【Epic Games Store：ホグワーツ・レガシー】 配布期間：12月19日1時まで

Epic Gamesは、PCゲーム配信プラットフォーム「Epic Games Store」にて、PC用アクションRPG「ホグワーツ・レガシー」の配布を実施している。期間は12月19日1時まで。

本作は「ハリー・ポッター」の小説で登場した世界を舞台とするオープンワールド・アクションRPG。2023年に発売されたタイトルで、発売時には映画で馴染み深い世界を冒険できる点や、「薩摩ホグワーツ」といったワードなどが注目を集めていたが、およそ1週間の期間限定で無料で入手できる。

配布期間は12月19日1時までとなっているが、期間中にライブラリへと追加することで、配布期間終了後も本作をプレイできる。

