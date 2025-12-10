セガプライズから、ディズニーのキャラクターグッズが続々登場！

今回は2025年12月5日より順次、全国のゲームセンターなどに登場する『ズートピア2』 ＆ you マスコットを紹介します！

セガプライズ ディズニー『ズートピア2』 ＆ you マスコット

登場時期：2025年12月5日より順次

投入店舗：全国のゲームセンターなど

手足を動かしてポージングを楽しめる、セガプライズの‟＆ you（アンドユー）”から、2025年12月5日（金）公開のディズニー新作映画『ズートピア2』のマスコットが登場☆

キャラクターたちの特徴を小さなマスコットで表現した、かわいらしいプライズです。

デザインは全12種類で、『ズートピア』から登場しているお馴染みのキャラクターから、『ズートピア2』で初登場するキャラクターまでラインナップ。

Vol.1、Vol.2、Vol.3と3回にわけて展開されます。

Vol.1

サイズ：全長約7×5×12cm

種類：全4種類（ニック・ワイルド、ジュディ・ホップス、ガゼル、クロウハウザー）

私服姿の「ニック・ワイルド」や「ジュディ・ホップス」が登場するVol.1。

『ズートピア』でお馴染みの「ガゼル」と「クロウハウザー」もラインナップされます。

ニック・ワイルド

ハットにサングラスをつけた「ニック・ワイルド」の‟& you”マスコット。

カラフルなシャツを着こなすポップなコーディネートがカッコイイ！

ジュディ・ホップス

カジュアルな衣装に身を包んだ「ジュディ・ホップス」のマスコット。

帽子から出ている大きな耳や、くりっとした紫色の瞳が目をひきます。

ガゼル

美しい実力派のポップスター「ガゼル」の‟& you”マスコット。

グラデーションがかった長い前髪や、うつむいている表情が素敵です☆

クロウハウザー

ズートピア警察署の受付担当のチーター「クロウハウザー」

そんな「クロウハウザー」のマスコットは、コロンとしたフォルムに愛らしい表情が印象的です。

Vol.2

サイズ：全長約7×5×12cm

種類：全4種（ジュディ・ホップス、フラッシュ、ゲイリー、パウバート）

ほんのりほっぺをピンク色に染めた「ジュディ・ホップス」や、おっとりとした表情が特徴的な「フラッシュ」が登場するVol.2。

『ズートピア２』での活躍にも期待が高まる「ゲイリー」と「パウバート」も展開されます。

ジュディ・ホップス

警察官姿の「ジュディ・ホップス」の‟& you”マスコット。

ぴょんと長く伸びた耳と、カールした長いまつ毛がチャーミングです☆

フラッシュ

免許センターの職員である、ナマケモノ「フラッシュ」のマスコット。

にっこりと微笑む優しい表情に癒やされます。

ゲイリー

『ズートピア2』から登場する新キャラクター「ゲイリー」の‟& you”マスコットもラインナップ。

首に巻いた赤いバッグや、シャープなキバ、黄色い目もインパクト抜群です！

パウバート

「パウバート」も『ズートピア2』の新キャラクター。

ピンと尖った耳や口周りの長い毛も印象的です。

Vol.3

サイズ：全長約7×5×11cm

種類：全4種（ニック・ワイルド、ニブルズ、レミング、ウィンドダンサー市長）

Vol.3には、新キャラクターの「ニブルズ」「ウィンドダンサー市長」を展開。

花柄をあしらったネクタイがお似合いな「ニック・ワイルド」「レミング」も一緒に登場します。

ニック・ワイルド

頭に大きなサングラスをのせた「ニック・ワイルド」の‟& you”マスコット。

グリーンを帯びたアイカラーや大きな耳が印象的です。

ニブルズ

『ズートピア2』の新キャラクター「ニブルズ」のマスコット。

口からのぞく2本の前歯や、小さな耳がかわいい☆

レミング

紫色の大きなハットを被った「レミング」デザインの‟& you”マスコット。

小さな耳やぽってりとしたフォルムも愛らしさ満点です☆

ウィンドダンサー市長

『ズートピア2』に登場する、ズートピアの新市長「ウィンドダンサー市長」のマスコットも！

凛々しい表情や長いたてがみがポイントです。

手足を自由に動かせて、ぬい撮りも楽しめる‟& you”シリーズのマスコット。

セガプライズの『ズートピア2』 ＆ you マスコットは、2025年12月5日より順次、全国のゲームセンターなどに登場します☆

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post ゲイリーやパウバートなど全12種類！セガプライズ ディズニー『ズートピア2』 ＆ you マスコット appeared first on Dtimes.