ＮＹ各市場 ５時台 ダウ平均は５９０ドル高 ナスダックもプラス圏での推移
NY株式10日（NY時間15:08）（日本時間05:08）
ダウ平均 48151.05（+590.76 +1.24%）
ナスダック 23682.25（+105.76 +0.45%）
CME日経平均先物 50935（大証終比：+335 +0.66%）
欧州株式10日終値
英FT100 9655.53（+13.52 +0.14%）
独DAX 24130.14（-32.51 -0.13%）
仏CAC40 8022.69（-29.82 -0.37%）
米国債利回り
2年債 3.549（-0.066）
10年債 4.145（-0.043）
30年債 4.782（-0.026）
期待インフレ率 2.265（-0.005）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.851（+0.001）
英 国 4.506（+0.001）
カナダ 3.429（-0.035）
豪 州 4.810（+0.051）
日 本 1.948（-0.010）
NY原油先物1 月限（WTI）
1バレル＝58.90（+0.65 +1.12%）
NY金先物2 月限（COMEX)
1オンス＝4245.20（+9.00 +0.21%）
ビットコイン（ドル）
93214.50（+549.21 +0.59%）
（円建・参考値）
1454万2394円（+85682 +0.59%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
ダウ平均 48151.05（+590.76 +1.24%）
ナスダック 23682.25（+105.76 +0.45%）
CME日経平均先物 50935（大証終比：+335 +0.66%）
欧州株式10日終値
英FT100 9655.53（+13.52 +0.14%）
独DAX 24130.14（-32.51 -0.13%）
仏CAC40 8022.69（-29.82 -0.37%）
米国債利回り
2年債 3.549（-0.066）
10年債 4.145（-0.043）
30年債 4.782（-0.026）
期待インフレ率 2.265（-0.005）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.851（+0.001）
英 国 4.506（+0.001）
カナダ 3.429（-0.035）
豪 州 4.810（+0.051）
日 本 1.948（-0.010）
NY原油先物1 月限（WTI）
1バレル＝58.90（+0.65 +1.12%）
NY金先物2 月限（COMEX)
1オンス＝4245.20（+9.00 +0.21%）
ビットコイン（ドル）
93214.50（+549.21 +0.59%）
（円建・参考値）
1454万2394円（+85682 +0.59%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ