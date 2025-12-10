Number_i新曲「LAVALAVA」ダンス動画がわずか5日間で1,000万回再生を突破！音源もトレンド3位の快挙を達成

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

Number_iが12月1日に配信限定でリリースしたアルバム『No.II (Deluxe)』に追加収録された最新曲「LAVALAVA」が、現在インスタグラムで大きなバズを巻き起こしている。

■ツアー福岡公演で撮影されたダンス動画が大バズリ中

Number_iは、自身のツアーの福岡公演で撮影された映像を含む「LAVA ダンス」のスペシャル動画を、自身のインスタグラムに投稿。Number_iとしては初の試みとなる“手振りダンス”に挑戦した本動画は、5日間で現在1,000万回再生を突破する大反響となっている。

加えて、インスタグラムでは「LAVALAVA」の音源がトレンド3位に入る快挙を達成。リリースからわずかな期間で異例のバズを起こしている。

ロングヒットを続ける2ndフルアルバム『No.II』の総再生数はすでに累計3億回を突破。Spotifyで発表された年間チャート「Spotifyまとめ 2025」では「国内で最も再生されたダンス＆ボーカルグループ」で1位、「国内で最も再生されたアーティスト」で5位、「国内で最も再生された楽曲」では「GOD_i｣が5位を記録。勢いの止まらない彼らのさらなる飛躍に、今後も注目が集まっている。

