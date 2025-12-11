ジョン・シナがWWEと新たに5年契約、引退後も“アンバサダー”として貢献へ

ジョン・シナ（48歳）が、WWEと新たな5年契約を結んだ。12月13日に予定されている「サタデー・ナイト・メイン・イベント」でプロレス界からの引退が決定しているジョンだが、その後もアンバサダーとしてレスリング界に貢献するという。



WWEのYouTubeに投稿された動画でジョンはこう明かした。



「今後はWWEのアンバサダーになる。もう5年契約を交わしたよ」

「僕は『できるだけ長くお願いします』って感じだった。従業員としても、貢献者としても、できるだけ長くこのファミリーの一員でいたい」



しかし、ハリウッド俳優としての活動も目覚ましいジョンは、肉体的なWWEでの活動は今度の試合が「100パーセント」最後になるとして、「普段は絶対にという話し方はしないけど、これについては分かっている」と続けた。