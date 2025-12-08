大会名：ホンダLPGAタイランド

期間：2/20～23

コース：サイアムCC オールド コース

ヤード：6632

パー：72

【写真】渋野日向子、27歳バースデーの“超シブコスマイル”に祝福続々 復活願う声も「明るい明日が待っている」「復活を信じて待つ」

渋野 日向子 ホンダLPGAタイランドの戦績、順位は？

ホンダLPGAタイランドが2/20～23、サイアムCC オールド コース（6632ヤード、パー72）で行われた。渋野 日向子は初日61位タイでスタート。第2ラウンドは38位タイ、第3ラウンドは50位タイ、最終ラウンドは首位と27打差の54位タイで大会を終えた。各ラウンドの詳細は以下の通り。

第1ラウンド：3バーディ・6ボギーの75、トータル75で首位と13打差の61位タイ

第2ラウンド：1イーグル・5バーディ・1ダブルボギーの67、トータル142で首位と13打差の38位タイ

第3ラウンド：1バーディ・3ボギーの74、トータル216で首位と21打差の50位タイ

最終ラウンド：4バーディ・3ボギーの71、トータル287で首位と27打差の54位タイ

ホンダLPGAタイランド とは？

2006年創設。毎年2月に開催され、アジアシリーズの開幕戦として位置づけられている。会場はパタヤに位置する名門コースで、予選カットがなく4日間72ホールを全選手プレーするのが大会の特徴だ。賞金総額は170万ドル。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載