カラタチとシンクロニシティが担当する『水曜がっちゃんこ』（深夜2時～放送）。12月10日(水)放送回で休養していたカラタチ・大山が待望の復帰を果たし、久しぶりにシンクロニシティとカラタチの4人が揃っての放送となった。

「俺、変わったかな？」復帰した大山がボーボーのヒゲ面に

西野（シンクロニシティ）がさっそくヒゲについて尋ねると「復帰するタイミングでそのままの姿で戻ってきたら何も変わってないと思われるからヒゲを生やした。どう？俺、変わったかな？」と大山。

西野は「体調不良で元の姿に戻って帰ってくるのをみんな待ってるじゃないですか。なんで違ってくるの。」とツッコミを入れた。

大山は「もし評判よければどうかな、この姿で漫才とか。」と新たなスタイルへの意欲も見せた。

M-1ラストイヤー問題勃発！休止期間はカウントされるのか？

「最近のお笑い界ってどうなってるんですか」という大山の質問からM-1の話題に。シンクロニシティが準々決勝敗退、カラタチは辞退という結果に触れ、カラタチは来年がラストイヤーの予定だが、休止期間を挟んだことで期限が延びるのかどうかが議題に。

前田（カラタチ）は「いろんな人に聞く限りラストイヤーなんじゃないって。」

西野からも「1年間休んだらおそらく延びると思うんですけど、もう復帰ってことですよね？であれば…」と言うと、大山は「ちょっと待って、それによっては（復帰を）どうしようかな」と動揺。「仮に復帰だとしましょうよ、そしたら来年ラストイヤーなの？嘘だろ！？どうすんだよ！」と吠える大山に対して、前田は思わず「俺のセリフだよ」とツッコみが入り笑いに包まれた。

「エロゲを売りに行った」休養期間の驚きの真実

休養期間中に何をしていたかという質問に対し、大山は実家に帰るも2～3時間でやることがなくなったと告白。

大山は「休みの間に『大山は大丈夫ですよ』というメッセージを込めたラジオ音源をstand.FMで配信しようと思って録ったんですよ。その音源をマネージャーに確認してもらったら『休んでいる割に声が元気すぎるからダメです』と言われてお蔵入りになったんですよ！」と明かし、皆からちゃんと休んでくださいと心配された。

また、趣味であるエロゲをやっていたのかと尋ねられると「全くやっていなかった！逆に売りに行きました。」と発言。しかも1度ではなく何度も売りに行ったため、「ヒゲ面のやつが3回も売りに行くわけだから、業者と疑われるくらい」と、休みの間は趣味からも距離を置いていたことを打ち明けた。

3人からのサプライズプレゼントなどもあり、終始にぎやかな大山復帰会となった。

