TOMORROW X TOGETHER（トゥモロー・バイ・トゥギャザー）の日本公式Xが更新。12月10日放送『2025 FNS歌謡祭』第2夜のオフショットが公開された。

【写真】TXTのシックな大人ビジュ『FNS歌謡祭』オフショット（3本）／HYDEとTXT交流ショット（3本）

■TOMORROW X TOGETHER、シックで大人っぽいビジュアルで魅了

番組では、新曲「Can’t Stop」を披露。また、テヒョンはL’Arc～en～Cielの名曲「HONEY」をカバー。HYDEが日本3rdアルバム『Starkissed』収録曲「SSS（Sending Secret Signals）」を提供した縁もあり、双方のファンから大きな注目が寄せられた。

今回公開されたのは、メンバー全員のショットと、TAEHYUN（テヒョン）のソロショットの2枚。

1枚目の横並びショットでは、黒を基調にしたシックな衣装を着用。ジャケットデザインや素材で個性を表現しており、平均身長181cm超の長身と端正なビジュアルがさらに際立つ1枚となっている。

左から、ベルトがあしらわれたジャケットと上げた前髪でハードさを見せるSOOBIN（スビン）、金髪ウェーブヘアで王子様のような衣装を纏うHUENINGKAI（ヒュニンカイ）、正統派ジャケットで美しい顔立ちを引き立てるBEOMGYU（ボムギュ）、モード感あるデザインジャケットが映えるYEONJUN（ヨンジュン）、そしてベルト付きジャケットで凛とした表情が印象的なテヒョンが登場。落ち着いた色味が、TXTならではの気品ある存在感を際立たせている。

2枚目には、テヒョンが「HONEY」歌唱時に着用した衣装でのソロショットが登場。鍛えられた体つきを感じさせるTシャツにジャケット、ダメージジーンズを合わせたクールなスタイルを披露した。

なお同番組のSNSにも、ポーズ違いのショットが掲載されている。

SNSでは「ビジュもパフォも最高でした！」「存在が宝石」「絵面がFF（ファイナルファンタジー）」「ずっと余韻に浸っています」「他の方と並んだ時の大きさにドキドキした！！」「HONEY歌うテヒョンの歌声も姿も美しすぎた…」「歌うますぎ！」「ラルクへのリスペクトを感じた」など様々な感想で賑わっている。

■HYDE×TXT 交流ショット

■HYDEのライブを訪れたTOMORROW X TOGETHERメンバー