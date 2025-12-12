【阪神JF】良血アランカールは436kg…調教後の馬体重
12月14日（日）に行われる第77回阪神ジュベナイルフィリーズ（G1）の出走馬の調教後における馬体重が発表された。
アランカール
馬体重：436
前走馬体重：438
12月10日（水）に栗東で計量
斉藤崇史・栗東
アルバンヌ
馬体重：472
前走馬体重：480
12月10日（水）に栗東で計量
田中博康・美浦
アンヘリータス
馬体重：428
前走馬体重：428
12月11日（木）に栗東で計量
吉村圭司・栗東
イヌボウノウタゴエ
馬体重：476
前走馬体重：478
12月11日（木）に美浦で計量
西田雄一郎・美浦
ギャラボーグ
馬体重：502
前走馬体重：500
12月10日（水）に栗東で計量
杉山晴紀・栗東
ショウナンカリス
馬体重：420
前走馬体重：418
12月10日（水）に美浦で計量
加藤士津八・美浦
スウィートハピネス
馬体重：444
前走馬体重：442
12月10日（水）に栗東で計量
北出成人・栗東
スタニングレディ
馬体重：462
前走馬体重：456
12月10日（水）に美浦で計量
高木登・美浦
スターアニス
馬体重：480
前走馬体重：478
12月11日（木）に栗東で計量
高野友和・栗東
タイセイボーグ
馬体重：488
前走馬体重：470
12月11日（木）に栗東で計量
松下武士・栗東
ヒズマスターピース
馬体重：492
前走馬体重：496
12月11日（木）に美浦で計量
国枝栄・美浦
フロムレイブン
馬体重：470
前走馬体重：472
12月10日（水）に栗東で計量
坂口智康・栗東
マーゴットラヴミー
馬体重：438
前走馬体重：434
12月11日（木）に栗東で計量
小林真也・栗東
ミツカネベネラ
馬体重：447
前走馬体重：444
12月10日（水）に美浦で計量
鈴木伸尋・美浦
メイプルハッピー
馬体重：482
前走馬体重：488
12月11日（木）に栗東で計量
北出成人・栗東
ラスティングスノー
馬体重：474
前走馬体重：464
12月10日（水）に美浦で計量
池上昌和・美浦
レディーゴール
馬体重：464
前走馬体重：456
12月11日（木）に栗東で計量
池添学・栗東
ローズカリス
馬体重：440
前走馬体重：433
12月10日（水）に栗東で計量
大橋勇樹・栗東