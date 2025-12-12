ライカカメラジャパン株式会社は、海での利用を意識した双眼鏡「ライカ ウルトラビット ホワイトオーシャン 7x42」を12月10日（水）に発売した。

海上で求められる望遠性能とブレへの対応のバランスから、マリンレジャーの分野で好まれる7倍の双眼鏡。使用環境に合わせてステンレス製のボディを採用した。有効径42mmの対物レンズを備え、1,000m視界は140m。

デザインに合わせたポーチとストラップが同梱されている。ポーチは双眼鏡を包み込み、マグネットで留める仕組み。

性能面は「ライカ ウルトラビット」シリーズの42mmモデルと同等。迷光を抑制し、光透過率とコントラストを両立させた光学系により、自然な色再現と安定した解像性能を特徴とする。

同シリーズには、20mm、25mm、32mm、42mm、50mmの各モデルが用意され、いずれも対物レンズと接眼レンズに、水滴をはじくアクアデュラ コーティングが施されている。

倍率：7倍 対物レンズ径：42mm 射出瞳：6mm 薄暮係数：17.1 1,000m視界：140m 眼鏡使用時視界：140m アイレリーフ：17mm 実視界：8° 最短合焦距離：約3.3m 目幅調整：55～75mm 光線透過率：92% 視度調整範囲：±4dpt. 眼鏡対応アイピース：あり アイカップ：あり プリズムシステム：位相補正コーティングP40、HighLux-System HLSを備えたルーフプリズム レンズコーティング：HDCマルチレイヤ―コーティング、AquaDuraコーティング フォーカシング：中央ピント機構による内部焦点方式 防水性：水深5mまで 外形寸法：120×68×141mm 質量：約810g 同梱内容：レザーキャリーストラップ、レザーポーチ、レンズクリーニングクロス