¡¡¸½ÃÏ12·î£·Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥¹¥³¥Ã¥È¥é¥ó¥É¥ê¡¼¥°¤ÎÂè16Àá¤Ç¡¢Á°ÅÄÂçÁ³¡¢´ú¼êÎç±û¡¢»³ÅÄ¿·¡¢°ðÂ¼È»æÆ¤ÎÆüËÜ¿Í£´Áª¼ê¤òÍÊ¤¹¤ë£²°Ì¤Î¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¤¬¥Û¡¼¥à¤Ç¼ó°Ì¤Î¥Ï¡¼¥Ä¤ÈÂÐÀï¤·¤¿¡£
¡¡¥¦¥£¥ë¥Õ¥ê¡¼¥É¡¦¥Ê¥ó¥·¡¼¿·´ÆÆÄ¤Î½é¿Ø¤Ç¡¢Á°ÅÄ¤È´ú¼ê¤¬ÀèÈ¯¡¢»³ÅÄ¤È°ðÂ¼¤¬¥á¥ó¥Ð¡¼³°¤È¤Ê¤Ã¤¿¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ï¡¢³«»Ï£¹Ê¬¤Ë·èÄêµ¡¡£¥È¥¥¥Í¥¯¥Æ¥£¤Î¥é¥¹¥È¥Ñ¥¹¤ò¼õ¤±¤¿Á°ÅÄ¤¬¥Ü¥Ã¥¯¥¹Æâ¤Ç¥Õ¥ê¡¼¤Ë¤Ê¤ê¡¢±¦Â¤Î¥·¥å¡¼¥È¤òÊü¤Ä¤â¡¢ÏÈ¤òÂª¤¨¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¤â²¡¤·¹þ¤ßÂ³¤±¤ë¥Û¡¼¥à¥Á¡¼¥à¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¥´¡¼¥ë¤¬±ó¤¤¡£¤¹¤ë¤È¡¢43Ê¬¤Ë°ì½Ö¤Î·ä¤òÆÍ¤«¤ì¤Æ¥Ö¥é¥¬¤Ëº¸Â¤Î¥·¥å¡¼¥È¤ò·è¤á¤é¤ì¡¢ÀèÀ©ÅÀ¤òÃ¥¤ï¤ì¤¿¡£¤³¤Î¤Þ¤Þ£±ÅÀ¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤ÇÁ°È¾¤ò½ª¤¨¤ë¡£
¡¡·Þ¤¨¤¿¸åÈ¾¡¢È¿·â¤Ë½Ð¤ë¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ï51Ê¬¤Ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÁÏ½Ð¡£´ú¼ê¤Î¥¹¥ë¡¼¥Ñ¥¹¤ËÈ´¤±½Ð¤·¤¿Á°ÅÄ¤Î¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤Î¥Ñ¥¹¤ËÈ¿±þ¤·¤¿¥¨¥ó¥²¥ë¥¹¤¬¥À¥¤¥ì¥¯¥È¤ÇÁÀ¤¦¤â¡¢º¸Â¤Î¥·¥å¡¼¥È¤Ï¥´¡¼¥ë¤Î¾å¤Ë³°¤ì¤¿¡£
¡¡¤¹¤ë¤È64Ê¬¡¢CK¤«¤é¥á¥ó¥Æ¥£¡¼¤Ë¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¥·¥å¡¼¥È¤òÃ¡¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¡¢ÄËº¨¤ÎÄÉ²ÃÅÀ¤ò¸¥¾å¤¹¤ë¡£
¡¡£²ÅÀ¤Î¥ê¡¼¥É¤òµö¤·¤¿¥Û¡¼¥à¥Á¡¼¥à¤Ï¤½¤Î¸å¡¢87Ê¬¤Ë¥Ó¥Ã¥°¥Á¥ã¥ó¥¹¡£º¸¤«¤é¤Î¥¯¥í¥¹¤ËÈô¤Ó¹þ¤ó¤À¥¨¥ó¥²¥ë¥¹¤Î¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¥·¥å¡¼¥È¤ÏÁê¼êGK¤Î¹¥¥»¡¼¥Ö¤ËÁË¤Þ¤ì¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¤½¤Î¤³¤Ü¤ìµå¤ËÈ¿±þ¤·¤¿´ú¼ê¤¬¥Ü¥ì¡¼¥·¥å¡¼¥È¤òÊü¤Ã¤¿¤¬¡¢¥¯¥í¥¹¥Ð¡¼¤òÃ¡¤¤¤¿¡£
¡¡¸åÈ¾¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à¤Ë¤Ï¥Æ¥£¥¢¥Ë¡¼¤¬¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤ë¤âÈ¿·â¤Ï¤³¤³¤Þ¤Ç¡£¤³¤Î¤Þ¤Þ»î¹ç¤Ï£±¡Ý£²¤Ç½ªÎ»¤·¡¢ÇÔ¤ì¤¿¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ï¼ó°ÌÉâ¾å¤òÆ¨¤·¤¿¡£
