40代で警備員の給料はどのくらい？仕事内容も解説

40代警備員の平均給料と年収水準

警備業界における40代の給料水準は、決して一律ではありません。地域差・業務内容・雇用形態などさまざまな要因によって収入は変動しますが、ここでは実際の平均的な月収・年収データをもとに、40代の警備員がどれくらい稼いでいるかを見ていきましょう。



男性警備員の月収・年収（40～44歳） 月収：約32万4300円

年収：約450万7800円

女性警備員の月収・年収（40～44歳） 月収：約25万7700円

年収：約348万3300円

男女で年収に100万円近くの開きがあるものの、全体的に見れば40代は警備員として最も安定した収入を得られる年代の一つといえます。特に経験を積み、夜勤・休日出勤・責任ある業務をこなしている人材であれば、さらに高い年収を得ることも珍しくありません。

また、45～49歳になると若干の差はありますが、以下のような水準となっています。



男性（45～49歳）：年収438万2900円

女性（45～49歳）：年収305万8100円

この年代になると、身体的な負担や勤務の柔軟性に注意しながら働く必要が出てきますが、その分経験値が評価され、現場のリーダーや責任者として活躍するチャンスも増えるのです。



40代警備員の主な仕事内容とは？

警備員の仕事は一見単純そうに見えますが、実は多岐にわたる業務があります。40代で警備の現場に立つ場合、若手とは異なり経験を活かした対応力や判断力が求められる場面も多く、単なる「誘導作業員」ではなく「現場の柱」としての役割を担うこともあります。

主な業務内容は以下の通りです。



・施設警備：商業施設、ビル、病院などでの巡回・出入管理・監視業務。屋内業務が中心で、体力的負担は比較的少なめです。

・交通誘導警備：道路工事現場やイベント会場周辺などで車両や歩行者の安全誘導を行います。屋外業務が多く、天候や時間帯に影響されやすい点が特徴です。

・雑踏警備：花火大会、ライブ会場、スポーツイベントなどの大規模人流の整理・安全確保が主な業務です。

40代でこれらの業務に携わる場合、ただ現場に立つだけではなく、若手への指導や緊急時の対応判断を任されるケースも増えてきます。現場ごとに柔軟な対応が求められるため、年齢とともに増す「落ち着き」「責任感」が重要なスキルとなります。



40代で警備員の給料を上げるための具体的な方法

警備員としての収入は、勤務時間や日数を増やせば増やすほど比例して上がる傾向にありますが、体力・生活リズムとのバランスを取りながら、戦略的に給料アップを狙うことが大切です。40代という年齢ならではの給料アップのコツを以下にまとめます。



資格取得による手当アップ

警備員として資格を取得することで、現場責任者やリーダーなどのポジションに就くことができ、手当が加算されることがあります。特に「交通誘導警備業務検定」や「施設警備業務検定」は昇給に直結しやすい代表的な資格です。



夜勤・休日勤務の活用

40代でも体力がある方は、夜勤や休日出勤を積極的にこなすことで割増手当がつき、収入を大幅に増やすことが可能です。たとえば、深夜手当で基本給の25％が上乗せされることもあり、効率的に稼ぐ手段となります。



大手企業や安定現場を狙う

警備会社は大小さまざま存在しますが、企業規模が大きいほど基本給や賞与などの制度が整っている傾向にあります。また、交通誘導よりも施設警備などの長期契約がある現場は安定した収入が見込めるため、転職も含めて働き方を見直すことが有効です。



長期勤務による昇給・役職昇格

同じ企業で数年勤め上げることで、自然と評価が上がり昇給や昇進の機会も増えていきます。「同じ現場で信頼される存在になること」も、大きな収入増への近道です。



40代からの警備キャリアを前向きに考える

「今からでも遅いのでは？」と思われがちな40代の転職やキャリア形成ですが、警備業界ではむしろ即戦力として歓迎されることも多くあります。特に社会経験が豊富で、トラブルへの対応力や礼儀・挨拶がしっかりしている人材は重宝されます。

また、現場での積極性や責任感をアピールすれば、経験年数にかかわらずポジションアップのチャンスを掴むことも可能です。警備業界は年齢のハードルが低く、未経験からでも挑戦できることが特徴であるため、40代からでも十分に「安定＋やりがい」を得られる職種です。



まとめ｜40代警備員の収入と働き方は、工夫次第で伸びる

40代の警備員の平均年収はおよそ450万円前後、月収で約32万円が目安です。男女間では収入差が見られるものの、警備員という職業は経験と実績を重ねることで着実に年収アップを図ることができます。

仕事内容は多岐にわたり、年齢とともに任される業務の幅も広がっていきます。また、給料を上げたいならば、資格取得・夜勤の活用・安定した企業への転職・昇格を目指すといった工夫が求められます。

40代という人生の中盤は、今後の働き方を見直す良いタイミングです。警備業界で安定した収入と誇りを得ながら、自分らしいキャリアを築いていくことは十分に可能です。

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー