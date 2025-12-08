¥Ö¥é¥¤¥È¥óvs¥¦¥¨¥¹¥È¡¦¥Ï¥à »î¹çµÏ¿
¡Ú¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°Âè15Àá¡Û(AMEX¥¹¥¿¥¸¥¢¥à)
¥Ö¥é¥¤¥È¥ó 1-1(Á°È¾0-0)¥¦¥¨¥¹¥È¡¦¥Ï¥à
<ÆÀÅÀ¼Ô>
[¥Ö]¥¸¥ç¥ë¥¸¥Ë¥ª¡¦¥ë¥¿¡¼(90Ê¬+1)
[¥¦]¥¸¥ã¥í¥Ã¥É¡¦¥Ü¡¼¥¦¥§¥ó(73Ê¬)
<·Ù¹ð>
[¥Ö]¥Õ¥§¥ë¥Ç¥£¡¦¥«¥Ç¥£¥ª¡¼¥ë(10Ê¬)¡¢¥ë¥¤¥¹¡¦¥À¥ó¥¯(52Ê¬)
[¥¦]¥®¥É¡¦¥í¥É¥ê¥²¥¹(60Ê¬)¡¢¥Õ¥ì¥Ç¥£¡¦¥Ý¥Ã¥Ä(77Ê¬)
