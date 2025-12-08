¤Þ¤ë¤ÇSSD¤ß¤¿¤¤¤ÊÇúÂ®microSD¥«¡¼¥É¡¢¥¨¥ì¥³¥à¤«¤é¤â½Ð¤¿¤¾
¤³¤Á¤é¤ÏŽ¢¤«¤¤¥µ¥Ý¡Ê¤ªÇã¤¤¤â¤Î¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¥Á¡¼¥à¡ËŽ£¤¬ÊÔ½¸¡¦¼¹É®¤·¤¿µ»ö¤Ç¤¹¡£
Amazon¡Ê¥¢¥Þ¥¾¥ó¡Ë¤ÇËèÆü³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¿¥¤¥à¥»¡¼¥ë¡£
ËÜÆü2025Ç¯12·î8Æü¤Ï¡¢microsd express¤ËÂÐ±þ¤·¤¿¡¢ELECOM¡Ê¥¨¥ì¥³¥à¡Ë¤Î¿·ºîmicroSDXC¥«¡¼¥É¡ÖMF-MSE256GU13R¡×¤¬¤ªÆÀ¤ËÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ºÇÂçÆÉ¤ß¹þ¤ßÂ®ÅÙ800MB/s¤ò¸Ø¤ë¡¢º£Ç¯10·î¤Ë¼è¤ê°·¤¤¤ò³«»Ï¤·¤¿ÃíÌÜ¤Î¥á¥â¥ê¡¼¥«¡¼¥É¤Ç¤¹¤è¡£
¢£¤³¤Îµ»ö¤Ç¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¾¦ÉÊ
º£Ç¯10·î¤Ë¼è¤ê°·¤¤¤ò³«»Ï¤·¤¿¡¢¥¨¥ì¥³¥à¤Î¿·ºîmicroSD¥«¡¼¥É¤¬¥¯¡¼¥Ý¥ó¤Ç¤ªÆÀ¤ËÅÐ¾ì¡ª
10·î¤Ë¼è¤ê°·¤¤¤ò³«»Ï¤·¤¿¡¢ELECOM¡Ê¥¨¥ì¥³¥à¡Ë¤Î¡ÖmicroSDXC¥«¡¼¥É 256GB MF-MSE256GU13R¡×¤Ï¡¢¿·µ¬³Ê¤Îmicrosd express¤ØÂÐ±þ¤·¤¿¿·ºî¥á¥â¥ê¡¼¥«¡¼¥É¡£¸½ºß¡¢¥¯¡¼¥Ý¥ó¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤ª¤ê500±ß¥ª¥Õ¤È¤ªÆÀ¤ËÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª
ºÇÂçÆÉ¤ß¹þ¤ßÂ®ÅÙ800MB/s¡¢ºÇÂç½ñ¤¹þ¤ßÂ®ÅÙ700MB/s¤Î¹âÂ®¥Ç¡¼¥¿Å¾Á÷¤ò¼Â¸½¤·¡¢¥¹¥È¥ì¥¹¤Î¤Ê¤¤²÷Å¬¤Ê¥²¡¼¥à¥×¥ì¥¤¤È¥Ç¡¼¥¿ÊÝÂ¸¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¥²¡¼¥à¥Ç¡¼¥¿¤äÆ°²è¥Ç¡¼¥¿¡¢ÂçÍÆÎÌ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ÎÆÉ¤ß½ñ¤¤ÇÂÔ¤¿¤µ¤ì¤ë»þ´Ö¤¬ÂçÉý¤ËÃ»½Ì¤µ¤ì¤ë¤Û¤«¡¢PC¤Ø¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤ä¡¢ÂçÍÆÎÌ¥²¡¼¥à¤Î¥í¡¼¥É¤Ê¤É¤Ë¤âÊØÍø¤Ç¤¹¤è¡£
ÂçÍÆÎÌ¤Î¥²¡¼¥à¥Ç¡¼¥¿¤ä¥×¥ì¥¤Ãæ¤Î¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¥·¥ç¥Ã¥È¡¦Æ°²è¤Ê¤É¤Î´ÉÍý¤ËÊØÍø
10GB¤Î¥²¡¼¥à¤Î¾ì¹ç¤Ï¥½¥Õ¥È23ËÜÊ¬¡¢20GB¤Î¥²¡¼¥à¤Î¾ì¹ç¤Ï¥½¥Õ¥È11ËÜÊ¬¤òÊÝÂ¸²ÄÇ½¡£
¥¹¥Þ¥Û¤ä¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¡¢¥²¡¼¥àµ¡¡ÊNintendo Switch 2¤Ê¤É¡Ë¤Î¥¹¥È¥ì¡¼¥¸³ÈÄ¥¤ä¡¢Æ°²è¡¢¤½¤ÎÂ¾¼Ì¿¿¡¦²»³Ú¥Ç¡¼¥¿¤Î´ÉÍý¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÍÑÅÓ¤ËÂÐ±þ¤·¤Þ¤¹¡£
ËÉ¿å¡¦ÂÑµ×À¡Ü¥Ç¡¼¥¿Éüµì¥µ¡¼¥Ó¥¹ÉÕ¤¤Ç°Â¿´´¶¡ý
¡ÖJISËÉ¿åÊÝ¸îÅùµé7(IPX7)¡×¤Ë½àµò¤·¤¿ËÉ¿åÀß·×¤Ç¡¢Ìî³°¤Ç¤ÎÍøÍÑ¤ä»ý¤ÁÊâ¤ÍÑÅÓ¤Ç¤â°Â¿´¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö1Ç¯´Ö¤ÎÊÝ¾Ú¡ÜÌµ½þ¤Ç¥Ç¡¼¥¿Éüµì¥µ¡¼¥Ó¥¹¡Ê1²ó¸Â¤ê¡Ë¡×¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤âÂç¤¤Ê°Â¿´ºàÎÁ¤Ç¤¹¡£
¡ä¡ämicrosd expressÂÐ±þ¤ÎmicroSD¥«¡¼¥É°ìÍ÷¤ò¸«¤ë
¡ä¡äAmazon¡Ê¥¢¥Þ¥¾¥ó¡Ë¤Î¥»¡¼¥ëÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ°ìÍ÷¤ò¸«¤ë
¤Ê¤ª¡¢¾åµ¤ÎÉ½¼¨²Á³Ê¤Ï2025Ç¯12·î8Æü17»þ¸½ºß¤Î¤â¤Î¡£ÊÑ¹¹¤äÇä¤êÀÚ¤ì¤Î²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÈÎÇä¥Ú¡¼¥¸¤Ç¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤
¡ä¡ä12Ëü°Ê¾å¤ÎÂÐ¾ÝºîÉÊ¤¬Ä°¤ÊüÂê¡£Amazon¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¥Ö¥Ã¥¯¡¢Audible¤Î30Æü´Ö¤ÎÌµÎÁÂÎ¸³¤Ï¤³¤Á¤é¡£
¡ä¡äKindle Unlimited¤Ê¤é200Ëüºý¤¬ÆÉ¤ßÊüÂê¡£30Æü´Ö¤ÎÌµÎÁÂÎ¸³¤Ï¤³¤Á¤é¡£
Source: Amazon.co.jp