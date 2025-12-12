息子が話しかけても無視！？ 家で【イヤホンを外さない夫】と夫婦喧嘩。自室に閉じこもった夫に、息子が

結婚相手でも、長い間一緒にいるとどうしても気になることは出てきますよね。今回は筆者の知人A子から聞いた話です。A子は自宅での夫のある行動がどうしても許せませんでした。そんな夫にどう対処していったのでしょうか？

家では常に耳を塞ぐ夫

私は幼稚園児の息子を育てている主婦です。夫は仕事が忙しく、心身ともに疲弊しているようで、ほとんど家事育児に協力してくれません。

そんな夫に対し、本気で許せないと思っていることがあります。それは家の中でずっとイヤホンをして生活していることです。

さすがに食事中は外しますが、私が家事をしていたり、子供の面倒をみているときは即装着。まるで「俺に関わらないでほしい」といった様子で、私は腹が立って仕方がありません。

子供の話に耳を傾けてよ

ある日、幼稚園児の息子が「パパ！ この絵見て！」と自分の描いた絵を見せながら夫に話しかけました。そのときイヤホンをつけてスマホゲームに夢中だった夫。「上手だね」と一言だけ呟くと、すぐに目線をスマホに戻しました。

寂しがる息子の姿に、私は我慢の限界でした。「イヤホンしながら子供に関わるのは止めてくれない？ せめて、子供の目を見て話を聞いてあげてほしい」と注意すると、夫は「ちゃんと返事したじゃん」とポツリ。

「前からずっと思っていたけど、子供が話しかけているときにちゃんと向き合わないのは良くないよ。疲れているのはわかるけど、最低限の呼びかけには答えてほしい」と私は思いを伝えましたが、夫は逆上し自室に閉じこもってしまいました。