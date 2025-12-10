バルセロナvsフランクフルト スタメン発表
[12.9 欧州CLリーグフェーズ第6節](カンプ・ノウ)
※29:00開始
<出場メンバー>
[バルセロナ]
先発
GK 13 ジョアン・ガルシア
DF 3 アレックス・バルデ
DF 5 パウ・クバルシ
DF 18 ジェラール・マルティン
DF 23 ジュール・クンデ
MF 8 ペドリ
MF 10 ラミネ・ヤマル
MF 11 ラフィーニャ
MF 16 フェルミン・ロペス
MF 24 エリック・ガルシア
FW 9 ロベルト・レバンドフスキ
控え
GK 1 マルク・アンドレ・テア・シュテーゲン
GK 25 ボイチェフ・シュチェスニー
DF 15 アンドレアス・クリステンセン
DF 26 ジョフレ・トレンツ
MF 17 マルク・カサド
MF 21 フレンキー・デ・ヨング
MF 22 マルク・ベルナル
MF 27 ドロ・フェルナンデス
FW 7 フェラン・トーレス
FW 14 マーカス・ラッシュフォード
FW 28 ルーニー・バルドグジ
監督
ハンジ・フリック
[フランクフルト]
先発
GK 23 ミハエル・ツェッテラー
DF 3 アルトゥール・テアテ
DF 4 ロビン・コッホ
DF 13 ラスムス・クリステンセン
DF 21 ナサニエル・ブラウン
MF 8 ファレス・シャイビ
MF 15 エリス・スキリ
MF 16 ヒューゴ・ラーション
MF 20 堂安律
MF 27 マリオ・ゲッツェ
FW 7 アンスガー・クナウフ
控え
GK 33 イェンス・グラール
GK 40 カウア・サントス
DF 2 E. Baum
DF 5 オーレル・アメンダ
DF 24 オーレリオ・ブタ
DF 34 ナムディ・コリンズ
MF 6 オスカー・ホイルンド
MF 18 マフムード・ダフード
MF 42 ジャン・ウズン
FW 17 エリェ・ワイ
FW 19 ジャン・マテオ・バオヤ
FW 32 ジェシック・エンガンカム
監督
ディノ・トップメラー
※29:00開始
<出場メンバー>
[バルセロナ]
先発
GK 13 ジョアン・ガルシア
DF 3 アレックス・バルデ
DF 5 パウ・クバルシ
DF 18 ジェラール・マルティン
DF 23 ジュール・クンデ
MF 8 ペドリ
MF 10 ラミネ・ヤマル
MF 11 ラフィーニャ
MF 16 フェルミン・ロペス
MF 24 エリック・ガルシア
FW 9 ロベルト・レバンドフスキ
GK 1 マルク・アンドレ・テア・シュテーゲン
GK 25 ボイチェフ・シュチェスニー
DF 15 アンドレアス・クリステンセン
DF 26 ジョフレ・トレンツ
MF 17 マルク・カサド
MF 21 フレンキー・デ・ヨング
MF 22 マルク・ベルナル
MF 27 ドロ・フェルナンデス
FW 7 フェラン・トーレス
FW 14 マーカス・ラッシュフォード
FW 28 ルーニー・バルドグジ
監督
ハンジ・フリック
[フランクフルト]
先発
GK 23 ミハエル・ツェッテラー
DF 3 アルトゥール・テアテ
DF 4 ロビン・コッホ
DF 13 ラスムス・クリステンセン
DF 21 ナサニエル・ブラウン
MF 8 ファレス・シャイビ
MF 15 エリス・スキリ
MF 16 ヒューゴ・ラーション
MF 20 堂安律
MF 27 マリオ・ゲッツェ
FW 7 アンスガー・クナウフ
控え
GK 33 イェンス・グラール
GK 40 カウア・サントス
DF 2 E. Baum
DF 5 オーレル・アメンダ
DF 24 オーレリオ・ブタ
DF 34 ナムディ・コリンズ
MF 6 オスカー・ホイルンド
MF 18 マフムード・ダフード
MF 42 ジャン・ウズン
FW 17 エリェ・ワイ
FW 19 ジャン・マテオ・バオヤ
FW 32 ジェシック・エンガンカム
監督
ディノ・トップメラー
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります