妻夫木聡、佐藤浩市との絆を感じる『ロイヤルファミリー』オフSHOTに反響「めちゃ良い写真」「愛溢れる現場」

12月10日、妻夫木聡がInstagramを更新。自身が主演を務める日曜劇場『ザ・ロイヤルファミリー』（TBS系）で共演した佐藤浩市との写真を公開した。

【写真】佐藤浩市と抱擁を交わす『ロイヤルファミリー』オフSHOTを公開

『ザ・ロイヤルファミリー』は、競馬の世界を舞台に、ひたすら夢を追い続けた熱き大人たちが、家族や仲間たちとの絆で奇跡を起こしていく、人間と競走馬の20年にわたる壮大な物語で、12月14日の放送で最終回となる。妻夫木は大手税理士法人に勤める税理士・栗須栄治、佐藤は豪快で人間味溢れる馬主・山王耕造を演じた。

この日の投稿で、妻夫木は、「浩市さんは、スタッフキャストみんなにとって父のような存在でした」「厳しいけど、温かくて、いつも見守ってくれてた」「浩市さん、ありがとう」と佐藤に感謝を伝えつつ、クランクアップを迎えた佐藤と抱擁を交わす様子などを公開。

また、自身やスタッフが着用しているTシャツについては、「#感謝祭のダーツでいただいた100万円でTシャツを作りました」「#『ファンファーレ』ジャケ写を浩市さんの顔に変えたバージョン」などのハッシュタグを添え、玉置浩二によるドラマの主題歌『ファンファーレ』のジャケット写真を一部変更したデザインであることを明かしていた。

この投稿に対し、コメント欄には、「めちゃ良い写真」「皆さんの絆を感じます」「なんて愛溢れる現場なんでしょう」「Tシャツを作られるなんて素敵な座長」「今からロス確定してます」「終わってほしくないな〜」といった声が集まっていた。