Stray Kids（ストレイキッズ）のHyunjin（ヒョンジン）が自身のInstagramを更新。Cartier（カルティエ）を優雅に纏うビジュアル＆ムービーを公開した。

【写真＆動画】“リアル王子様”なスキズ・ヒョンジン／『2025 AAA』での金×黒髪（1枚目後列中央）／カルティエ×ヒョンジン／パーティーでBLACKPINKジス、ビョン・ウソクとの3ショット

■Stray Kidsヒョンジンがカルティエを纏い、品格と圧倒的オーラを放つ

11月26日、自身がアンバサダーを務めるカルティエのソウルでのイベント「2025 End of Year Party」に出席したヒョンジン。本投稿はその際に撮影されたビジュアルのようだ。

まず1枚目は、艶やかな黒髪に挑むような眼差しが印象的なポートレート。2枚目のモノクロショットでは、スイーツが並ぶ一角に佇む黒スーツ姿のヒョンジンの美しい胸筋が際立ち、精悍な表情が目を引く。3枚目の真紅のフォトウォール前で斜めアングルから捉えた全身ショットは、その小顔ぶりと脚の長さに驚かされる。

4枚目は、濡れ感のある黒髪の隙間からのぞく青みを帯びた瞳でカメラをまっすぐに見つめるショット。最後の動画では、ヒョンジンがパーティー会場を優雅な佇まいで歩き、ジュエリーや腕時計に負けない存在感と華やかなオーラを放っている。

SNSには、「Cartierヒョンジンなんでこんなに質感最高なの」「息を呑む美しさ」「かっこよさに悶える」「リアル王子様」「伸びた黒髪がめちゃ似合ってる」「このヒョンジンを待っていました！」と絶賛の声が寄せられている。

