ゲイリーやパウバートなど全12種類！セガプライズ ディズニー『ズートピア2』 ＆ you マスコット
セガプライズから、ディズニーのキャラクターグッズが続々登場！
今回は2025年12月5日より順次、全国のゲームセンターなどに登場する『ズートピア2』 ＆ you マスコットを紹介します！
セガプライズ ディズニー『ズートピア2』 ＆ you マスコット
登場時期：2025年12月5日より順次
投入店舗：全国のゲームセンターなど
手足を動かしてポージングを楽しめる、セガプライズの‟＆ you（アンドユー）”から、2025年12月5日（金）公開のディズニー新作映画『ズートピア2』のマスコットが登場☆
キャラクターたちの特徴を小さなマスコットで表現した、かわいらしいプライズです。
デザインは全12種類で、『ズートピア』から登場しているお馴染みのキャラクターから、『ズートピア2』で初登場するキャラクターまでラインナップ。
Vol.1、Vol.2、Vol.3と3回にわけて展開されます。
Vol.1
サイズ：全長約7×5×12cm
種類：全4種類（ニック・ワイルド、ジュディ・ホップス、ガゼル、クロウハウザー）
私服姿の「ニック・ワイルド」や「ジュディ・ホップス」が登場するVol.1。
『ズートピア』でお馴染みの「ガゼル」と「クロウハウザー」もラインナップされます。
ニック・ワイルド
ハットにサングラスをつけた「ニック・ワイルド」の‟& you”マスコット。
カラフルなシャツを着こなすポップなコーディネートがカッコイイ！
ジュディ・ホップス
カジュアルな衣装に身を包んだ「ジュディ・ホップス」のマスコット。
帽子から出ている大きな耳や、くりっとした紫色の瞳が目をひきます。
ガゼル
美しい実力派のポップスター「ガゼル」の‟& you”マスコット。
グラデーションがかった長い前髪や、うつむいている表情が素敵です☆
クロウハウザー
ズートピア警察署の受付担当のチーター「クロウハウザー」
そんな「クロウハウザー」のマスコットは、コロンとしたフォルムに愛らしい表情が印象的です。
Vol.2
サイズ：全長約7×5×12cm
種類：全4種（ジュディ・ホップス、フラッシュ、ゲイリー、パウバート）
ほんのりほっぺをピンク色に染めた「ジュディ・ホップス」や、おっとりとした表情が特徴的な「フラッシュ」が登場するVol.2。
『ズートピア２』での活躍にも期待が高まる「ゲイリー」と「パウバート」も展開されます。
ジュディ・ホップス
警察官姿の「ジュディ・ホップス」の‟& you”マスコット。
ぴょんと長く伸びた耳と、カールした長いまつ毛がチャーミングです☆
フラッシュ
免許センターの職員である、ナマケモノ「フラッシュ」のマスコット。
にっこりと微笑む優しい表情に癒やされます。
ゲイリー
『ズートピア2』から登場する新キャラクター「ゲイリー」の‟& you”マスコットもラインナップ。
首に巻いた赤いバッグや、シャープなキバ、黄色い目もインパクト抜群です！
パウバート
「パウバート」も『ズートピア2』の新キャラクター。
ピンと尖った耳や口周りの長い毛も印象的です。
Vol.3
サイズ：全長約7×5×11cm
種類：全4種（ニック・ワイルド、ニブルズ、レミング、ウィンドダンサー市長）
Vol.3には、新キャラクターの「ニブルズ」「ウィンドダンサー市長」を展開。
花柄をあしらったネクタイがお似合いな「ニック・ワイルド」「レミング」も一緒に登場します。
ニック・ワイルド
頭に大きなサングラスをのせた「ニック・ワイルド」の‟& you”マスコット。
グリーンを帯びたアイカラーや大きな耳が印象的です。
ニブルズ
『ズートピア2』の新キャラクター「ニブルズ」のマスコット。
口からのぞく2本の前歯や、小さな耳がかわいい☆
レミング
紫色の大きなハットを被った「レミング」デザインの‟& you”マスコット。
小さな耳やぽってりとしたフォルムも愛らしさ満点です☆
ウィンドダンサー市長
『ズートピア2』に登場する、ズートピアの新市長「ウィンドダンサー市長」のマスコットも！
凛々しい表情や長いたてがみがポイントです。
手足を自由に動かせて、ぬい撮りも楽しめる‟& you”シリーズのマスコット。
セガプライズの『ズートピア2』 ＆ you マスコットは、2025年12月5日より順次、全国のゲームセンターなどに登場します☆
