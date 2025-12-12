2つのモデルに込められた“FR実現”への本気度

「ジャパンモビリティショー2025」で、ダイハツは2台の「K-OPEN」を展示しました。ひとつはデザインの方向性を示す“デザインプロトタイプ”、もうひとつは実際に走行させている試作車“ランニングプロトタイプ”です。

この2台を見ると、ダイハツが次期「コペン」を本気でFR（後輪駆動）として登場させようとしていることが伝わってきます。

【画像】超いいじゃん！ これが2つの新「“FR”スポーツカー」です！（30枚以上）

今回のショーでマニアの注目を集めていたのが、開発で実際に走らせているランニングプロトタイプでした。

ボンネットは開けられ、フロア下には鏡が設置され、どのようなメカニズムが搭載されているかが分かる展示になっていました。

なぜそのような展示が行われたのか。それは「FRであること」を強くアピールしたかったからにほかなりません。

このランニングプロトタイプは、現行コペンにFRのコンポーネントを搭載した試験車両です。

縦置きされたエンジンとミッション、そこからリアデフへと伸びるプロペラシャフト。次期コペンをFRで登場させることを現実的に考えているからこその試験車両と言えるでしょう。

次期コペンをFRで“コペン”として登場させる――。その本気度は、搭載されたパワートレインからも伝わってきます。

エンジンやミッションなどは、ダイハツがすでに持っている既存のパワートレインであり、同社の軽商用車「ハイゼット」に用いられているユニットが移植されていました。

軽自動車というリーズナブルな枠組みのスポーツカーだからこそ、専用設計のパワートレインではなく、既存のものを応用して合理的に開発しようとしているのです。

その考え方はサスペンションにも表れています。フロントはコペンのストラット、リアサスペンションは「ミライース」の4WDモデルに使われている3リンクリジッドを採用。

今ある技術を活用してFRコペンをテストしている点からも、軽自動車として現実的な価格でFRコペンを世に送り出そうとしていることが分かります。

クルマの開発には多くの検討や悩みが伴います。もちろんFRコペンに関しても、開発陣は苦悩を抱えているとのこと。

現在もっとも悩んでいるのはリアサスペンションの形式だそうです。リアも独立懸架にした方がハンドリングやコーナリング性能は確実に向上します。

しかし、独立懸架を採用するとコストが上がるだけでなく、サスタワーが高くなり、コペンのアイデンティティである電動格納ハードトップの収納スペースが確保できなくなる可能性が高いといいます。

性能を取るか、コペンらしさを取るか。その葛藤は続いているものの、非常に具体的な悩みであることからもFRコペンの登場は期待できそうです。

その期待はデザインにも表れています。縦置きエンジンを前提としたFRの特徴ともいえる“長いプレミアムレングス”を、デザインコンセプトカーは備えているのです。

プレミアムレングスとはフロントドア前端からフロントタイヤまでの長さのことで、現行モデルと比較すると明らかにコンセプトカーの方が長くなっています。

また、張り出したリアフェンダーも後輪駆動を示す要素と言えるでしょう。デザインからもFRであることが強く感じ取れる佇まいです。

ダイハツは不正認証問題により新型車の登場が遅れていました。今年発表された「ムーヴ」も、当初の予定から2年遅れての登場となりました。

一時期ラインナップからムーヴが消えるという“空白の時間”もあったほどです。コペンも同じように、1〜2年の空白期間を置いて登場する可能性があると見られています。

これから徐々に詳細が明らかになっていくと思われますが、日本のクルマ好きを期待させてくれる1台として、その登場を楽しみに待ちましょう。