÎÉ¡¢¤â¤·¤¯¤Ï¥Ñ¥ê¥Ô·Ï¤Î¾¯Ç¯¤¿¤Á¤¬¡¢¤½¤Î¶Ê¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ²£ÍÉ¤ìÅª¤ÊÍÙ¤ê¤ò¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢Èà¤é¤òÁí¾Î¤·¤Æ"¤ä¤ê¤é¤Õ¤£¡¼"¤ÈÁí¾Î¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥®¥ã¥ë»¨»ïegg¤Ë¤è¤ë¡ØeggÎ®¹Ô¸ìÂç¾Þ2020¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ÎÇ¯¤ÎÎ®¹Ô¸ì1°Ì ¤Ë¤âÁª¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¹¥é¥ó¥°¤Ç¤¹¡×
"¤ä¤ê¤é¤Õ¤£¡¼"¤¬¥¯¥é¥ÖÊ¸²½¤Î¥Î¥ê¤òSNS¤Ë»ý¤Á¹þ¤ß¡¢¥°¥êÄ¹¤µ¤ó¤¬¡Ø²£ÍÉ¤ì¥À¥ó¥¹¡Ù¤ÈÌ¾ÉÕ¤±¤ÆTikTok¤ËÅê¹Æ¤·¤¿¤³¤È¤ÇÎ®¹Ô¡£¸½ºß¤Ç¤Ï"¤ä¤ê¤é¤Õ¤£¡¼"¤Ë¸Â¤é¤º¡¢½÷À¤ä»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤â¿¿»÷¤·¤ÆÍÙ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¤¿¤À¡¢¥Ö¡¼¥àÅö½é¤Ë¥Ð¥º¤Ã¤¿Æ°²è¤Ë¤Ï¡¢Æ»¤Î¿¿¤óÃæ¤ä½ÂÃ«¤Î¥¹¥¯¥é¥ó¥Ö¥ë¸òº¹ÅÀ¤Î¤É¿¿¤óÃæ¤Ê¤É¡¢¸ø¶¦¤Î¾ì¤Ç¥¹¥Ú¡¼¥¹¤òÉý¹¤¯»È¤Ã¤Æ¤Ô¤ç¤ó¤Ô¤ç¤óÈô¤ÓÄ·¤Í¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤â¤¢¤ê¡¢"ÌÂÏÇ¥À¥ó¥¹"¤È¤¤¤Ã¤¿¥¤¥á¡¼¥¸¤â¿»Æ©¤·¤Æ¤¤¤ë¡£»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬ÍÙ¤ë¤³¤È¤Ëº¤ÏÇ¤·¤Æ¤¤¤ëÂç¿Í¤¿¤Á¤âÂ¿¤¤¤è¤¦¤Ç¡¢¡Ø¥Ð¥«¤Ã¤Ý¤¤¤«¤é¿¿»÷¤µ¤»¤¿¤¯¤Ê¤¤¡Ù¤È¤ÎÀ¼¤âÊ¹¤³¤¨¤Æ¤¤Þ¤¹¡×
¡Ö»Ò¤É¤â¤¬¹¥¤¤Ê¤Î¤Ï¤ï¤«¤ë¤±¤É¡Ä¡×
¡Ö¤¤¤«¤Ë¤â»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬¹¥¤ß¤½¤¦¤Ê¥À¥ó¥¹¤Ç¤¹¤è¤Í¡×
¡¡¤½¤¦¸ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¾®³Ø¹»¶µ°÷A¤µ¤ó¡Ê30Âå¡¿ÃËÀ¡Ë¤À¡£¸½ºß¡¢Äã³ØÇ¯¤Î¥¯¥é¥¹¤ò¼õ¤±»ý¤ÄA¤µ¤ó¤Ï¡¢¶µ¼¼¤Ç¡Ö²£ÍÉ¤ì¥À¥ó¥¹¡×¤òÍÙ¤ëÀ¸ÅÌ¤ò¸«¤«¤±¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£¼ÂºÝ¤ËTikTok¤Ç¸µÆ°²è¤ò»ëÄ°¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤¬¡¢¡Ö¼þ¤ê¤ËÌÂÏÇ¤ò¤«¤±¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤¤¤«¤Ê¡×¤È¤¤¤¦¥¹¥¿¥ó¥¹¤À¡£
¡Ö¤Ô¤ç¤ó¤Ô¤ç¤óÈô¤ÓÄ·¤Í¤ëÆ°ºî¤Ã¤Æ¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤ÁÂç¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¥É¥ó¡¢¤Ã¤ÆÃåÃÏ¤¹¤ë»þ¤ÎÂÎ¢¤Ø¤Î»É·ã¤Ã¤Æ»Ò¤É¤â¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï²÷´¶¤À¤·¡¢¾ÍèÅª¤ÊÀ®Ä¹¤ä±¿Æ°Ç½ÎÏ¤Î¸þ¾å¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤ÈÊ¹¤¤Þ¤¹¡£Í§Ã£¤È³Ú¤·¤¯¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊ¬¤ÏÌäÂê¤Ê¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡¡¤¿¤À¡¢¿Æ¸æ¤µ¤ó¤«¤é¡Ø²È¤ÎÃæ¤ÇÍÙ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ù¤ÈÊ¹¤¯¤È¿´ÇÛ¤Ë¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£TikTok¤ËÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¤ª·»¤µ¤ó¤¿¤Á¤ÏÆ°¤¤¬ÀöÎý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢¤¢¤ëÄøÅÙ¥¹¥Æ¥Ã¥×¤â·Ú¤¯¤Ç¤¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤Ç¤â¤Á¤Ã¤Á¤ã¤¤»Ò¤¬¤½¤ì¤ò¿¿»÷¤¹¤ë¤È¡¢ËÜÅö¤Ë¥É¥Ã¥¿¥ó¥Ð¥Ã¥¿¥óÄ·¤Í²ó¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤«¤é¡¢ÁêÅö¤ä¤«¤Þ¤·¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡×
¡¡¼ÂºÝ¡¢ÅÔÆâ¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ç¾®³ØÀ¸¤ÎÃË¤Î»Ò2¿Í¤ò°é¤Æ¤Æ¤¤¤ëB¤µ¤ó¡Ê40Âå¡¿½÷À¡Ë¤Ï¡¢¡Ö·»ÄïÂ·¤Ã¤Æ¥Ï¥Þ¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡Ä¡Ä¡×¤È¡¢¤¿¤áÂ©¤òÏ³¤é¤¹¡£
¡Ö·»Äï¶¦¡¹µ¤¤ËÆþ¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢°ì»þ´ü"²£ÍÉ¤ì¥À¥ó¥¹"¤Ð¤«¤ê¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ½é¤Ï¸ø±à¤È¤«¤ÇÍ§Ã£¤ÈÍÙ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¡ØÃÑ¤º¤«¤·¤¤¤«¤é³°¤Ç¤ä¤ë¤Î¤Ï¤ä¤á¤Ê¤µ¤¤¡Ù¤Ã¤Æ¤ä¤ó¤ï¤êÅÁ¤¨¤¿¤é¡¢º£ÅÙ¤Ï²È¤ÎÃæ¤Ç¤ä¤ë¤è¤¦¤Ë¡Ä¡Ä¡£
¡¡¤¢¤Î¥À¥ó¥¹¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¥É¥¿¥Ð¥¿¤ÈÈô¤ÓÄ·¤Í¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡¡¡Ø²¼¤Î³¬¤Î¿Í¤ËÌÂÏÇ¤À¤è¡ª¡Ù¤Ã¤ÆÅÜ¤Ã¤¿¤é¡Ø¤¸¤ã¤¢¤É¤³¤Ê¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Î¡ª¡Ù¤Ã¤Æ·ö²Þ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡Ä¡Ä¡£"³°¤Ç¤ä¤ë¤Ê"¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤Î¤¬´°Á´¤ËµÕ¸ú²Ì¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¤Ç¤â¡¢¤¤¤Þ¤Ï"¥Ê¥ë¥È¥À¥ó¥¹"¤È¤¤¤¦¤Î¤Ë¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ß¤¿¤¤¡£·ã¤·¤¯Èô¤ÓÄ·¤Í¤ë¤è¤¦¤ÊÍÙ¤ê¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤À¥Þ¥·¤«¤Ê¡Ê¾Ð¡Ë¡×¡ÊB¤µ¤ó¡Ë
¡¡Á°½Ð¡¦A¤µ¤ó¤Ï¤³¤¦¤âÏÃ¤¹¡£
¡ÖËÍ¤é¤¬»Ò¤É¤â¤À¤Ã¤¿º¢¤È°ã¤Ã¤Æ¡¢³°¤ÇÍ·¤Ù¤ë¾ì½ê¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢·ã¤·¤¯ÂÎ¤òÆ°¤«¤¹¤³¤È¤¬Æñ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¤¢¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«"²£ÍÉ¤ì¥À¥ó¥¹"¤òÃÎ¤Ã¤¿¤é¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ï³Ú¤·¤¯¤Æ»ÅÊý¤Ê¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡Ä¡Ä¡£¤â¤Á¤í¤ó¡Ø»þ¤È¾ì½ê¤òÁª¤ó¤Ç¤ä¤ê¤Ê¤µ¤¤¡Ù¤È¶µ¤¨¤ë¤Î¤âÂç¿Í¤ÎÌòÌÜ¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÊA¤µ¤ó¡Ë
¡¡SNS¤ÎÎ®¹Ô¤¬ÌÜ¤Þ¤°¤ë¤·¤¯°Ü¤êÊÑ¤ï¤ë¤Ê¤«¤Ç¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ï¼¡¤«¤é¼¡¤Ø¤È¿·¤·¤¤¥Ö¡¼¥à¤ò»ÅÆþ¤ì¤Æ¤¯¤ë¡£¤½¤Î¤¿¤ÓÂÐ±þ¤ËÄÉ¤ï¤ì¤ëÂç¿Í¤¿¤Á¤â¡¢±¦¤Øº¸¤Ø¤ÈË»¤·¤¤¨¡¨¡¡£