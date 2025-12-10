XREALは、12月11日12時～2026年1月5日23時59分の期間限定で、次世代ARグラス「XREAL One」を含む「幸せを呼ぶ──開運福袋」を200セット限定で発売する。価格は56,980円で、XREAL公式サイトとAmazonにて販売。

お楽しみ福袋 Beam Pro + XREAL One

わくわく福袋 XREAL Hub + XREAL One

笑門来福袋 保温コーヒーカップ／磁吸カードケース／万年カレンダーから2点＋XREAL One

※XREAL Oneを除き、上記アイテムの中からランダムで2点が封入。

Beam Pro 5G版が封入された「お楽しみ福袋」、XREAL Hubが封入された「わくわく福袋」、保温コーヒーカップ／磁吸カードケース／万年カレンダーからランダムで2点が封入された「笑門来福袋」の3種類が用意されている。

内容物はランダムで購入前に確認または指定することは不可。それぞれの当選確率は、お楽しみ福袋が10％、わくわく福袋が40％、笑門来福袋が50％となっている。

XREAL Oneについて

XREAL One

グラス単体で3DoFが利用できるARグラス。ソニー製の0.68型マイクロOLED(有機EL)ディスプレイを採用し、輝度は最大600nits、最大リフレッシュレートは120Hz、視野角は50度。ボーズと共同チューニングしたスピーカーも内蔵している。なお、12月2日に69,980円から62,980円に値下げされた。