2025年、会員制スーパー「コストコ」の店頭には、今年も魅力的な新商品がずらりと並びました。コストコ歴10年の人気ブロガー・高梨リンカさんによると、「とくにフードコートの新メニューが充実していて、ベーカリーも当たり年でした」とのこと。そこで、ここでは、高梨さんが「ひと口食べて即リピ買いを決めた」という注目の食品5品を厳選し、詳しくレポートします。

上半期のお気に入りが通年でもランクイン！1位はデリカの「ポテトサラダ」

2025年のコストコリピ買い商品を語るうえで、外せないのは「6種の具材のポテトサラダ」。NO.1ヘビーリピート商品です。

【写真】フードコートの新作「ハムチーズクロワッサン」

100gあたり98円で具材はたっぷりという高コスパ品なので、ついつい買ってしまうんですよね。私はこれを朝食のメインにしていたこともあります。

そのまま副菜として食べるのはもちろん、サンドイッチに挟んだりチーズをかけて焼いたりしてもおいしいです。

ベーコンビッツが入ったスモーキーな味は、ほかではなかなか食べられませんよ。

・6種の具材のポテトサラダ 100gあたり98円

2位はボリューム満点の「アーモンドクロワッサン」

ベーカリーコーナーのヒット商品といえば「アーモンドクロワッサン」。コストコの大きなクロワッサンにアーモンド生地を乗せて焼いたスイーツ寄りのパンです。

クロワッサンは潰されていてパリパリの層はありませんが、多くの層に一気に歯が入る食感が味わえます。

アーモンド生地はメロンパンの上の部分のようなサクサク感で、スライスアーモンドと合わせて香ばしく、ナッツ好きにはたまりません。

コストコのクロワッサンだけでもボリュームがあるのに、さらにアーモンド生地まで乗っていてかなりのボリューム。6個入りと聞くと少ないように感じるかもしれませんが、たっぷり楽しめます。

ほかにも「あんホイップクロワッサン」など、スイーツ系のおいしいパンがたくさんあったのですが、私はこのアーモンドクロワッサンが推しです！

・アーモンドクロワッサン 6個入り 1498円

3位はスパイスがおいしい「冷凍フライドポテト」

コストコの冷凍フライドポテトといえばマッケインのシューストリングポテトが有名ですが、今年に入って見つけたCavendishFarmsの「フレーバークリスプ」もおいしかったです。

マッケインとの大きな違いはフレーバーつきで、1本1本がやや太め。フレーバーについての説明がほとんどないため味の想像がつかないままに買いましたが、大当たりでした。辛くなくスパイシーな味わいです。

何味かと言われると表現が難しいのですが、食欲をそそるスパイスで味つけされたコンソメポテトというのが近いかもしれません。辛味もクセもないため、わが家では中学生の娘が気に入って食べていました。

味は濃くないため、ケチャップやマヨネーズを追加してもおいしく食べられます。

2kgの大容量ですが、食事のあと一品にしたり、小腹がすいたときのおやつ代わりにしたりでいつの間にかなくなってしまいました。

わが家ではマッケインに代わる冷凍フライドポテトです。

・フレーバークリスプ 2kg 1148円

4位はバゲットとあわせ買いしたい「サーモンクリームチーズ」

チルドコーナーで出合った「サーモンクリームチーズ」は、相性抜群の2つを合わせてくれた便利商品です。

サーモンはスモーク風味なのでコクがあり、濃厚な味わいになっています。なのに食感はねっとりとした弾力を感じるため、生サーモンとスモークサーモンのいいとこどりです。

サーモンが大きめにカットされているのもうれしいポイント。ぜいたくにサーモンを味わえます。

バゲットに乗せて食べるのがメインで、コストコでバゲットやディナーロールをあわせ買いするのがおすすめです。ほかにも、キャベツやレタスと和えてサラダにしてもおいしく食べられます。

サーモンクリームチーズを乗せたバゲットは、年末年始の人が集まるときのメニューにもよさそうです。

・サーモンクリームチーズ 4袋入り 1248円

5位はフードコートの新星「ハムチーズクロワッサン」

2025年はフードコートにも新作が多く出ました。バーガーの新商品とかではなく、今までになかったタイプの商品が出ていました。

そのなかでも気に入ったのは「ハムチーズクロワッサン」です。

680円とコストコフードコートにしては値段が高いと感じますが、長さは約25cm、重さは250gとかなり大きいんですよね。レジで受け取ったときに重さを感じましたが、家に帰るとさらに大きく感じました。

ハムもおいしいですが、味のメインは濃厚なチーズ。うまみが強く、クロワッサン生地ともよく合います。

うまみは強くとも塩気や油気はそこまで強くないため、クロワッサン生地の甘さが引き立ちます。ボリュームはありますが、スナック感覚で食べられます。

定番の高コスパメニュー「ホットドッグ」と悩むところですが、持ち帰ってオーブントースターで温めながら少しずつ食べればいいかとテイクアウトしてしまう危険な商品です。

・ハムチーズクロワッサン 680円

コストコは商品の入れ替えが激しいため、「リピ買いしたいのになくなっていた」ということもあります。そのぶん新しい出合いも多いのが楽しいところですね。2026年もどんな商品に出合えるか楽しみです！

※ 紹介したアイテムは、すべて著者自身で購入した私物です。店舗への問い合わせはご遠慮ください

※ 紹介した商品は、取材時に各店舗で販売されていたものです。店舗により価格や取扱商品は異なります。仕入れ状況によって同じ商品がない場合や、既に販売終了している可能性もありますので、ご了承ください