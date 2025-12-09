「恥ずべきだ」「リバプールが悪い結果を残すのを待っていた」出番なしに激怒したサラーを伝説OBが痛烈批判！CLの遠征メンバー招集外には「クラブが正しい」
リバプールのレジェンドOBがモハメド・サラーの発言に怒り心頭だ。
ベンチスタートが続いたことへの怒りをぶちまけ、アルネ・スロット監督との関係について言及したサラー。その行為をジェイミー・キャラガーは英衛星放送『Sky Sports』で、「試合後に彼がしたことは恥ずべきだったと思う」と痛烈に批判している。
「感情が爆発したとの声もあるが、私はそう思わない。サラーがミックスゾーンで立ち止まったのは、ここ８年で４回だ。ダメージを引き起こし、自分の立場を強くするために、彼と代理人が計画していたんだよ」
「彼はこれをするために今週末を選んだんだ。リバプールが悪い結果を残すのを待っていたと思う。このタイミングを選んで彼を解任させようとしたのかもしれない」
リバプールは９日のチャンピオンズリーグのインテル戦に向け、サラーを招集外にした。キャラガーは「クラブが今は国外遠征に帯同させないと決めたのは正しい」と述べた。
「彼がまたリバプールでプレーするかどうかは、私には分からない。そうなることを願っている。歴代最高の選手のひとりだからね。でも、あんなふうに続けて、プレーしたくないみたいな発言をするなら、どうなるか分からないだろう？」
さらに、元いイングランド代表DFは「サラーの話は自分がどれだけ得点を量産してきたか、常に自分の話だ。彼と代理人に思い出してもらいたいのは、リバプールに来る前のサラーはチェルシーで失敗した選手と知られていたということ。それは事実でしかない。リバプールに来る前にメジャータイトルを獲得したことがない」と続けている。
「エジプトはアフリカネーションズカップで最も成功している。だが、サラーは優勝したことがない。選手としての彼を貶めようとしているんじゃない。この８年で世界最高の選手のひとりだ。だが、個人じゃないんだよ。リバプールに来る前はビッグな選手ではなかった。エジプトでは真に勝ち取ったものはない。どれだけ優れた選手でも、チームメイトや監督、ファンの助けが必要ということだ」
「でも、ミックスゾーンで彼が話したのは自分、自分、自分だ」
黄金期を支えてきたチームの顔をめぐる騒動は、どのような結末を迎えるのか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
