¡Ø¥é¥Ö¤Ò¤Ê¡ÙÊüÁ÷25¼þÇ¯¤Ç¥µ¥Ö¥¹¥¯²ò¶Ø¡¡¥¢¥Ë¥áÌµÎÁ¸ø³«·èÄê¡ª¥Æ¥ì¥ÓÁ´24ÏÃ¡õ¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡ÚËÙ¹¾Í³°á¡õÀÖ¾¾·ò¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸¡Û
¡¡¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡Ø¥é¥Ö¤Ò¤Ê¡ÙÊüÁ÷25¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥µ¥¦¥ó¥É¥È¥é¥Ã¥¯¤ä¥Ü¡¼¥«¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¤Î¥µ¥Ö¥¹¥¯¤¬½é²ò¶Ø¤µ¤ì¡¢³Æ¼ï²»³ÚÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤ÆÁ´À¤³¦ÇÛ¿®¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢º£²ó¤Î¥µ¥Ö¥¹¥¯²ò¶Ø¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¡¢¼ç¿Í¸ø¡¦À®À¥Àî¤Ê¤ëÌò¤ÎËÙ¹¾Í³°á¤È¸¶ºî¼Ô¡¦ÀÖ¾¾·ò¤«¤é¤Î¥³¥á¥ó¥È¤âÅþÃå¤·¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Û²û¤«¤·¤¤¡ª¡Ø¥é¥Ö¤Ò¤Ê¡Ù¥µ¥ó¥È¥é¤ÎÁ´¥¸¥ã¥±¥Ã¥È³¨
¡¡¤µ¤é¤ËKING AMUSEMENT CREATIVE YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¤Ï¥¢¥Ë¥áËÜÊÔ¤Î´ü´Ö¸ÂÄê¸ø³«¤â·èÄê¡£12·î12Æü20»þ¡Á1·î4Æü19»þ59Ê¬¤Î´ü´Ö¡¢TV¥·¥ê¡¼¥ºÁ´24ÏÃ¤ÈTV¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤òÌµÎÁ¸ø³«¤¹¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¸ø³«½éÆü¤Î12·î12Æü20»þ¤è¤ê½ç¼¡¡¢Âè1¥¯¡¼¥ë¡¢Âè2¥¯¡¼¥ë¡¢TV¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤ò¤½¤ì¤¾¤ì¥¤¥Ã¥¸«¤Ç¤¤ë¥×¥ì¥ß¥¢¾å±Ç²ñ¤â³«ºÅ¡£¥Ï¡¼¥ì¥à¥é¥Ö¥³¥áºîÉÊ¤Î¸¶ÅÀ¤È¤â¾Î¤µ¤ì¤ë¡Ø¥é¥Ö¤Ò¤Ê¡Ù¤Î¥¢¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ê¡¼¥¤¥ä¡¼¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¡¡¡Ø¥é¥Ö¤Ò¤Ê¡Ù¤Ï1998Ç¯¡Á2001Ç¯¤Ë¤«¤±¤Æ¡Ø½µ´©¾¯Ç¯¥Þ¥¬¥¸¥ó¡Ù¤ÇÏ¢ºÜ¤µ¤ì¤¿¥é¥Ö¥³¥áÌ¡²è¤Ç¡¢2Ï²¤Î¼ç¿Í¸ø¤¬¥Ò¥í¥¤¥ó¤¿¤Á¤Î¥É¥¿¥Ð¥¿¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤Ê¤¬¤é¤â¡¢ÅìµþÂç³Ø¤Ø¤ÎÆþ³Ø¤òÌÜ»Ø¤¹¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡£
¢£À®À¥Àî¤Ê¤ëÌò¡¦ËÙ¹¾Í³°á¥³¥á¥ó¥È
¡¡¡Ö¥é¥Ö¤Ò¤Ê¡×¤ÎºîÉÊ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëCD5¥¿¥¤¥È¥ë¤¬¥µ¥Ö¥¹¥¯²ò¶Ø¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡ªµÕ¤Ëº£¤Þ¤Ç¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤Í¡Á¡Ê¾Ð¡Ë¶Ê¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢ºîÉÊ¤ÎÌ¥ÎÏ¤ä¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼Ã£¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬ÅÁ¤ï¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡£¤¼¤Ò¤³¤Îµ¡²ñ¤ËÊ¹¤¤¤ÆÄº¤±¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¢ö
¢£¸¶ºî¼Ô¡¦ÀÖ¾¾·ò¥³¥á¥ó¥È
¡¡¡Ø¥é¥Ö¤Ò¤Ê¡Ù¤¬¥¢¥Ë¥á¤ÎÊüÁ÷¤«¤é25¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤Æ¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë£Ã£Ä£µ¥¿¥¤¥È¥ë¤¬¥µ¥Ö¥¹¥¯²ò¶Ø¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£¤É¤ì¤â¸¶ºî¼Ô¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Ç¡¢¸¶¹Æ¤òÉÁ¤¤Ê¤¬¤é¤è¤¯Ä°¤¤¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤Îº¢¡¢¤Ò¤Ê¤¿Áñ¤ò°¦¤·¤Æ¤ª¤é¤ì¤¿Êý¡¹¡¢¤¼¤Ò°ì½ï¤ËÄ°¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
¢£¥¥ã¥¹¥È
±ºÅç·ÊÂÀÏº¡§¤¦¤¨¤À¤æ¤¦¤¸
À®À¥Àî¤Ê¤ë¡§ËÙ¹¾Í³°á
²µÉ±¤à¤Ä¤ß¡§ÀãÌî¸Þ·î
Á°¸¶¤·¤Î¤Ö¡§ÁÒÅÄ²íÀ¤
ÀÄ»³ÁÇ»Ò¡§ÀõÀîÍª
º°Ìî¤ß¤Ä¤Í¡§ÌîÅÄ½ç»Ò
¥«¥ª¥é¡¦¥¹¥¥¡§¹âÌÚÎé»Ò
¥µ¥é¡¦¥Þ¥¯¥É¥¥¥¬¥ë¡§¾®ÎÓÍ³Èþ»Ò
±ºÅç¤Ï¤ë¤«¡§ÎÓ¸¶¤á¤°¤ß
À¥ÅÄµ¹¯¡§¾¾ËÜÊÝÅµ
±ºÅç²ÄÆà»Ò¡§·¬Ã«²Æ»Ò
¤Û¤«
