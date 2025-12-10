人気漫画「SAKAMOTO DAYS」の実写映画化が報じられた際、主人公を務める目黒蓮に対して、妻役の上戸彩が「年上過ぎる」との声がSNSで目立っていた。ライターの冨士海ネコ氏が、STARTOのタレントがドラマなどで年上女優と共にキャスティングされる理由について分析する。

＊＊＊

【写真を見る】明暗くっきり？ 旧ジャニーズ退所タレントはどうしているのか

「主人公の妻役、ずいぶん年上の女優がキャスティングされるのはなぜ？」。人気漫画「SAKAMOTO DAYS」の実写映画化が報じられた時、こんな声がSNS上で上がっていた。主人公・坂本太郎役を務めるのは目黒蓮さん、そして妻の葵役に上戸彩さんが起用されたのだ。上戸さんは童顔とはいえ、今年40歳。28歳の目黒さんとは12歳の年の開きがある。原作では太郎が一目ぼれして恋に落ちる相手というだけに、もう少し実年齢の近い女優の方が適しているのではないかと議論が巻き起こった。

目黒 蓮

といっても、「実年齢が一回り以上年上の女優」キャスティングは、これだけではない。7月期のドラマ「愛の、がっこう。」（フジテレビ系）ではSnow Man・ラウールさん演じるホストと木村文乃さん演じる高校教師とのロマンスが描かれたが、作品上12歳差の設定でもあり、実年齢は15歳差。来年1月期の日テレ系ドラマ「パンチドランク・ウーマン」では、篠原涼子さんがSixTONES・ジェシーさんと藤木直人さんとの禁断の三角関係に陥る役どころを演じるという。篠原さんとジェシーさんの実年齢差を計算すると20歳以上になる。

20代男子×アラフォー・アラフィフ女優の組み合わせの傾向が顕著なのは、STARTO社所属タレントに限られる。大学生と40代女性の恋愛を描いた「東京タワー」も昨年テレビ朝日でドラマ化されたが、映画版よりも演じる俳優の年齢差は大きかった。映画版の主演を務めた岡田准一さんと黒木瞳さんは20歳差、テレビドラマでの主演を務めたKing＆Princeの永瀬廉さんと板谷由夏さんの年齢差は24歳差となる。

成熟した大人の女性と若い男性のロマンスは人気のある設定だが、一方で、年齢差が大きいほど「どこまで現実的なのか」と感じる視聴者が出てくるのは仕方ない。さらに、スクリーンに映る女優にとっては、年下男性から愛されているという説得力をもって演じるために、表情づくりやたたずまいなど全体の魅せ方に気を配るプレッシャーがかかることもあるだろう。

それでもなぜ、ドラマ界では若手男性の相手役に年上女優が挙がるのか。実は女優側にも意外なメリットがあるのは見逃せない。

女性ファン離れ防止だけじゃない！ 年上女優の起用は若手俳優だけでなく若手女優にもメリットが？

注目すべきは、なぜ STARTO社所属タレントにだけこうした実年齢差キャスティングが集中するのかという点だ。STARTO社は旧ジャニーズ系タレントを中心に若手男性タレントの供給が豊富で、彼らを主演に据えたドラマや映画の企画が次々と立ち上がる。

ただここで制作側が直面するのは、いわゆる「恋愛スキャンダルリスク」だ。若手男性アイドルと同世代の独身女優を組ませると、ファンの嫉妬やSNS炎上の可能性が高くなる。

しかし、実年齢の離れたベテラン女優ならそのリスクはぐっと下がる。テレビ局、制作会社、事務所、そしてタレント本人にとって、「人気も話題性も押さえつつ、炎上リスクは最小限」という、まさに一石三鳥の配役が成立するわけだ。

さらにこのキャスティング構造は、女優業界にもメリットをもたらしている。第一に、年齢やライフステージによって主演の座から外れる流れを回避できる。30代後半〜50代の女優が若手男性とペアを組むことで、ドラマや映画の主演ポジションが延長されるのだ。

それは次の仕事を呼び込む「現役感の証明」にもなる。画面に若手男性と並ぶことで、「まだまだ第一線で通用する」「大人の女性の魅力は健在」という印象を視聴者や業界にアピールできる。これはキャリアの延命戦略としても有効だ。

一方、活躍できるはずのポジションを奪われたとされる若手女優にも、メリットはある。例えばドラマや映画主演は撮影や宣伝スケジュールがハードで、結婚や出産との兼ね合いに制約が生まれてしまう。仕事だけでなくプライベートとのバランスをそろそろ考えたいという女優にとっては、先輩女優たちが代わって活躍していることはかえって好都合であり、今後の働き方のモデルとして参考にできる部分もあるだろう。

近年は独立する女優が増え、健康や私生活を大切にしながら、自分のペースで仕事を続けたいという姿勢がはっきりしてきた。主演の20代俳優に合わせてメインポジションから外れ、優しい母親役や厳しい上司役といった「決められた枠」に押し込まれていく旧来の制作環境に対して、女優たちが疑問を抱くのも自然な流れだ。その意味でも、20代男性を主人公に据えた作品で、年上女性が堂々と相手役として起用される傾向は、女優側にとっても歓迎すべき変化と言っていいかもしれない。

配信ドラマとの違い 国内テレビ界の「特殊回路」が生んだ年齢差キャスティングとリスク

一方で、最近話題を集める配信ドラマやストリーミング作品では、このような実年齢差ひと回り以上の男女キャスティングは、あまり一般的とはいえないようだ。たとえばNetflix の日本オリジナル作品では、主演に若手アイドルを起用するよりも、キャリア俳優や実力派女優・俳優を起用することが多い。

第一に、配信各社は「ファン人気」より「作品の質」「俳優の演技力」「物語の普遍性」を重視する。サブスクというビジネスモデル上、「国内ファンの支持による数字」よりも「世界各地で見られる数」の方が価値が高い。つまり、演技力こそが最大の武器となる構造になっている。

第二に、配信作品には、テレビのようなスポンサー配慮や視聴率・リアルタイム反応の縛りがほぼない。だから「スキャンダル回避のための安全牌キャスティング」みたいな傾向も薄い。作品のために最適な俳優を選べばいいという、シンプルさが作品の多様性を生んでいる。

翻って、地上波ドラマの「若手男性タレント×ベテラン女優」という組み合わせは、外から見ると一見「自由なキャスティング」のようで、実は業界の特殊な回路が作り出したローカルな合理主義である。若手男性タレントの事務所は知名度のある仕事を取りたいが、女性ファン離れは避けたい。制作側はスポンサーや視聴者の手前、スキャンダルリスクは極力排除したい。そしてベテラン女優にとっては、恋愛ドラマに相手役として参加することで「現役感」を保ち、キャリアを長く維持できるメリットがある。こうした三者の利害がぴたりと重なった結果、あの年齢差キャスティングが生まれているのである。

ただ大きな問題は、この「特殊回路」がテレビ業界の旧態依然とした保守性を示す証拠にもなっている点だ。スポンサー配慮、リスクを極端に避けるキャスティング方程式。その蓄積がテレビ離れを加速させ、優秀なクリエイターの流出にもつながっている。配信ドラマが「実力で勝負する場」として、気骨ある俳優や制作陣を吸収していくのも当然の流れだ。

結局のところ、視聴者が求めているのは「実年齢差を納得させる演出や見た目」ではない。俳優同士の化学反応が生む物語の熱量であり、その熱量を引き出すための自由度あるキャスティングである。

「業界の回路」に寄りかかり過ぎた年齢差キャスティングが今後も続けば、日本のテレビドラマや映画はますます配信業界との差を、そして視聴者との温度差を広げてしまうのではないだろうか。

冨士海ネコ（ライター）

デイリー新潮編集部