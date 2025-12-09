12月7日、経済安全保障担当大臣を務める参議院議員の小野田紀美氏がXを更新。誕生日を迎えたことを報告した投稿であったが、その表現方法が独特だと注目が集まっている。

【写真】「レベル43になりました」カップ麺の“花束”を手にご満悦の小野田氏

“花束”を手に「レベル43になりました」

10月21日に発足した高市内閣において初めて大臣に任命された小野田氏。学生時代から政治家になることを目指し、地元・岡山から出馬した参議院議員で当選を果たして現在2期目を務めている。

夢であった政治家の活動は充実しているようで、《全く想定していなかった大臣という任を務めることになり、就任以来朝から晩まで目まぐるしくバタバタしておりますが、Twitterでは引き続き日常と岡山宣伝を基本として生きていくので宜しくお願いします！》ともコメントし、今後の意気込みを語っていた。

「12月7日に43歳になった小野田大臣は、《本日、レベル43になりました》とポスト。誕生日を迎えることを、年齢を重ねる度にレベルアップしていく様として表現したようです。《先日秘書さん達が花束（カプヌ）をくださいました有難うございます》と、花束のように包装されたカップ麺を手にして、満面の笑みを浮かべる自撮りとともに感謝を述べています」（スポーツ紙記者）

ユーモアあふれる小野田氏の投稿に、「年齢をレベルで表現するの流行りそうだね」「ゲーム好きの小野田さんらしい！レベル43はなかなか強そう」「歳をとることをポジティブにとらえるのはすごくいいよね」「大臣の投稿とは思えないこの親近感が好きだな」といった反響が寄せられている。

同じく12月7日未明には、再度Xを更新。《メタトロニオスなんとかクリア……間に合った……》と投稿。さらに《以前もっと前の章で詰んでた時アドバイスくださったマスターの皆様ありがとうございました》と感謝もつづっている。

「『メタトロニオス』とは、スマートフォン向けロールプレイングゲーム『Fate/Grand Order』のメインクエストである『奏章4トリニティ・メタトロニオス』のタイトルです。ゲーム好きとしても有名な小野田大臣はこのゲームにかなりハマっており、誕生日当日も深夜までゲームに興じていたようです。この投稿を見た人からは、“自分も同じで好感度あがった”“ガチ勢だったのか……”など、小野田大臣の“ガチ勢ぶり”に驚きの声も集まっています」（前出・スポーツ紙記者）

大臣の公務は多忙で重責を伴うもの。職務の合間に趣味のゲームで少しでもリフレッシュしながら、国民に近い感覚を持った大臣として今後も活躍してほしい！