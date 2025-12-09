漫画家のコケ山さんの漫画「大切で、愛しい人」が、Xで話題となっています。

作者が喫茶店で漫画を描いていたところ、隣に座った女性から「息子に似ている」と声を掛けられました。女性は息子さんのことを話しながら、涙を流し始めて…という内容で、読者からは「まさに、愛！」「こんな人、結構いそう」「直前までグッときてたのに（笑）」などの声が上がっています。

しんみりムードが吹き飛ぶ、息子さんのまさかの近況

コケ山さんは、Xでエッセー漫画などを発表しています。コケ山さんに作品について話を聞きました。

Q.漫画を描き始めたのは、いつごろからでしょうか。

コケ山さん「大学生のときです！ はじめは1作品作るのに結構時間がかかるな、という印象でした」

Q.今回の漫画を描いたきっかけを教えてください。

コケ山さん「漫画の講義で、『悲しみを描く』という課題がありました。そのときに、『そういえばカフェでこういうことがあったなあ』というのを思い出して、話を描きました」

Q.息子さんが「生きていた」と分かったときの心境を教えてください。

コケ山さん「『何の涙だったの！？』ってなりました」

Q.この後、どんな会話をしたのでしょうか。

コケ山さん「息子さんがいいところに大きな家を建てて、家族と幸せそうな話を聞きましたね。1周回って嫉妬しました」

Q.この喫茶店はよく利用されているのですか。

コケ山さん「チェーン店の喫茶店で、よく利用しています！」

Q.このときは偶然出会った人と話していますが、見ず知らずの人に話し掛けられることは多いのですか。

コケ山さん「漫画を描いているのが珍しいのか、ちょいちょい話し掛けられます。前も知らない海外の方に『ガンバッテ！』と、なぜか肩をたたかれたこともあります」

Q.今回の作品について、どのようなコメントが寄せられていますか。

コケ山さん「愛情の涙だと捉えているコメントが多かったです。『昔のカツヒコを懐かしんで泣いている』というコメントを見て、なるほどな…と思いました」

Q.創作活動で今後、取り組んでいきたいことを教えてください。

コケ山さん「取り組んでいきたいことに当てはまるのか分からないですけど、仕事が欲しいです…。エッセーでも、創作でも、何でも描けるので、とにかく仕事が欲しい…と思っています」