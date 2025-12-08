STARTO¼Ò¥«¥¦¥³¥ó¤¬3Ç¯¤Ö¤ê³«ºÅ·èÄê¤Ç¡ÈÇ¯ÃË¥³¡¼¥Ê¡¼¡É¤ËÃíÌÜ½¸¤Þ¤ë¡ÄÅö³º¿ÍÊª¤Ë¤ÏÆ±¾ðÏÀ¤âÂ¿¿ô
¡¡12·î5Æü¡¢STARTO ENTERTAINMENT¼Ò¤¬¸ø¼°X¤Ç¡¢12·î31Æü¤ËÅìµþ¥É¡¼¥à¤Ç¥«¥¦¥ó¥È¥À¥¦¥ó¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£3Ç¯¤Ö¤ê¤Î³«ºÅ¤È¤¢¤Ã¤Æ¡¢X¤Ç¤Ï´î¤Ó¤ÎÀ¼¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£°ìÊý¤Ç¡¢Ç¯ÃË¤Î¾Ò²ð´ë²è¤ò¤á¤°¤ê¡¢»×¤ï¤ÌµÄÏÀ¤âµ¯¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÌë¤Î»°¸®Ãã²°¤ÇÌÜ·â¤µ¤ì¤¿¼ÄÄÍÂçµ±¤È¡È¤ª·»¤Á¤ã¤ó¡É¥á¥ó¥Ð¡¼
°ìÈ¯¥®¥ã¥°¤¬ÈãÈ½¤µ¤ì¤¿timelesz¼ÄÄÍ
¡ÖÍèÇ¯¤Î¸áÇ¯¤Î³ºÅö¼Ô¤Ë¤Ï¡¢1990Ç¯À¸¤Þ¤ì¤ÎHey! Say! JUMP¤ÎÌù¹¨ÂÀ¤µ¤ó¡¢¹âÌÚÍºÌé¤µ¤ó¡¢°ËÌîÈø·Å¤µ¤ó¡¢Kis-My-Ft2¤Î¶Ì¿¹ÍµÂÀ¤µ¤ó¡¢Æó³¬Æ²¹â»Ì¤µ¤ó¡£2002Ç¯À¸¤Þ¤ì¤Ç¤ÏA¤§! group¤Îº´Ìî¾½ºÈ¤µ¤ó¡¢¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¤ÎÆ»»Þ½ÙÍ¤¤µ¤ó¤ÈÄ¹Èø¸¬ÅÎ¤µ¤ó¡¢¤½¤·¤Ætimelesz¤Î¼ÄÄÍÂçµ±¤µ¤ó¤¬³ºÅö¤·¤Þ¤¹¡£Ç¯ÃË¤¬´³»Ù¤ÎÈï¤êÊª¤Ê¤É¤ÇÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¹±Îã´ë²è¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¼ÄÄÍ¤µ¤ó¤Î»²²Ã¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤ÏÉÔ°Â»ë¤¹¤ëÀ¼¤â¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¡×¡Ê·ÝÇ½¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡¢°Ê²¼Æ±¡Ë
¡¡¼ÄÄÍ¤ÏNetflix¤Î¡Ø¥¿¥¤¥×¥í¡Ù¤Ç¿·¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¤Ò¤È¤ê¡£Âç³ØÀ¸¤«¤é°ìµ¤¤ËÈ´Å§¤µ¤ì¤¿Â¸ºß¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¿·ÂÎÀ©¸å¤ËYouTube¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡ØRock this Party¡Ù¤Ï12·î7Æü»þÅÀ¤Ç1700Ëü²óºÆÀ¸¤òÄ¶¤¨¤ë¥Ò¥Ã¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£°ìÊý¤Ç¡¢Ã»´ü´Ö¤Ç¥È¥Ã¥×¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤·¤Æ¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Ä¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ò»ØÅ¦¤¹¤ëÀ¼¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£
¡Ö¼ÄÄÍ¤µ¤ó¤Ï¥À¥ó¥¹¤ä²Î¤Î·Ð¸³¤¬¤Ê¤¤¾õÂÖ¤Ç²ÃÆþ¤·¡¢¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÃæ¤â¶ìÏ«¤·¤Æ¤¤¤¿»Ñ¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¸½ºß¤Ï¼ÂÎÏ¤¬¿¤Ó¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Ä¹Ç¯¥¸¥å¥Ë¥¢¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤¤¿¥Õ¥¡¥ó¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡È²¼ÀÑ¤ß¤Î¤Ê¤¤¥Ç¥Ó¥å¡¼¡É¤ËÊ£»¨¤Ê»×¤¤¤òÊú¤¯¿Í¤â¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡Ø¤á¤¶¤Þ¤·¥Æ¥ì¥Ó¡Ù¤ÇÈäÏª¤·¤¿°ìÈ¯¥®¥ã¥°¤âÁûÆ°¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¤Ç¡¢¤³¤ì°Ê¾åÈãÈ½¤ÎÅª¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤«·üÇ°¤·¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥¡¥ó¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
¡¡X¤Ç¤Ï¡¢¡Ô½é¥«¥¦¥³¥ó¤ÇÇ¯ÃË¤È¤«¼ÄÄÍ¤¹¤´¤¤¤è¤Í¡£»ý¤Ã¤Æ¤ë¤è¡¢¿§¤ó¤Ê°ÕÌ£¤Ç¡Õ¡ÔÇ¯ÃË´ë²è¤ÇÂ¾¥°¥ë¤ÈÍí¤Þ¤Ê¤¤¤Ç¡Õ¤È¤¤¤Ã¤¿¸·¤·¤¤À¼¤¬¾å¤¬¤ë°ìÊý¡¢¡ÔÇ¯Îð¤äÃÂÀ¸Æü¤ÏÊÑ¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¤«¤éµ¤¤ÎÆÇ¡Õ¤È¤¤¤Ã¤¿Æ±¾ðÏÀ¤âÂ¿¤¯¸«¤é¤ì¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¡Ô¥¸¥å¥Ë¥¢02Ç¯ÁÈ¤¬¥«¥¦¥³¥ó¤Ë½Ð¤ÆÇ¯ÃË¤ÇÊÂ¤ó¤À¤éºÇ¶¯²á¤®¤Ê¤¤?¡Õ¤È¡¢KEY TO LIT¤äACEes¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤¢¤ëÃö¼íÁóÌï¤é¡È2002Ç¯ÁÈ¡É¤Î½Ð±é¤ò´üÂÔ¤¹¤ëÀ¼¤â¡£
¡Ö¥«¥¦¥ó¥È¥À¥¦¥ó¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Ï1997Ç¯¤«¤é¹±Îã²½¤·¤Þ¤·¤¿¡£TOKIO¡¢V6¡¢KinKi Kids¤Ë¤è¤ëJ-FRIENDS¤¬Ç¯±Û¤·¥é¥¤¥Ö¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Ç¡¢ÍâÇ¯¤«¤é¤Ï¥Ç¥Ó¥å¡¼ÁÈ¤¬Â³¡¹»²²Ã¤·¡¢¡È¥°¥ë¡¼¥×¤Î³Àº¬¤ò±Û¤¨¤¿¶¦±é¡É¤¬ËèÇ¯¤Î¸«¤É¤³¤í¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤ÏSTARTO ENTERTAINMENT¤È¤Ê¤Ã¤Æ½é¤Î³«ºÅ¤Ç¤¹¤«¤é¡¢½¾Íè¤Î·Á¼°¤òÆ§½±¤¹¤ë¤Î¤«¡¢¿·¤¿¤Ê±é½Ð¤òÀ¹¤ê¹þ¤à¤Î¤«¡¢¥¹¥¿¥Ã¥ÕÂ¦¤â¿µ½Å¤ÊÈ½ÃÇ¤òÇ÷¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
¡¡À¸Ãæ·Ñ¤ÎÍÌµ¤äÇ¯ÃË´ë²è¤Î¾ÜºÙ¤ÏÌ¤È¯É½¤Î¤Þ¤Þ¡£ÅöÆü¤Î¹½À®¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë¡£