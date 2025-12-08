IT³èÍÑ¤ÎÀ®²Ì¤ò¾Î¤¨¤ë¡ª´ë¶È¾ðÊó²½¶¨²ñ¡Ö2025Ç¯ÅÙIT¾Þ¡×
¸ø±×¼ÒÃÄË¡¿Í´ë¶È¾ðÊó²½¶¨²ñ¤«¤é¡¢¡Ö2025Ç¯ÅÙ(Âè43²ó)IT¾Þ¡×¤Î¼õ¾Þ´ë¶È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
IT¤ä¥Ç¥¸¥¿¥ëµ»½Ñ¤ò³èÍÑ¤·¤ÆÍ¥¤ì¤¿À®²Ì¤ò¤¢¤²¤¿´ë¶È¡¦ÃÄÂÎ¤ò¾Î¤¨¤ëËÜ¾Þ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ITºÇÍ¥½¨¾Þ¤Ë¤ÏÌîÂ¼¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¤È³ô¼°²ñ¼Ò¥ß¥¹¥ß¥°¥ë¡¼¥×ËÜ¼Ò¤¬Áª½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
´ë¶È¾ðÊó²½¶¨²ñ¡Ö2025Ç¯ÅÙ(Âè43²ó)IT¾Þ¡×
È¯É½Æü¡§2025Ç¯12·î
É½¾´¼°Åµ¡§2026Ç¯1·î29Æü(ÌÚ)¡¦30Æü(¶â)¡ÖÂè41²óITÀïÎ¬Áí¹çÂç²ñ(ITMC2026)¡×Æâ
²ñ¾ì¡§¥¶¡¦¥×¥ê¥ó¥¹ ¥Ñ¡¼¥¯¥¿¥ï¡¼Åìµþ
º£Ç¯¤Ç43²óÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ë¡ÖIT¾Þ¡×¤Ï¡¢¤ï¤¬¹ñ¤Î»º¶È³¦¤Ê¤é¤Ó¤Ë¸ø¶¦Ê¬Ìî¤Ë¤ª¤±¤ëIT¡¦¥Ç¥¸¥¿¥ë³èÍÑ¤Î¿ä¿Ê¤È¡¢¤½¤ÎÀè¿ÊÅª¤Ê¼ÂÁ©¤ÎÉáµÚ¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿É½¾´À©ÅÙ¡£
2025Ç¯ÅÙ¤Ï¡¢IT¾Þ¿³ºº°Ñ°÷²ñ¤Ë¤è¤ë¸·Àµ¤Ê¿³ºº¤Î·ë²Ì¡¢ITºÇÍ¥½¨¾Þ2·ï¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ITÍ¥½¨¾Þ7·ï¡¢IT¾Þ15·ï¡¢IT¾©Îå¾Þ16·ï¤Î¹ç·×40·ï(52¼Ò)¤¬¼õ¾Þ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Í¥¤ì¤¿¶ÈÌ³²þ³×¤ä¼Ò²ñ¹×¸¥¤ò¼Â¸½¤·¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤¬É¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ITºÇÍ¥½¨¾Þ
¡Ú·Ð±Ä¡¦¶ÈÌ³²þ³×¡Û
ÌîÂ¼¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹³ô¼°²ñ¼Ò
¡Ú¸ÜµÒ²ÁÃÍ¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹³×¿·¡Û
³ô¼°²ñ¼Ò¥ß¥¹¥ß¥°¥ë¡¼¥×ËÜ¼Ò
ITÍ¥½¨¾Þ
¡Ú·Ð±Ä¡¦¶ÈÌ³²þ³×¡Û
³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥¤¥·¥ó
´ØÀ¾ÅÅÎÏ³ô¼°²ñ¼Ò
¥Ë¥Ã¥»¥¤¾ðÊó¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼³ô¼°²ñ¼Ò
³ô¼°²ñ¼ÒÇîÊóÆ²£Ä£Ù¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹
¥á¥Ã¥È¥é¥¤¥ÕÀ¸Ì¿ÊÝ¸±³ô¼°²ñ¼Ò
¡Ú¼Ò²ñ¡¦´Ä¶²ÁÃÍ¤ÎÁÏ½Ð¡Û
£Î£Ô£ÔÅìÆüËÜ³ô¼°²ñ¼Ò¡¿£Î£Ô£ÔÀ¾ÆüËÜ³ô¼°²ñ¼Ò¡¿£Î£Ô£Ô¥É¥³¥â¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¥º³ô¼°²ñ¼Ò
£Í£Ó¡õ£Á£Ä¥¤¥ó¥¿¡¼¥ê¥¹¥¯Áí¸¦³ô¼°²ñ¼Ò
IT¾Þ
¡Ú·Ð±Ä¡¦¶ÈÌ³²þ³×¡Û
³ô¼°²ñ¼Ò¥ª¡¼¥×¥ó¥Ï¥¦¥¹¥°¥ë¡¼¥×
¥½¥Ë¡¼¶ä¹Ô³ô¼°²ñ¼Ò
Å´Æ»¾ðÊó¥·¥¹¥Æ¥à³ô¼°²ñ¼Ò¡¿¥°¥í¡¼¥ê¡¼³ô¼°²ñ¼Ò
À¾ÆüËÜÎ¹µÒÅ´Æ»³ô¼°²ñ¼Ò¡¿³ô¼°²ñ¼ÒJRÀ¾ÆüËÜIT¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¥º
ÆüËÜ¥¢¥¤¡¦¥Ó¡¼¡¦¥¨¥à³ô¼°²ñ¼Ò
ÆüËÜÅÅµ¤³ô¼°²ñ¼Ò
¥Ñ¡¼¥½¥ë¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹³ô¼°²ñ¼Ò
³ô¼°²ñ¼Ò ¥é¥¤¥º¥¢¥Ã¥×
¡Ú¸ÜµÒ²ÁÃÍ¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹³×¿·¡Û
£Ó£Í£Â£ÃÆü¶½¾Ú·ô³ô¼°²ñ¼Ò
NSW³ô¼°²ñ¼Ò
³ô¼°²ñ¼Ò»°°æ½»Í§¥Õ¥£¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¿³ô¼°²ñ¼Ò»°°æ½»Í§¶ä¹Ô¡¿»°°æ½»Í§¥«¡¼¥É³ô¼°²ñ¼Ò¡¿³ô¼°²ñ¼ÒÆüËÜÁí¹ç¸¦µæ½ê
»°°æÉÔÆ°»º³ô¼°²ñ¼Ò
³ÚÅ·¥°¥ë¡¼¥×³ô¼°²ñ¼Ò¡¿³ÚÅ·¥â¥Ð¥¤¥ë³ô¼°²ñ¼Ò
¡Ú¼Ò²ñ¡¦´Ä¶²ÁÃÍ¤ÎÁÏ½Ð¡Û
³ô¼°²ñ¼Ò°æ¾å¥Ç¥¶¥¤¥ó
ÅìµÞÉÔÆ°»º¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹³ô¼°²ñ¼Ò
IT¾©Îå¾Þ
¡Ú·Ð±Ä¡¦¶ÈÌ³²þ³×¡Û
MS&AD¥·¥¹¥Æ¥à¥º³ô¼°²ñ¼Ò
¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹À¸Ì¿ÊÝ¸±³ô¼°²ñ¼Ò
£Ó£Ï£Í£Ð£Ï¥·¥¹¥Æ¥à¥º³ô¼°²ñ¼Ò
³ô¼°²ñ¼Ò¥Æ¥×¥³¥·¥¹¥Æ¥à¥º
³ô¼°²ñ¼Ò¥Ç¥ó¥½¡¼¡¿³ô¼°²ñ¼Ò¥×¥é¥¹¥¢¥ë¥Õ¥¡¡¦¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°
Åìµþ³¤¾åÆüÆ°¥·¥¹¥Æ¥à¥º³ô¼°²ñ¼Ò
ÆüËÜÀ¸Ì¿ÊÝ¸±Áê¸ß²ñ¼Ò¡¿¥Ë¥Ã¥»¥¤¾ðÊó¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼³ô¼°²ñ¼Ò
»°°æ¥À¥¤¥ì¥¯¥ÈÂ»³²ÊÝ¸±³ô¼°²ñ¼Ò
»°°æÉÔÆ°»º³ô¼°²ñ¼Ò
»°É©HC¥¥ã¥Ô¥¿¥ë³ô¼°²ñ¼Ò
¡Ú¸ÜµÒ²ÁÃÍ¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹³×¿·¡Û
MS&AD¥·¥¹¥Æ¥à¥º³ô¼°²ñ¼Ò¡¿»°°æ½»Í§³¤¾å²ÐºÒÊÝ¸±³ô¼°²ñ¼Ò¡¿¤¢¤¤¤ª¤¤¥Ë¥Ã¥»¥¤Æ±ÏÂÂ»³²ÊÝ¸±³ô¼°²ñ¼Ò
ÇòÆ¼³ô¼°²ñ¼Ò
¡Ú¼Ò²ñ¡¦´Ä¶²ÁÃÍ¤ÎÁÏ½Ð¡Û
£Ó£Ï£Í£Ð£Ï¥·¥¹¥Æ¥à¥º³ô¼°²ñ¼Ò¡¿£Ó£Ï£Í£Ð£Ï¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥É³ô¼°²ñ¼Ò¡¿³ô¼°²ñ¼Ò¥Ý¥ó¥Ç¥Æ¥Ã¥¯
ÅìÆüËÜÎ¹µÒÅ´Æ»³ô¼°²ñ¼Ò
¡Ú¶¦ÁÏ¡¦¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¹½ÃÛ¡Û
FWDÀ¸Ì¿ÊÝ¸±³ô¼°²ñ¼Ò
´ØÀ¾MaaS¶¨µÄ²ñ¡¿À¾ÆüËÜÎ¹µÒÅ´Æ»³ô¼°²ñ¼Ò¡¿³ô¼°²ñ¼ÒJRÀ¾ÆüËÜIT¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¥º
É½¾´¼°Åµ¡¦¼õ¾ÞµÇ°¹Ö±é
É½¾´¼°Åµ¤ª¤è¤Ó¼õ¾ÞµÇ°¹Ö±é¤Ï¡¢2026Ç¯1·î29Æü(ÌÚ)¡¦30Æü(¶â)¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡ÖÂè41²óITÀïÎ¬Áí¹çÂç²ñ(ITMC2026)¡×Æâ¤Ç¼Â»Ü¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
²ñ¾ì¤È¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤òÊ»ÍÑ¤·¤¿¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥ÉÊý¼°¤Ç¤Î³«ºÅ¤È¤Ê¤ê¡¢³Æ¼Ò¤ÎÂåÉ½¼Ô¤¬½ÐÀÊ¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¥Ç¥¸¥¿¥ëµ»½Ñ³èÍÑ¤Ë¤è¤ë·Ð±Ä³×¿·¤ä¼Ò²ñ²ÝÂê²ò·è¤Ø¤Î¸²Ãø¤ÊÀ®²Ì¤ò¼¨¤¹´ë¶È¤Î¿ô¡¹¡£
¸ø±×¼ÒÃÄË¡¿Í´ë¶È¾ðÊó²½¶¨²ñ¡Ö2025Ç¯ÅÙ(Âè43²ó)IT¾Þ¡×¤Î¾Ò²ð¤Ç¤·¤¿¡£
