NY株式10日（NY時間15:08）（日本時間05:08）
ダウ平均　　　48151.05（+590.76　+1.24%）
ナスダック　　　23682.25（+105.76　+0.45%）
CME日経平均先物　50935（大証終比：+335　+0.66%）

欧州株式10日終値
英FT100　 9655.53（+13.52　+0.14%）
独DAX　 24130.14（-32.51　-0.13%）
仏CAC40　 8022.69（-29.82　-0.37%）

米国債利回り
2年債　 　3.549（-0.066）
10年債　 　4.145（-0.043）
30年債　 　4.782（-0.026）
期待インフレ率　 　2.265（-0.005）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.851（+0.001）
英　国　　4.506（+0.001）
カナダ　　3.429（-0.035）
豪　州　　4.810（+0.051）
日　本　　1.948（-0.010）

NY原油先物1 月限（WTI）
1バレル＝58.90（+0.65　+1.12%）
NY金先物2 月限（COMEX)
1オンス＝4245.20（+9.00　+0.21%）

ビットコイン（ドル）
93214.50（+549.21　+0.59%）
（円建・参考値）
1454万2394円（+85682　+0.59%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ