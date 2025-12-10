[12.9 欧州CLリーグフェーズ第6節](カンプ・ノウ)

※29:00開始

<出場メンバー>

[バルセロナ]

先発

GK 13 ジョアン・ガルシア

DF 3 アレックス・バルデ

DF 5 パウ・クバルシ

DF 18 ジェラール・マルティン

DF 23 ジュール・クンデ

MF 8 ペドリ

MF 10 ラミネ・ヤマル

MF 11 ラフィーニャ

MF 16 フェルミン・ロペス

MF 24 エリック・ガルシア

FW 9 ロベルト・レバンドフスキ

控え

GK 1 マルク・アンドレ・テア・シュテーゲン

GK 25 ボイチェフ・シュチェスニー

DF 15 アンドレアス・クリステンセン

DF 26 ジョフレ・トレンツ

MF 17 マルク・カサド

MF 21 フレンキー・デ・ヨング

MF 22 マルク・ベルナル

MF 27 ドロ・フェルナンデス

FW 7 フェラン・トーレス

FW 14 マーカス・ラッシュフォード

FW 28 ルーニー・バルドグジ

監督

ハンジ・フリック

[フランクフルト]

先発

GK 23 ミハエル・ツェッテラー

DF 3 アルトゥール・テアテ

DF 4 ロビン・コッホ

DF 13 ラスムス・クリステンセン

DF 21 ナサニエル・ブラウン

MF 8 ファレス・シャイビ

MF 15 エリス・スキリ

MF 16 ヒューゴ・ラーション

MF 20 堂安律

MF 27 マリオ・ゲッツェ

FW 7 アンスガー・クナウフ

控え

GK 33 イェンス・グラール

GK 40 カウア・サントス

DF 2 E. Baum

DF 5 オーレル・アメンダ

DF 24 オーレリオ・ブタ

DF 34 ナムディ・コリンズ

MF 6 オスカー・ホイルンド

MF 18 マフムード・ダフード

MF 42 ジャン・ウズン

FW 17 エリェ・ワイ

FW 19 ジャン・マテオ・バオヤ

FW 32 ジェシック・エンガンカム

監督

ディノ・トップメラー

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります