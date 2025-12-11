¡Ö¤¢¤ì¤Ï¤â¤¦·¦ÄÍ·¯¤Î¡Ä¡×µ´ºÍ¡¦Äé¹¬É§´ÆÆÄ¤¬¡ØÃÓÂÞ¥¦¥¨¥¹¥È¥²ー¥È¥Ñー¥¯¡Ù¤Ç·¦ÄÍÍÎ²ð¤¬±é¤¸¤¿¡È¥¥ó¥°¡ÉÃÂÀ¸ÈëÏÃ¤òÀÖÍç¡¹¹ðÇò¡ª
¡Ö¥±¥¤¥¾¥¯¡×¡ÖSPEC¡×¡ÖTRICK¡×¤Ê¤É¿ô¡¹¤Î¿Íµ¤¥É¥é¥Þ¤ò¼ê¤¬¤±¤¿µ´ºÍ¡¢Äé¹¬É§´ÆÆÄ¤¬¡¢¥É¥é¥Þ¡ÖÃÓÂÞ¥¦¥¨¥¹¥È¥²ー¥È¥Ñー¥¯¡×¤Ç·¦ÄÍÍÎ²ð¤¬±é¤¸¤¿¡È¥¥ó¥°¡É¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ëÈëÏÃ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¥¨¥¥»¥ó¥È¥ê¥Ã¥¯¤Ç¤Ö¤ÃÈô¤ó¤À¡È¥¥ó¥°¡É¤Ï¡¢¼ã¼Ô¤¿¤Á¤«¤éÀäÂç¤Ê»Ù»ý¤ò½¸¤á¤¿¤¬¡¢»£±ÆÁ°¤ËÄé´ÆÆÄ¤¬¥¤¥áー¥¸¤·¤Æ¤¤¤¿¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Ï¿¿µÕ¤Î¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡Ä¡Ä¡£
¡ÚTVer¡Û¡ÖÄÅÅÄ¤ÎÌ¾¤ò±ø¤¹¤Êー¡ª¡×ÄéºîÉÊ¤ÎÇ®¶¸Åª¥Õ¥¡¥ó¡¦¤«¤Þ¤¤¤¿¤Á¤Î»³Æâ¤Ï¡ÖSPEC¡×¤ÇÂç¹¥¤¤Ê¥·ー¥ó¤ò¼Â±é¡ª
¡ÖÃÓÂÞ¥¦¥¨¥¹¥È¥²ー¥È¥Ñー¥¯¡ÊI.W.G.P.¡Ë¡×¤È¸À¤¨¤Ð¡¢ÀÐÅÄ°áÎÉ¤Î¸¶ºî¤ò¤â¤È¤Ë¡¢µÓËÜ¤òµÜÆ£´±¶åÏº¡¢¥Áー¥Õ´ÆÆÄ¤òÄé¹¬É§¤¬¼ê¤¬¤±¡¢2000Ç¯¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ¡£Ä¹À¥ÃÒÌé±é¤¸¤ë¡ÈÃÓÂÞ¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¥·¥åー¥¿ー¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¼ç¿Í¸ø¥Þ¥³¥È¤¬¡¢ÃÓÂÞ¤Î³¹¤Çµ¯¤¤ë¥¹¥È¥êー¥È¥®¥ã¥ó¥°¤Î¹³Áè¤äÆñ»ö·ï¤ò²ò·è¤·¤Æ¤¤¤¯Êª¸ì¤Ç¡¢·¦ÄÍ¤¬±é¤¸¤¿¤Î¤¬¥«¥éー¥®¥ã¥ó¥°½¸ÃÄ¡Ø£Ç¥Üー¥¤¥º¡Ù¤Î¥êー¥Àー¡È¥¥ó¥°¡É¤À¤Ã¤¿¡£
ÄéºîÉÊ¤ÎÇ®¶¸Åª¥Õ¥¡¥ó¤È¤¤¤¦¤«¤Þ¤¤¤¿¤Á¡¦»³Æâ¤Ï¡¢¡Ö¡ØI.W.G.P.¡Ù¤Ç·¦ÄÍ¤µ¤ó¤¬±é¤¸¤¿¡Ø¤Ê¤ËËÜµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤ó¤Î¤©¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤ÎÃ¦ÎÏ¤·¤¿¥¥ã¥é¤Ï¸µ¡¹¤¢¤¢¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿Àâ¤È¤«¤âÅö»þÊ¹¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¼ÂºÝ¤É¤¦¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¼ÁÌä¡£¤¹¤ë¤ÈÄé´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÍ¾ÃÌ¤Ç¤¹¤±¤ÉÀµ²ò¤Ç¤¹¡×¤ÈÂ¨Åú¡£¡Ö¤¢¤ì¤ÏÁ´¤¯»ä¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤¢¤ì¤Ï¤â¤¦·¦ÄÍ¤¯¤ó¤´ËÜ¿Í¤Î¥»¥ë¥Õ¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¡×¤È¸ì¤ë¤È¡¢»³Æâ¤Ï¡Ö¤¨ー¡ª¡×¤È¶Ã¤¤ÎÀ¼¤ò¤¢¤²¤¿¡£
ßÀ²È¤¬¡Ö¤¢¤Ã¤Á¤ÎÊý¤¬¥Û¥ó¥Þ¤Ë°¤¤¡¢¶¯¤¤ÅÛ¤Ë¸«¤¨¤Þ¤¹¤â¤ó¤Í¡×¤ÈÈ¯¸À¤¹¤ë¤È¡¢Äé´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÅú¤¨¡¢¡Ö¡Ê¤Ç¤â¡ËËÍ¤â¤½¤³¤ÏÆÉ¤ßÀÚ¤ì¤º¡¢¤½¤â¤½¤â·¦ÄÍ¤µ¤ó¤È»Å»ö¤¹¤ë¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡¢ºÇ½é¤ËËÍ¤¬Äó°Æ¤·¤¿¤Î¤ÏÁ´¤¯µÕ¡£ÀÅ¤«¤ÇÀ¼¤¬Ê¹¤³¤¨¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤¤Ç¡¢¹Å¤¤Ìò¤Ë¤·¤¿¤¤¤È¸À¤Ã¤¿¡×¤È²ó¸Ü¡£¤¹¤ë¤È·¦ÄÍ¤Ï¡Ö¡Ê´ÆÆÄ¤Î¡Ë¶Ä¤ë¤³¤È¤Ï¤è¤¯¤ï¤«¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤ÈÍý²ò¤Ï¼¨¤·¤Ä¤Ä¡¢¡Ö£±²ó¹¥¤¤Ê¤è¤¦¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤è¤í¤·¤¤¤Ç¤¹¤«¤Í¡©¡×¤ÈÄó°Æ¡£¼«¿È¤¬¹Í¤¨¤Æ¤¤¿¥¥ó¥°¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ò±é¤¸¤Æ¸«¤»¤¿¤È¤¤¤¦¡£
ßÀ²È¤¬¡Ö¤½¤ì¤ò´ÆÆÄ¤¬¸«¤¿»þ¤Ë¡¢¥Ó¥¿¥Ã¤ÈÍè¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¿Ò¤Í¤ë¤È¡¢Äé´ÆÆÄ¤Ï¡Ö²ù¤·¤¤¤«¤é¡Ø¤¦¤ó¡¢¤¦¤ó¡¢¤¢¤Ã¡¢¤Þ¤¢¡¢¤½¤ì¤Ç¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡Ù¡Ê¤È¸À¤Ã¤¿¡Ë¡×¤ÈÏÃ¤¹¤È¡¢°ìÆ±¤¬ÂçÇú¾Ð¡£Äé´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¿´¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¡Ø¤è¤·¡¢¤â¤é¤Ã¤¿¡ª¡Ù¤Ã¤Æ¡Ê¥¬¥Ã¥Ä¥Ýー¥º¤·¤Æ¤¤¤¿¡Ë¡×¤È½Ò²û¡£ßÀ²È¤¬¡Ö¡Ê´ÆÆÄ¤È¤·¤Æ¤Ï¡Ë¤½¤³¤Ç¡Ø¤½¤ì¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤¤²á¤®¤ó¤Î¤â¤¢¤ì¤ä¤«¤é¡Ê¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤è¤Í¡Ë¡×¤È¥Õ¥©¥íー¤¹¤ë¤È¡¢Äé´ÆÆÄ¤Ï¡Ö°ì±þÎ©¾ì¾å¤Í¡×¤È¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±¡¢¡Ö¤¤¤Þ¤À¤Ë·¦ÄÍ¤¯¤ó¤Ï¤³¤ÎÏÃ¤ò¸À¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â¸Å½ý¤Ë±ö¤òÅÉ¤í¤¦¤È¡Ê¤·¤Æ¤¤Þ¤¹¡Ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡ÚTVer¡Û¡ÖÄé´ÆÆÄ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤é¤ªµëÎÁ¤â¤é¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤«¡©¡×»ÒÌò¤«¤é¤Î¼ÁÌä¤ËÄé¹¬É§¤¬¶ØÃÇ¤Î¥®¥ã¥é»ö¾ð¤ò¹ðÇò¡ª
¤Ê¤ª¡¢¤³¤ÎÄé¹¬É§´ÆÆÄ¤¬¸ì¤Ã¤¿¡ÖÃÓÂÞ¥¦¥¨¥¹¥È¥²ー¥È¥Ñー¥¯¡×ÈëÏÃ¤Ï¡¢12·î10Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ö¤³¤ìÍ¾ÃÌ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¦¡¦¡¦¡×¤ÇÌÀ¤«¤µ¤ì¤¿¡£