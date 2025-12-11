かまいたち（山内健司、濱家隆一）が体を張ってさまざまな企画に“ガチ”で挑む人気番組『かまいガチ』。

12月10日（水）の同番組では、第2回「キレ王決定戦」が放送された。

普段は優しいイメージのある“ナメられ芸人”たちが集結し、本当はキレたら怖い一面があることを見せつけるトーナメント形式の大会「キレ王決定戦」。

今回参戦する“ナメられ芸人”は山内を筆頭に、アタック西本（ジェラードン）、ジャンボたかお（レインボー）、和田まんじゅう（ネルソンズ）の４人。郄地優吾（SixTONES）が審査員として登場した。

最初のシチュエーションは「迷惑配信者にキレろ」。配信中にいきなり絡まれた山内は、肩を組まれてカメラを向けると「やめろ、やめろ」「おい素人」と早くも不機嫌そうな表情になる。

【映像】「お前が土下座しろ」かまいたち山内、“迷惑配信者”と一触即発！ケンカ売られ大激怒

さらに迷惑配信者からナルトダンスを要求されると、「やる訳ないやろ。お前がやってることがつまらへん」と言い放つ。

すると、別室の濱家からの指示で迷惑配信者は「今やらないならつまらないとかじゃなくて、お前ずっとつまらないよ」と反論。これに山内は図星といった様子で言い返せなくなり、それを見た郄地は「効いちゃった」と盛り上がる。

そしていきなりケンカを売られた山内は、拳を振り上げられあわや一触即発！ 着ていたヴィンテージの服にまでイチャモンを付けられると、「タグとかわからへんやろ！」と思わず声を荒らげた。

その後も威嚇されるなど、2人はバチバチの火花を散らしトラブル寸前に。怒りが収まらない山内に、別室の濱家は「キレすぎて笑てる」と大爆笑していた。

そして理不尽な土下座を強要されると、山内から「お前が土下座しろ」「触れた瞬間訴えたる」と怒号が飛ぶ。

そんななか、迷惑配信者は山内が妻と撮影しているYouTube動画をいじり出す。

山内は「嫁と猫の動画あげてるだけ」と言い返し、妻はあくまでも乗り気だと主張するが、迷惑配信者から「やばっ」と嘲笑されたところでチャレンジ終了。

「アイツめちゃくちゃ腹立つ」と腹の虫がおさまらない山内に、郄地は「落ち着いてください」「山内さんのキレのグラデーションというか、ちゃんと対応していた」とその怒りっぷりを絶賛していた。